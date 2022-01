Ex-RTL-Moderator Helmer Litzke landet bei Schwarzwaldradio an

Von der Spree an den Rhein

Ein Digitalradio zu besitzen, kann das Leben ungemein bereichern. Diese Erfahrung machte auch Helmer Litze. Vor rund zwei Jahren entdeckte er Schwarzwaldradio und schaltete von da an regelmäßig ein. „Die positive Einstellung, die fröhlichen Moderationen und vor allem die unfassbar große musikalische Bandbreite haben mich sofort fasziniert“, so der Radio-Routinier.

Als dann klar war, dass er bei RTL – Deutschlands Hit-Radio zum Ende das Jahres 2021 aufhören würde, folgte er dem Ruf des Schwarzwald-Kuckucks. Nach einigen Mails und Telefonaten kam Litzke am 09. Januar 2022 nach Offenburg und Senderchef Markus Knoll machte ihm einen ungewöhnlichen Vorschlag: „Helmer, ich habe am Sonntag selbst Sendung. Du kommst zu mir in die Show, wir moderieren gemeinsam und wenn wir am Ende der Meinung sind, dass das für uns beide passt, dann startest Du hier im Schwarzwald neu durch.“

Am Ende der Show war man sich einig. Helmer Litze war gekommen, um zu bleiben. Ab dem 17. Januar 2022 moderiert er im wöchentlichen Wechsel mit Uwe Carsten den Schwarzwaldradio-Nachmittag von 14.30 bis 19.00 Uhr.

Und damit er sich auch schnell mit den badischen Genüssen anfreundet, wird er voraussichtlich auch bei der nächsten bundesweiten Weinprobe im Radio am 19. Februar 2022 mit von der Partie sein. Mehr Infos dazu auf https://www.schwarzwaldradio.com/weinprobe3

Schwarzwaldradio freut sich über den tollen Zuwachs im Team und auf die gemeinsame Zeit mit Helmer. On- und mit Sicherheit auch Off-Air.

Schwarzwaldradio ist das bundesweite Radioformat für Musikliebhaber und Genießer auf dab+. Das offizielle Ferienradio für den Schwarzwald überzeugt mit einem einmaligen Musikmix aus den schönsten Pop- und Rockklassikern vom Millennium bis runter in die 50er und mit musikalischen Sondersendungen rund um Pop-, Soul-, Disco-, Rock- oder Country-Musik. Das Funkhaus Ortenau in der Offenburger Innenstadt ist einer der führenden Programmanbieter in Baden-Württemberg und beschäftigt rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Fast 400.000 Menschen schalten täglich unsere Radioprogramme aus Offenburg ein. *

Quelle: ma 2021 Radio, Hörer pro Tag, beide Stationen kumuliert

SCHWARZWALDRADIO ist bundesweit zu Hause oder unterwegs über dab+ (Digitalradio) zu hören, weltweit mit der App und im Web auf allen gängigen PCs, Tablets und Smartphones. Weitere Empfangsmöglichkeiten über UKW und Kabel finden Sie auf www.schwarzwaldradio.com

Das Funkhaus Ortenau aus Offenburg betreibt das bundesweit über dab+ empfangbare Schwarzwaldradio Classic Hits & Super Oldies und den Lokalsender Hitradio Ohr. Mehr als 900.000 Hörer schalten regelmäßig ein.

Firmenkontakt

Private Rundfunkgesellschaft Ortenau GmbH & Co. KG

Markus Knoll

Hauptstraße 83a

77652 Offenburg

0781-5043000

markus.knoll@funkhaus-ortenau.de

http://www.funkhaus-ortenau.de

Pressekontakt

Private Rundfunkgesellschaft Ortenau GmbH & Co. KG

Claudia Roggisch

Hauptstraße 83a

77652 Offenburg

0781-5043405

claudia.roggisch@funkhaus-ortenau.de

http://www.funkhaus-ortenau.de

Bildquelle: Helmer Litzke