Exklusive Produktvorstellung von Luxman und Wilson Benesch: hifi bamberg und IAD laden in die neuen Räumlichkeiten in Hirschaid ein

Seit 2014 ist hifi bamberg eine beliebte Anlaufstation für Freunde des guten Klangs in Franken. Mit einem Umzug in größere Geschäftsräume wird jetzt das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte aufgeschlagen: Im nahegelegenen Hirschaid stehen zukünftig auf 280 Quadratmetern drei exklusive Hörräume zur Verfügung. Am 10. und 11. Juni 2022 steht das erste große Event in der neuen Location auf dem Programm: Zusammen mit dem Fachvertrieb IAD lädt hifi bamberg zur Produktvorstellung von Neuheiten der Hersteller Luxman und Wilson Benesch.

Hirschaid, 24. Mai 2022 – hifi bamberg und IAD laden Pressevertreter und Endkunden zu einer exklusiven Produktvorstellung ins fränkische Hirschaid ein. In den neuen Räumlichkeiten von hifi bamberg stellen Christian Müller und Krey Baumgartl in entspannter Atmosphäre neue Produkte von Luxman und Wilson Benesch vor. Jeder Besucher ist herzlich willkommen, um Anmeldung unter https://www.hifi-bamberg.de/wb wird gebeten.

Neuheiten von Luxman und Wilson Benesch live erleben

Die erste Veranstaltung in den neuen Räumlichkeiten von hifi bamberg hat es in sich: Aus dem Hause Luxman gibt es den neuen Vollverstärker L-507z zu sehen und natürlich zu hören. Mit der „LIFES1.0“ Verzerrungsunterdrückungs-Engine verfügt dieser über die nächste Evolutionsstufe der exzellenten „ODNF“-Schaltung. Darüber hinaus ist auch Endstufe M-10x an der Vorstufe CL-1000 spielbereit. In Sachen Lautsprecher dürfen sich die Besucher auf die Wilson Benesch Fibonacci Serie freuen. Die Modelle Eminence, Resolution 3zero und Discovery 3zero sorgen für mächtigen Sound in Hirschaid. Darüber hinaus sind auch Elektronik von Westminsterlab sowie Kabel der D-TC-Serie von Ansuz Acoustics vorbereitet. Für die Vorstellung ist IAD Produktexperte Krey Baumgartl vor Ort, der gemeinsam mit hifi bamberg Inhaber Christian Müller durch das Event führt.

Neue Räumlichkeiten in Hirschaid werden eingeweiht

Die Vorstellung der Luxman und Wilson Benesch Produkte ist das erste Event in den neuen Räumlichkeiten von hifi bamberg. Nach acht Jahren als beliebte Anlaufstation für HiFi-Freunde im Frankenland war es jetzt an der Zeit, die Erfolgsgeschichte in größeren Räumlichkeiten weiterzuführen. Die hat Christian Müller in Hirschaid gefunden: Auf 280 Quadratmetern finden sich gleich drei gut ausgestattete Hörräume, um den Besuchern ein noch besseres Erlebnis zu bieten.

Davon ist auch Krey Baumgartl überzeugt: „hifi bamberg verstand es schon immer, Lösungen für unterschiedliche Ansprüche gekonnt umzusetzen und dabei eine einzigartige Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Mit seinem Verständnis für audiophile Produkte kreiert Christian Müller ein ganzheitliches Musikerlebnis auf kundenorientierter Basis. Diese Art der Kundenpflege ist heutzutage nicht selbstverständlich und wir freuen uns über die Erweiterung seines Geschäftes, um den Anforderungen der Kunden noch besser gerecht zu werden!“

Jetzt anmelden und am 10. / 11. Juni 2022 dabei sein

Zur Luxman und Wilson Benesch Produktvorstellung am 10. und 11. Juni 2022 sind alle Pressevertreter und ihre Leser sowie Endkunden herzlich eingeladen. Um bei der Veranstaltung dabei zu sein, ist lediglich eine Anmeldung auf https://www.hifi-bamberg.de/wb notwendig. Auf der Anmeldeseite kann auch der individuelle Wunschtermin mit Tag und Uhrzeit ausgewählt werden. Die Adresse der neuen Geschäftsräume lautet:

hifi bamberg

Industriestraße 13

96114 Hirschaid

Kontakt

Christian Müller

hifi bamberg

Tel.: 0951/2091091

E-Mail: info@hifi-bamberg.de

Krey Baumgartl

IAD GmbH

Tel.: 02161/61783-13

E-Mail: k.baumgartl@iad-gmbh.de

Über die IAD GmbH

Das Vertriebsunternehmen wurde 2001 unter dem Namen IAG (Deutschland) GmbH als Tochterrma des „International Audio Group“ Konzerns gegründet. 2008 entstand daraus die unabhängige IAD GmbH, die vom zentralen Sitz in Korschenbroich am Niederrhein deutschlandweit Audioprodukte an den Fachhandel vertreibt. Seit den Anfängen als Distributor für traditionsreiche britische HiFi-Marken und professionelle Beschallungssysteme wurde das Portfolio stetig erweitert und umfasst unter anderem marktführende Brands im Bereich Custom Installation & Multiroom. Die IAD GmbH vertreibt in Deutschland unter anderem Marken wie Audiolab, Luxman, Wharfedale, Quad, Mission, Lumin und Leak. Mit einem professionell betreuten Fachhandels-Netzwerk, großer Lagerkapazität und einer eigenen Service-Abteilung agiert die IAD GmbH schnell, zuverlässig und flexibel für ihre Vertriebskunden.

Pressekontakt

IAD GmbH

Krey Baumgartl

Johann-Georg-Halske-Str. 11

41352 Korschenbroich

02161/61783-13

k.baumgartl@iad-gmbh.de

http://www.iad-audio.de

