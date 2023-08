Exchange Traded Funds. Die Chance für Privatanleger?

Ob für die Altersvorsorge oder als Grundlage für einen späteren Immobilienerwerb – für Privatanleger lohnt sich der Weg an die Kapitalmärkte. Neben Aktien und Anleihen und den traditionellen Produkten der Banken hat sich hier mittlerweile auch das Produkt Exchange Traded Funds (ETF) etabliert. Was ETF sind und ob sie für Privatanleger eine lukrative Alternative darstellen, zeigt Steffen Schmitt in seinem Buch „Exchange Traded Funds. Chancen und Risiken für Privatanleger“. Das Buch ist im Dezember 2022 bei Academic Plus erschienen.

Seit dem Start von ETFs in Deutschland im Jahr 2000 nimmt die Zahl der angebotenen Fonds ständig zu und die Zuflüsse an neuem Kapital steigen stetig. Da weiterhin ca. 95% der Privatanleger ihr Vermögen in aktive Produkte investieren, geht Steffen Schmitt von einem größeren Erklärungsbedarf für diese relativ neue Anlegestrategie aus. Daher erklärt der Autor in seinem Buch „Exchange Traded Funds. Chancen und Risiken für Privatanleger“ die Funktionsweise und Struktur, die Replikationsmethoden und den Tracking Error der ETFs und geht dabei speziell auf den deutschen ETF-Markt ein.

Aktuelle ETF-Trends gestalten das Investieren neu

Bei Exchange Traded Funds handelt es sich um börsengehandelte Indexfonds. Diese werden von einem ETF-Anbieter emittiert und unterliegen keiner Laufzeitbeschränkung. Einen besonderen Fokus legt Schmitt auf ETF aus der Sicht von Privatanlegern. Welche Strategien ergeben sich bei einem ETF-Investment und welche Risiken sind damit verbunden? Diese Fragen beantwortet der Autor in seinem Buch „Exchange Traded Funds. Chancen und Risiken für Privatanleger“. Weiterhin erläutert Schmitt anschaulich ETF-Trends, wie Nachhaltigkeits-ETFs und Faktor-ETFs. Das Buch richtet sich daher nicht nur an Studierende der Finanzwissenschaften, sondern auch an angehende und erfahrene Privatanleger sowie Interessierte der Aktienmärkte und des Börsenhandels.

Das Buch ist im Dezember 2022 bei Academic Plus erschienen (ISBN: 978-3-346-78101-7).

Direktlink zur Veröffentlichung: https://www.grin.com/document/1308802

Kostenlose Rezensionsexemplare sind direkt über den Verlag unter presse@grin.com zu beziehen.

GRIN publiziert seit 1998 akademische eBooks und Bücher. Wir veröffentlichen alle wissenschaftlichen Arbeiten: Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Dissertationen, Fachbücher uvm.

Kontakt

GRIN Publishing GmbH

Adriana Lütz

Trappentreustr. 1

80339 München

+49-(0)89-550559-0

+49-(0)89-550559-10



https://www.grin.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.