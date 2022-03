Excellence-Award mit Weltrekord für Julia Kerstin

Weltrekord für die Liebe

Beim 9. internationalen Speaker Slam, der am 25.03.2022 in Mastershausen stattfand, hat Julia Kerstin einen beachtlichen Erfolg erzielt. Gemeinsam mit 95 weiteren (5-sprachigen) Redner:innen aus insgesamt 10 Nationen hat sie den Weltrekord aufgestellt. Der internationale Speaker Slam fand unter anderem bereits in New York, Wien und Stuttgart statt.

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. Jede Redner:in hat 4 Minuten Zeit, um das Publikum und die Jury mit einem Thema der Wahl von sich zu überzeugen. Dabei kommt es auf Kreativität, Geduld und starke Nerven an: Denn nach 4 Minuten wird das Mikrofon des Redners einfach ausgeschaltet. In dieser Kürze alles Wichtige zu sagen und dabei noch einen unterhaltsame und mitreißende Rede zu gestalten, ist eine wahre Redner-Kunst. Die Redner:innen sind echte Experten: Der beste Entertainer Deutschlands, eine Bestsellerautorin, die Europameisterin im Langdistanztriathlon, ein Buchpreisträger, die Eventmanagerin der Olympischen Spiele sowie die Deutsche Meisterin im Amateurboxen stehen auf der Bühne. Auch die Zuschauer im Live-Stream über Youtube und Twitch wollen von den 96 Redner:innen überzeugt werden. Die Vorträge und ihre Themen muss jeder Vortragende selbst sorgfältig auswählen, um die Jury aus Autoren, Speakern und Unternehmen von sich zu überzeugen.

Julia Kerstin spricht in ihrem Vortrag davon, dass jeder Mensch beziehungsfähig ist. „Denn Liebe beginnt bei dir selbst“, endet sie in ihrem Vortrag und verbeugt sich vor dem jubelnden Publikum.Sie bewegt und begeistert das Publikum mit ihrer sehr persönlichen und humorvollen Rede und zeigt, dass jeder Mensch eine glückliche und erfüllte Beziehung finden kann.

„Genau so geht das. Das war stark!“ lobt sie auch der Veranstalter, Bestsellerautor und Top-Speaker Hermann Scherer nach ihrer Rede.

Julia Kerstin ist Expertin für glückliche Beziehungen. Sie hilft Frauen dabei, eine erfüllende Beziehung zu finden. Als Coach hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, Single-Frauen bei der Partnersuche Mut zu machen: „Jeder Mensch ist beziehungsfähig. Die Liebe beginnt bei dir selbst.“ Die zugezogene Münsteranerin macht Frauen in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz Mut: „Wenn du Single bist, heißt das nur, dass du noch etwas über Liebe und Beziehung lernen darfst.“ Ihre Klientinnen stammen aus allen Lebenslagen: Model, Marathonläuferin und auch eine renommierte Familienfotografin waren bereits bei ihr.

Julia Kerstin ist Expertin für glückliche Beziehungen. Während ihres Jurastudiums merkte sie selbst, dass Wissen allein nicht dabei hilft, eine glückliche Beziehung zu finden. Es geht darum, das eigene Herz wieder zu öffnen und sich auf die Liebe einzulassen. Sie hilft Frauen dabei, eine erfüllende Beziehung zu finden. Als Coach hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, Single-Frauen bei der Partnersuche Mut zu machen: „Jeder Mensch ist beziehungsfähig. Die Liebe beginnt bei dir selbst.“ Geboren in Göppingen lebt Julia Kerstin (bürgerlicher Name: Julia Kerstin Rothfuß) mittlerweile in Münster (Westfalen) und macht Frauen in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz Mut: „Wenn du Single bist, heißt das nur, dass du noch etwas über Liebe und Beziehung lernen darfst. Beziehung muss nicht schmerzhaft, sondern darf leicht und schön sein.“ Ihre Klientinnen stammen aus allen Lebenslagen: Model, Marathonläuferin und auch eine renommierte Familienfotografin waren bereits bei ihr.

Kontakt

Julia Kerstin Rothfuß

Julia Kerstin Rothfuß

Metzer Straße 60

48151 Münster

015175075042

kontakt@julia-kerstin.de

https://www.julia-kerstin.de

Bildquelle: @Dominik Pfau