everstox gewinnt für seine Logistikplattform zwei neue Kunden aus der Lebensmittelbranche

Die beiden Lebensmittelmarken automatisierten mit everstox ihre Logistikprozesse und profitieren von schnellem Versand auf allen Vertriebskanälen

München, 14. September 2020 – everstox, Betreiber der gleichnamigen, deutschlandweit ersten API-basierten Logistikplattform, expandiert kontinuierlich und steigt jetzt auch in den Lebensmittelbereich ein: Die beiden innovativen Foodtech-Start-ups vly und Spooning setzen auf die digitale, datengetriebenen Plattform von everstox und profitieren von automatisierten Prozessen, schnellem Versand ihrer Produkte und einem Netzwerk hochwertiger Logistikpartner.

Der Produktversand sowie viele weitere Logistikprozesse werden bei den Lebensmittelmarken vly und Spooning ab sofort von der everstox Plattform unterstützt. Für die Lebensmitteleinzelhändler (LEH) und Endverbraucher bedeutet dies deutschlandweit ein besseres Kauferlebnis dank schnellerem Kundenservice und Produktversand. Die beiden Hersteller selbst wiederum profitieren von einer Automatisierung ihrer Logistikprozesse.

Die einheitliche API-Schnittstelle von everstox sorgt dabei für einen nahtlosen Echtzeit-Datenaustausch aller Bestell- und Lagerbestandsdaten aus den Shop- und ERP-Systemen der beiden Hersteller (z.B. Bestelleingänge von Endverbrauchern über Shopify oder LEH-Kundenaufträge von Rewe, Edeka, etc.) sowie den Lagerverwaltungssystemen (WMS) ihrer unabhängigen Logistikpartner aus dem everstox Netzwerk. Alle relevanten Informationen stehen vly und spooning darüber hinaus gebündelt in einem übersichtlichen Dashboard zur Verfügung. Beide Unternehmen können mit everstox einen Großteil der manuellen und operativen Arbeitsschritte der Bestell- und Versandprozesse einsparen und dadurch ihre Kostenstruktur optimieren.

vly: Optimierte Logistik sorgt für besseres Kauferlebnis

Das Berliner FoodTech StartUp vly – bekannt aus dem TV-Programm “Die Höhle der Löwen” – hat eine hochwertigen Milch-Alternative aus Erbsenprotein entwickelt und produziert lokal. Um die gleiche Menge an Proteinen zu bieten wie Kuhmilch, benotigt der Hersteller 13-mal weniger Wasser, fünfmal weniger Anbauflache und erzeugt insgesamt 15-mal weniger CO². Die steigende Beliebtheit der Milchalternative und ein deutschlandweit rasanter Anstieg beim Absatz in LEH-Filialen wie Rewe, Rossmann und Edeka mit über 5000 POS-Stellen brachten die IT-Standards und Service-Levels auf Seiten des bisherigen Logistikpartners an ihre Grenzen: Nur wenige Prozesse waren digital, Bestandsmeldungen nicht automatisiert, und der Datenaustausch per E-Mail und CSV-Dateien führte zu langsamen Bestellabwicklungszeiten. Um die operativen Engpässe mit einer technisch effektiven und operativ starken Lösung zu beheben, hat sich das Berliner FoodTech-StartUp für einen Umstieg auf everstox entschieden.

Justus Kirchhoff, Head of Operations von vly meint: “Die everstox Lösung trifft genau den modernen Ansatz für Logistik und Technologie, den wir für unsere operativen Prozesse gesucht haben. Die reibungslose, digitale Anbindung, die zügige, unkomplizierte Systemeinrichtung und das hohe Serviceangebot bei geringen Logistikkosten haben uns überzeugt. Durch die smarte Tech-Lösung und den zuverlässigen Logistikpartnern aus dem everstox Netzwerk profitieren wir heute von einer hochprofessionellen Bestellauftragsabwicklung und schnellen Liefer- sowie kurzen Kundenservice-Reaktionszeiten. So können wir unseren Kunden ein besonderes Einkaufserlebnis bieten. everstox ist sicherlich einer der Gründe für unsere sehr gute Servicebewertung von 4.8 / 5.0 bei Trustpilot.” Mehr Informationen zu vly unter www.vlyfoods.com

Spooning: Operative Exzellenz mit Kühlung entlang der Lieferkette

Das Start-up Spooning ist ebenfalls bekannt aus “Die Höhle der Löwen” und stammt ebenfalls aus Berlin. Seine Lebensmittel-Produkte sind bundesweit in über 4.500 Märkten sowie über den eigenen Online-Shop erhältlich. Im Vergleich zu vly, ist die bevorstehende Logistikherausforderung hier jedoch eine ganz andere. Spooning stellt frischen Keksteig zum Direktverzehr her und plant mit everstox aktuell die Einführung einer komplett neuen Produktlinie: Da es sich dabei um ein Frischeprodukt mit kürzerem Mindesthaltbarkeitsdatum handelt, obliegen die operativen Logistikprozessen hohen Auflagen. Beispielsweise muss die Ware in allen Schritten der Lieferkette gekühlt bleiben. Spooning musste also einen professionellen Kühllogistik-Anbieter finden, der Lagerung, Pick- und Packprozesse sowie Lieferung in konstanter Kühlung abwickeln kann. Über das europaweite everstox Netzwerk wurde der Hersteller fündig. Darüber hinaus konnte Spooning über die digitale Plattform von everstox auch seine technischen Logistikherausforderungen meistern und die Arbeitsschritte für Bestell- und Kundenauftragsabwicklung optimieren.

Constantin Feistkorn, Geschäftsführer von Spooning: “Unser Keksteig soll sowohl deutschlandweit im Einzelhandel erhältlich sein als auch bequem und direkt über unseren Online Shop bestellbar. Dafür benötigen wir einen professionellen Logistikanbieter mit einer skalierbaren Lösung, die schnelle Lieferungen garantiert. Die everstox Plattform ebnet uns dafür den Weg und ermöglicht uns dank automatisierter Logistikprozesse eine deutliche Einsparung an Zeit und Kosten. Unsere Kunden können sich damit auf eine schnelle, zuverlässige und kostengünstige Lieferung verlassen.” Mehr Infos zu Spooning unter: www.spooning-cookie-dough.com

Download Pressefoto: everstox media

everstox, ein erfolgreiches Start-up aus München, ist Betreiber der gleichnamigen Technologieplattform, die über ein Netzwerk europäischer Logistikdienstleister eine skalierbare und datengesteuerte Lagerverwaltungslösung für E-Commerce, Groß- und Einzelhandel anbietet. Das Unternehmen baut sukzessive das erste technologiegetriebene Netzwerk an renommierten Lagerlogistik und Fulfillment-Partnern auf und ermöglicht damit europaweit transparente, effiziente und ökologisch wertvolle Logistiklösungen. Mit dem Expertenteam von everstox profitieren Händler von optimierten Prozessen, fundierten Marktkenntnissen und strategischer Beratung. Das bedeutet für Händler ein klarer Wettbewerbsvorteil im Vertrieb. Weitere Informationen zu everstox gibt es unter www.everstox.com

Firmenkontakt

everstox

Maximilian Nenning

Von der Tann Str. 12

80539 München

0049 176 20367698

marketing@everstox.com

https://www.everstox.com

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Friederike Floth

Rindermarkt 7

80331 München

089 189087335

ff@pr-vonharsdorf.de

https://www.pr-vonharsdorf.de

Bildquelle: everstox