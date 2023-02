Exklusive Urlaube am allerschönsten Ort der Welt

Malcesine wird häufig als Perle des Gardasees bezeichnet.

Malcesine am Gardasee bietet Urlaubern aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Südtirol, Frankreich, Ungarn, der Slowakei, Slowenien, Tschechien, Polen, Liechtenstein, Luxemburg, den Niederlanden und Belgien alles, was man sich nur wünschen kann. Malcesine ist eine italienische Gemeinde am Ostufer des wunderschönen Gardasees in der Provinz Verona in der italienischen Region Venetien, etwa 120 Kilometer westlich von Venedig und etwa 45 Kilometer nordwestlich von Verona gelegen. Es ist ein beliebtes Touristenziel bei Jung und Alt, bekannt für seine gepflasterten Gassen, die mittelalterliche Burg und die Seilbahn, die Besucher aus allen Ländern Europas auf den Gipfel des atemberaubenden Monte Baldo bringt. Es ist auch ein großartiger Ort für zahlreiche Outdoor-Aktivitäten wie zum Beispiel Schwimmen, Wandern, Laufen, Mountainbiken, Bergwandern, Touren gehen, Spazieren, Segeln, Rudern, Windsurfen, Kitesurfen, Standup Paddling und Radfahren. Alle weiterführenden Gesamtinformationen zu den umfassenden Urlaubs-Möglichkeiten, die Malcesine am Gardasee im Frühling, Sommer, Herbst und Winter bietet, findet man ab sofort auch auf: visitmalcesine.com

Tourismusabteilung – Malcesine am Gardasee – visitmalcesine.com

Kontakt

Tourismusabteilung – Malcesine am Gardasee

Wolfgang Jagsch

Gardesanastr. 238

37018 Malcesine

+39 045 6589904/28

info@visitmalcesine.com

https://www.visitmalcesine.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.