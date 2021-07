Excel als beliebtes Austauschformat

Bearbeitung von Ausschreibungen von Vergabeplattformen

Die Ausführung von Baumaßnahmen erfordert das Zusammenwirken von Baufirmen, Handwerksbetrieben sowie Ingenieur- und Architekturbüros. Der Austausch von Ausschreibungsunterlagen, Angeboten und Abrechnungsdaten gehört dabei zum Alltag. Immer häufiger werden diese Informationen in GAEB-Formaten (Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen), z.B. Ausschreibung.*83, Angebot.*84, übergeben.

AUSSCHREIBER stehen häufig vor dem Problem, vorhandene Texte, z.B. aus Excel, ins GAEB-Format konvertieren zu müssen. Für diesen Fall bietet der Markt einige nützliche Tools (kleine Programme), die einem die Daten in das gewünschte Format konvertieren. Eines dieser Tools ist der “GAEB-Konverter” der T&T Datentechnik GmbH aus Ludwigsfelde, welcher Daten zwischen den Formaten GAEB, Excel, Word, Access, dBASE, DataNorm, UGL und auch Ö-Norm konvertiert.

Und auch ein Preisspiegel wird auf Knopfdruck in Excel ausgegeben. Dabei wird der günstigste Anbieter grün und der teuerste rot markiert.

BIETER können mit Hilfe des GAEB-Konverters die GAEB-Ausschreibung nach Excel konvertieren, dort wie gewohnt die Ausschreibung verpreisen (z. B. mit einer eigenen Excel-Kalkulation) und die Preise danach wieder in die GAEB-Ausschreibung importieren.

Zusätzlich können komplett ausgefüllte EFB-Blätter (Einheitspreisformblätter 221 + 223) im Excel-Format ausgegeben werden.

Für die Abrechnung können die in Excel erfassten Aufmaße mit einem Klick in die GAEB-Datei eingelesen und für die Rechnungsstellung genutzt werden.

EXCEL gehört somit zu den beliebtesten Austauschformaten, egal ob LV-Daten (Positionen), Preise, Kalkulationsansätze oder Aufmaße – alles kann per Im- und Export im GAEB-Konverter bearbeitet werden. Damit wird die tägliche Arbeit wesentlich erleichtert sowie Zeit und Kosten gespart.

Wer mehr über den GAEB-Standard erfahren will, kann an den vielen Webinaren, Schnupperkursen und Seminaren der Firma T&T Datentechnik GmbH entweder online oder im Präsenz deutschlandweit (sofern wieder möglich) teilnehmen

Die T&T Datentechnik GmbH ist seit 1990 als Softwareentwickler und Dienstleister im Bauwesen tätig. Schwerpunkt ist die Softwareentwicklung im Bereich GAEB-Datenaustausch.

Unsere GAEB-Software ist sowohl für kleine Firmen als auch für größere Handwerksunternehmen und Konzerne ein ideales Werkzeug für die Erstellung, Bearbeitung und Konvertierung von GAEB-Dateien im AVA-Bereich (Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung). Anhaltend arbeiten wir bis heute an der Optimierung unserer GAEB-Software, um sie an die neuen Anforderungen der Branche, des Gesetzgebers und unserer Kunden anzupassen.

Unser Tätigkeitsprofil umfasst:

– Entwicklung von Software für Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung

– Schulung im Bereich GAEB-Datenaustausch

– Konzeption, Anpassung und Schulung des CRM-Systems Cobra

– Dienstleistung in GAEB-konformer LV-Erstellung, Prüfung, Korrektur und Konvertierung

– Anpassung unserer Software an individuelle Kundenwünsche

