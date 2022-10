Eventlocation in Köln – Villa Boisseree

Der perfekte Ort für jeden Anlaß.

In der Rheinmetropole Köln öffnet sich eine neue exklusive Tür für Veranstaltungen der besonderen Art. Am Gustav-Heinemann-Ufer 94 schreibt die sanierte Jugendstilvilla Boisseree seit 1901 Geschichte. Ihr Flair hat unbeschadet zwei Weltkriege uberstanden, die Villa ist weitgehend original erhalten und besticht durch ihre edlen Details wie Marmorböden, Stuckdecken und Kronleuchter.

In der direkten Nachbarschaft zum Palais Oppenheim ist sie die imposanteste Villa am Rheinufer in Marienburg und Bayenthal.

Auf 2.000 Quadratmetern, über vier Etagen und mit einem repräsentativen Entree empfängt das prachtvolle Gebäude seine Besucher. Bis zu 200 Gäste kommen hier in den Genuss einer modernen Ausstattung im historischen Ambiente – mit Blick ins Grüne und auf den Rhein. Die exklusive Event Location im Herzen von Köln verfügt über drei einladende multifunktionale Säle, eine Bühne, eine Lounge, ein Foyer und eine beeindruckende Marmortreppe im Herzen der Villa. Ihre vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten gehen von Banquet, Konferenz über Dinner, Party, Firmenfeiern, Hochzeit und hört bei Kindergeburtstagen nicht auf. Auch als Film Set oder für eine Fashion Show ist die Villa Boiseree eine attraktive Bühne. Hinter der exklusiven Event Location steht ein Team, das alles möglich macht – von der Idee über die Organisation bis zur Realisation. Es gibt 21 VIP-Parkplätze, einen Premium Service und eine hochwertige technische Ausstattung. Die Villa ist stunden- und tageweise buchbar.

