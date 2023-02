Europaweit rechtssicher und digital unterschreiben dank A- Trust, XiTrust und AUTHADA

Verträge ganz ohne Stift und Papier unterzeichnen? Dabei physisch an unterschiedlichen Orten oder sogar Ländern sein können? Dank der Kooperation von A-Trust, XiTrust und AUTHADA kein Problem.

Darmstadt, 14.02.2023 – Die Qualifizierte Elektronische Signatur (QES) ist in Österreich auf stetigem Erfolgskurs, das Land zählt zu den Leadern im gesamteuropäischen Vergleich. Über drei Millionen Menschen aus Österreich nutzen bereits die Handy-Signatur des österreichischen Unternehmens A-Trust. Um nun auch Menschen ohne Wohnsitz in Österreich, d.h. in ganz Europa, die Möglichkeit zur rechtssicheren digitalen Unterschrift zu bieten, ist eine Überprüfung der Identität notwendig, wobei sich A-Trust zusammen mit seinem Partner XiTrust für die eID-Lösung des Darmstädter Cybersecurity-Unternehmens AUTHADA ident entschieden hat.

Zuerst identifizieren, dann signieren – in weniger als drei Minuten

Mittels der AUTHADA-Lösung ident können sich Nutzer*innen mit deutschem Personalausweis, Aufenthaltstitel oder eID-Karte für Unionsbürger*innen binnen weniger Sekunden medienbruchfrei und digital identifizieren. Das Smartphone fungiert dabei – dank NFC-Schnittstelle – als Kartenlesegerät. Diese Technik ermöglicht es Nutzenden, sich selbstständig und orts- und zeitungebunden zu Identifizieren. Im Anschluss wird – ebenfalls vollkommen digital und entsprechend orts- und zeitunabhängig – ein 5 Jahre gültiges, qualifiziertes Signaturzertifikat ausgestellt, mit dem die europaweit anerkannte und rechtsgültige Qualifizierte Elektronische Signatur xIDENTITY von A-Trust und XiTrust ausgelöst werden kann.

Zugang zur QES für alle Branchen

Markus Vesely, CEO von A-Trust, sieht gerade in Deutschland noch ein enormes Potenzial für die Qualifizierte Elektronische Signatur: „Die Qualifizierte Elektronische Signatur von A-Trust ist gar nicht mehr wegzudenken – täglich werden rund 200.000 elektronische Signaturen über A-Trust ausgestellt. Deutschland hat in diesem Bereich noch ein unglaublich großes Potenzial. Gemeinsam mit XiTrust, der e-Signature Company und AUTHADA können wir den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland einen einfachen, unbürokratischen und sicheren Zugang zur QES bieten.“

Beim Einsatz der Qualifizierten Elektronischen Signatur wird die Einhaltung von gesetzlichen Regelungen, wie bspw. dem Geldwäschegesetz (GwG) oder dem Telekommunikationsgesetz (TkG), sichergestellt. Sie ist daher gerade in stark regulierte Branchen eine Möglichkeit, um Prozesse zukunftsorientiert zu digitalisieren und zu optimieren. Die digitale Bearbeitung ist nicht nur für Unternehmen, sondern auch für deren Kundinnen und Kunden enorm komfortabel und spart wertvolle Ressourcen.

Gemeinsame Werte für eine innovative Zukunft

A-Trust, XiTrust und AUTHADA verbinden einerseits ihre Affinität zu Technologie und andererseits ihr ausgeprägtes Innovationsdenken. „Wir freuen uns Teil des Projekts Digitales und nachhaltiges Europa zu sein und gemeinsam mit A-Trust und XiTrust heute schon für morgen zu denken“, so Andreas Plies CEO und Mitgründer von AUTHADA. Gemeinsam soll der digitale Fortschritt europaweit vorangetrieben werden.

Maximale Sicherheit für Unternehmen und Nutzer*innen

Sowohl bei A-Trust als auch bei AUTHADA haben ein hoher Sicherheitsanspruch und maximale Datenschutzanforderungen einen hohen Stellenwert. So befinden sich die Server ausschließlich in Österreich und Deutschland und auch der bedachte und sparsame Umgang mit Daten ist beiden Unternehmen wichtig. Die Daten werden unter Einhaltung strengster Datenschutz-Richtlinien im österreichischen Hochsicherheitsrechenzentrum gespeichert und dabei marketingtechnisch nicht ausgewertet.

Ferner ist AUTHADA unter anderem durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sowie nach ISO/IEC 27001 zertifiziert. Diese internationale Norm für Informationssicherheit stellt sicher, dass AUTHADA umfangreiche Anforderungen der Informationssicherheit einhält und weitreichende Maßnahmen zum Schutz von Daten umsetzt.

„Wir freuen uns, dass wir mit A-Trust einen Partner gefunden haben, der dieselben Werte vertritt und mit dem wir ein gemeinsames Ziel verfolgen: Lösungen für eine unkomplizierte, digitale Zukunft“, so Andreas Plies.

Über AUTHADA

AUTHADA ist ein Cybersecurity-Unternehmen, das mit seinen innovativen digitalen Identifizierungs- und Signaturlösungen bestehende Identifizierungsverfahren revolutioniert. Banken, Versicherer, Telekommunikationsanbieter oder auch eCommerce-Unternehmen können mit AUTHADA ihre Kunden nach Wunsch online oder vor Ort sekundenschnell und gesetzeskonform über die elektronische Identität (eID) des Personalausweises identifizieren.

Dank der Qualifizierten Elektronischen Signatur (QES) bedürfen Verträge auf regulatorischer Ebene keiner handschriftlichen Signatur mehr und können vollständig digital abgeschlossen werden. Die AUTHADA-Lösungen bieten somit die optimale Basis für die digitale Transformation und Prozessoptimierung in Unternehmen.

AUTHADA wurde im Jahr 2015 gegründet und beschäftigt rund 30 Mitarbeitende am Standort Darmstadt. Zertifiziert durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sowie nach ISO27001, erfüllt AUTHADA die höchsten sicherheitstechnischen Anforderungen.

Pressekontakt AUTHADA

AUTHADA GmbH

Lisa Beck

E-Mail: presse@authada.de

Tel.: +49 6151 2752 500 www.authada.de

Über A-Trust

A-Trust GmbH ist ein österreichisches Unternehmen, das Services rund um die sichere Kommunikation in der digitalen und mobilen Welt anbietet. Im Fokus der vielfältigen Leistungen stehen Vertraulichkeit, Integrität und Komfort sowie die Erstellung sicherer und europaweit rechtsgültiger digitaler Signaturen. Das Unternehmen ist akkreditierter Zertifizierungsdiensteanbieter und qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter nach der eIDAS – Verordnung. A-Trust GmbH unterliegt regelmäßigen Kontrollen der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH und sowohl Unternehmen als auch Produkte stehen für die Einhaltung höchster Compliance-Anforderungen.

Pressekontakt A-Trust

A-Trust GmbH

Eva Kleinbrod

E-Mail: presse@a-trust.at www.a-trust.at

Über XiTrust

Mit 4 Standorten verteilt in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfolgt XiTrust gemeinsam mit seinen Kundinnen und Kunden die Vision einer papierlosen Zukunft. Die Umsetzung dieser Vision wird insbesondere durch Technologien rund um die elektronische Signatur ermöglicht. Mit einem Erfahrungsschatz von 20 Jahren gehört XiTrust in Europa zu den führenden Anbietern der elektronischen Signatur. Die Plattform MOXIS bildet branchenübergreifend jeden Signaturprozess ab. Die eSignature Company XiTrust tut dies mit der größtmöglichen Rechtssicherheit, denn alle Cloudvarianten von MOXIS werden ausschließlich in europäischen Hochsicherheits- Rechenzentren betrieben. Kundinnen und Kunden haben ebenso die Wahl MOXIS, On-Premises zu betreiben.

Als Miteigentümer des staatlich anerkannten Zertifizierungsdiensteanbieters A-Trust bietet XiTrust seinen Kundinnen und Kunden maßgeschneiderte Signaturlösungen aus einer Hand. Innovative Produkte in ISO-zertifizierter Qualität machen XiTrust zur ersten Anlaufstelle für Beratung, Dienstleistungen und Produkte rund um die digitale Unterschrift und medienbruchfreie Geschäftsprozesse.

Pressekontakt XiTrust

XiTrust Secure Technologies GmbH E-Mail: presse@xitrust.com https://www.xitrust.com/

Seit 2002 trägt das Softwareunternehmen XiTrust – The eSignature Company – dazu bei, die elektronischen Signaturprozesse seiner Unternehmenskunden aus allen Branchen und dem öffentlichen Sektor sicher zu gestalten. Mit Standorten in Österreich und Deutschland verfolgt XiTrust gemeinsam mit seinen Kunden die Vision einer papierlosen Zukunft.

Als Partner der Bundesdruckerei und Miteigentümer des Vertrauensdiensteanbieters A-Trust deckt XiTrust die komplette Bandbreite elektronischer Signaturen ab. Weltweit nutzt eine Vielzahl namhafter Kunden die Produkte des Unternehmens.

Basierend auf Standardlösungen, fügen sich alle Produkte maßgeschneidert in bestehende IT-Landschaften ein. Das Ergebnis sind medienbruchfreie Geschäftsprozesse und spürbar mehr individuelle Freiheit für alle, die täglich signierte Dokumente in den Unternehmenskreislauf einfügen. XiTrust Secure Technologies kann heute die komplette Nutzungsbandbreite rund um die elektronische Signatur anbieten.

Kontakt

XiTrust Secure Technologies GmbH

Andreas Koller

Reininghausstraße 3

8020 Graz

+43 316 23 20 31

presse@xitrust.com

https://www.xitrust.com/