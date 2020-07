Existenzgründer-Akademie-Seminar für Senioren-Assistenten

Help Akademie Seminare sind immer eine Bereicherung- vor allem in Corona-Zeiten

HELP Existenzgründer-Seminare sind die wichtigste Veranstaltungen zur Vorbereitung und zur eigenen Prüfung für eine erfolgreiche Zukunft in der neuen Selbständigkeit als Seniorenassistent

Fühlen Sie sich zum Gründen geeignet?

Bevor eine Existenzgründung an den Start geht, stellt sich die Frage aller Fragen: Eigne ich mich eigentlich für die Selbständigkeit? Wer Existenzgründer werden möchte, sollte diesen Aspekt gründlich prüfen. Sind Sie in der Lage, unternehmerisch zu denken und zu handeln? Das liegt nicht jedem, spielt aber neben der fachlichen Qualifikation als Seniorenassistent eine wichtige Rolle für das Gelingen des Vorhabens. Die eigene, kleine Ein Personenfirma ist eine große Chance aber auch eine Herausforderung. Da ist es z.B. wichtig, Unterstützung und Verständnis von Partner und Familie zu erhalten.

Darum sind die Existenzgründer-Seminare der HELP Akademie grundsätzlich sinnvoll:

HELP-Gründerseminare sollen den künftigen Selbstständigen nicht nur Starthilfe geben, sondern vor allem der Orientierung dienen.

Wir zeigen Ihnen die Möglichkeiten, Grenzen und Risiken einer Selbstständigkeit auf. Sinnvoll ist also die Teilnahme an einem solchen Seminar zu jedem Zeitpunkt des Gründungsvorhabens.

Grundsätzlich gilt : Je früher, desto besser. Gewisse Formen sollte die Geschäftsidee allerdings schon angenommen haben. Dann hilft das neu vermittelte Wissen den Neu- Gründern immer einen entscheidenden Schritt weiter.

Lehrgangs-/Seminar-/Kursplanung:

Für unsere Seminare bzw. Kurse und Lehrgänge beschreiben wir ausführlich den Inhalt, das Lernziel, die Arbeitsmittel, die Nachweisdokumente, die Unterlagen und Lehrpläne, damit Sie genau wissen was Sie von uns erwarten dürfen. All das, sowie die Termine, die Seminardauer und Kosten erhalten Sie vor der Anmeldung schriftlich zusammengefasst in ausgedruckter Form.

Lehrgangsbeschreibung eines HELP Existenzgründungsseminars:

Die Weiterbildung zur Existenzgründung stellt ein außergewöhnliches Gesamtkonzept aus Unterricht und praktischen Übungseinheiten dar.

Unsere modernen, freundlichen Schulungsräume in gepflegtem Ambiente lassen die HELP- Seminare zu echten Highlights werden.

Die Kursinhalte des Seminars HELP Akademie gliedern sich wie folgt in auf:

1: Geschäftsidee, Businessplan, Finanzierung, Förderung und Steuern, freiberuflich oder gewerblich, rechtliche Betrachtung.

2: Verkaufs- und Telefontraining: wie erreiche ich in den ersten Sekunden die Aufmerksamkeit meiner Klienten.

3: Marketing und Werbung in Bezug auf Ihr Gründungskonzept: SEO- optimierte Homepage, Suchmaschinen-Werbung (z.B. Google), Flyer oder Prospekte, Visitenkarten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

4: Versicherungen und Vorsorge für die Teilnehmer und Absicherung für das neue Unternehmen.

5: Netzwerke und Arbeitsorganisation

Nicht alle Themen oder ganz persönlichen Verhältnisse möchte man in der Gruppe vortragen und offen legen.

Wenn Sie also nach dem Seminar Ihr Vorhaben bezogen auf Ihre persönliche Situation besprechen möchten, Ihre persönlichen Zahlenwerke bewertet und eine Beratung zu Ihrem ersten Besuch bei der Bundesagentur, beim Jobcenter oder der Bank haben möchten, steht Ihnen Ihr Dozent als persönlicher Berater (Gründercoach) in einem Beratergespräch für 1 oder auch 2 Stunden zur Verfügung. Ihre Informationen, Angaben und Daten werden selbstverständlich absolut vertraulich behandelt.

Diesen Termin können Sie während des Seminars anmelden und unmittelbar nach dem Seminar erhalten.

Die Help-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung

