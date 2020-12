EXCEL-INSIDE ist der brandneue Turbo

AVA-Software von SIDOUN International

Wer als Planer ausschreibt, Aufträge vergibt und abrechnet, hat auch mit aufwendigen Mengenermittlungen, Auswertungen und Kostenprognosen zu tun. Die meisten Planer nutzen für diesen Teil ihrer Ausschreibung Microsoft Excel, allein schon, weil sich die Daten anschließend in einer für die Korrespondenz ansprechenden Form in Microsoft Word präsentieren lassen.

So weit, so gut. Aber all diese Daten und Ergebnisse, die zuvor in Excel und Word erstellt wurden, werden auch in der Ausschreibung benötigt. Und das ist doppelt ärgerlich: Denn mit herkömmlichen Ausschreibungsprogrammen lassen sich Mengenermittlungen oder Auswertungen nicht einmal ansatzweise ähnlich flexibel, präzise und graphisch ansprechend umsetzen wie mit Microsoft Excel. Das ist der Grund, weswegen jeder Planer parallel zu seiner Ausschreibungssoftware immer auch mit Microsoft Excel arbeitet.

Zum anderen lassen sich mit herkömmlichen Ausschreibungsprogrammen weder Excel-Tabellen noch Word-Dokumente direkt in die Ausschreibungssoftware integrieren. Das bedeutet in aller Regel einen erheblichen Mehraufwand: Denn dadurch müssen Planer entweder mit programminternen Editoren arbeiten, die in ihrer Funktionalität gegenüber Microsoft Excel und Word stark eingeschränkt sind. Oder aber sie müssen ihre Daten – sofern überhaupt möglich – aufwendig über eine Schnittstelle in ihr Ausschreibungsprogramm importieren.

EXCEL-INSIDE ist ein Alleinstellungsmerkmal auf dem AVA-Markt

Mit dem optionalen Modul EXCEL-INSIDE in der AVA-Software von SIDOUN International sind die Microsoft-Klassiker Excel und Word direkt in die Programmoberfläche integriert. Statt seine Daten noch einmal eingeben oder importieren zu müssen, öffnet der Planer sie einfach aus dem Ausschreibungsprogramm in seiner eigenen Office-Version. Denn die AVA-Programme vom Innovationsführer SIDOUN International erkennen Microsoft Office-Versionen ab 2003 und integrieren sie vollständig in die Ausschreibung.

Mit EXCEL-INSIDE arbeiten Planer nicht nur komfortabel in nur einem Programm, nämlich ihrer AVA-Software; ohne die sonst erforderlichen, manuellen Übertragungen kommen sie auch schneller und sicherer ans Ziel. EXCEL-INSIDE gibt Planern die Chance in ihren Ausschreibungsprogrammen von SIDOUN noch flexibler zu sein.

Mit Hilfe vordefinierter oder auch frei editierbarer Variablen lassen sich Excel- und auch Word-Dokumente mit der AVA-Software von SIDOUN verknüpfen. Auf diese Weise können eine Vielzahl wirklich profitabler Synchronisationseffekte mit deutlichem Zeitgewinn erzielt werden: Prüfungen und Abfragen, für die sonst eine Sichtung mehrerer Dokumente nötig wäre, lassen sich so mit nur einem Mausklick realisieren.

Natürlich lassen sich mit EXCEL-INSIDE auch eigene Excel-Vorlagen inklusive Formeln und Verknüpfungen für Berechnungen wie beispielsweise Mengen, Flächen oder Preiskalkulationen einfach weiterverwenden. Selbst individuelle Grafiken lassen sich im gewohnten Excel-Umfang direkt in der AVA-Software öffnen. Mit nur wenigen Klicks greifen Planer auf Kosten- und Massensplittings zu. Auf diese Weise ist es ab sofort möglich, sehr gekonnt und jederzeit flexibel auf die individuellen Wünsche Ihres Bauherrn einzugehen.

Alle Vorteile von EXCEL-INSIDE auf einen Blick:

-Volle Flexibilität durch den Wegfall formaler Import-Vorgaben

-Zeitgewinn dank bidirektionaler Verbindung von Excel und AVA-Software

-Mehr Sicherheit durch Risikominimierung von Übertragungsfehlern

-Mehr Übersicht durch Halbierung der notwendigen Datensätze

-Und als Folge aller vorangegangenen Punkte eine spürbare Kostenersparnis

Die SIDOUN International GmbH mit Sitz in Freiburg im Breisgau wurde 1977 von Gérard Sidoun gegründet und ist spezialisiert auf AVA-Software mit Kostenmanagement und Baukalkulation für Architekten, Ingenieure, Baufirmen, Städte, Kommunen, Rechenzentren bis hin zu großen Industriekonzernen. Seit 1. Juli 2020 ist Karoline Diegelmann Geschäftsführerin der SIDOUN International GmbH. Als studierte Architektin ist sie schon seit 18 Jahren im Unternehmen beschäftigt und hat die AVA-Software SIDOUN Globe über viele Jahre mit- und weiterentwickelt.

Seit mehr als 40 Jahren ist SIDOUN International der Premium-Hersteller für Software im Bereich Baumanagement. Seinerzeit wurde das Unternehmen mit der Vision gegründet, zwei Dinge zu vereinen: Es sollte ein Ort geschaffen werden, an dem Menschen glücklich und erfüllt zusammenarbeiten, der inspiriert und Kreativität freisetzt, an dem Großes erschaffen wird. Gleichzeitig war es das Ziel in dieser Atmosphäre exzellente Software zu entwickeln, die alle an Bauprojekten Beteiligten glücklich macht, sowohl durch die Genialität der Produkte, als auch durch ein freundschaftliches Miteinander, das auf Kunden inspirierend wirkt.

