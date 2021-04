Expedia Group bietet Fluggesellschaften über ihre Template-Technologie neue Einnahmequellen für einen schnelleren Weg aus der Krise

München/ Seattle/ Washington – 28. April 2021 – Im Zuge der COVID-19-Pandemie erschließt Expedia Group neue Einnahmequellen für Fluggesellschaften, namentlich in Form ihrer Template-Technologie. Damit erhalten Reisende die Option, zu ihrer Flugbuchung eine Unterkunft oder einen Mietwagen hinzuzufügen.

Die Technologie aus dem Hause EPS (Expedia Partner Solutions) ist einfach zu integrieren und ermöglicht Fluggesellschaften den Verkauf ergänzender Reiseprodukte wie Hotels oder Mietwagen auf ihrer Website. Die Fluggesellschaften erhalten dafür Zugriff auf das umfangreiche globale Angebot der Expedia Group. Im Zuge dessen können Full-Service-Buchungen angeboten werden, damit Reisende einzelne Reisekomponenten auf der Website einer Fluggesellschaft buchen können. Dadurch können Fluggesellschaften ihren eigenen Umsatz steigern.

Die Reisebranche befindet sich im Wiederaufschwung. Fluggesellschaften müssen daher umfassende Buchungserfahrungen bereitstellen, um Kunden langfristig zu binden. Reiseanbieter haben zudem die Möglichkeit, ihre Treueprogramme in die Technologie zu integrieren und intelligente Marketing-Strategien zur Förderung des Wachstums zu implementieren. Bei Problemen können Reisende entscheiden, über welchen Kanal sie Hilfe anfordern möchten: Sowohl Live-Chats mit Mitarbeitern als auch mit virtuellen Assistenten sind weltweit verfügbar.

Eine US-Fluggesellschaft hat sich im Mai 2020 zu diesem Schritt entschlossen und bereits von den Vorteilen der Lösung profitiert, um Kunden nach der ersten Welle der Pandemie ein vielfältigeres Angebot bieten zu können. Bereits in den ersten vier Wochen nach Einführung der Cross-Selling-Funktion verzeichnete die Fluggesellschaft einen Anstieg der Kunden, die zu ihrem Flug ein vergünstigtes Hotel-Angebot hinzufügten, um 40% im Vergleich zu den letzten vier Wochen vor der Einführung – und dass trotz der Tatsache, dass das Buchungsvolumen weltweit zu diesem Zeitpunkt bereits eingebrochen war.

Daten der Expedia Group haben kürzlich gezeigt, dass Reisende, die Reisen mit mehreren Komponenten oder Pauschalreisen auf Websites der Expedia Group buchen, im Allgemeinen wertvollere Kunden sind: Statistiken von vor der Pandemie zeigen, dass sie früher im Voraus buchen, mit größerer Wahrscheinlichkeit internationale Ziele auswählen und damit voraussichtlich auch mehr Geld ausgeben als Reisende, die im Inland bleiben.

Die Vorlagen-Technologie stand Partnerfluglinien bereits vor der Pandemie zur Verfügung. Seit dem ersten Ausbruch von COVID-19 im letzten Jahr hat sie jedoch sogar noch an Relevanz gewonnen. Neueste Branchenstudien zeigen, dass Fluggesellschaften in den USA im Januar dieses Jahres mit 55-65% der Kapazität des gleichen Zeitraums im letzten Jahres operierten. (1)

Die Cross-Selling-Technologie unterstützt Fluglinien also dabei, mehr Nachfrage zu generieren, wenn es am nötigsten ist.

(1) Phocuswright: Global Air Trends Report, Januar 2021

Im Allgemeinen verzeichnete EPS im Februar 2021 15% mehr Flug+Hotel-Buchungen über B2B-Technologie-Lösungen (Vorlage für Expedia-Partner und EPS Rapid-API) verglichen mit Februar 2020: ein klares Zeichen, dass die Technologie trotz der schwierigen Zeit für die Branche Wachstumspotenzial bietet.

Julie Kyse, VP of Global Air Partnerships der Expedia Group, meint dazu: “Wir sind stets darauf bedacht, unseren Reisepartnern neue Wachstumschancen zu ermöglichen, daher freuen wir uns, dass Fluglinien ab sofort und ganz einfach ergänzende Reiseprodukte verkaufen und so ihren Umsatz steigern können. Bedenkt man, welchen Herausforderungen die Reisebranche aktuell gegenübersteht, ist es umso wichtiger, dass Fluggesellschaften neue und kreative Möglichkeiten einsetzen, um wieder mehr Gewinn zu erzielen. Der Erfolg, den wir bei Partnern sehen, die diese Technologie bereits einsetzen, ist äußerst ermutigend. Und wir werden sie auch weiterhin unterstützen.”

Die innovative Lösung ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die Expedia Group in diesen Zeiten der Unsicherheit den Partnern in der Reisebranche Unterstützung und Lösungen anbietet. Dazu zählt beispielsweise die Entwicklung neuer Tools wie die One-Click-Stornierung, mit der mehrere Flugstornierungen auf einmal bearbeitet werden können, oder von Self-Service-Tools wie einem virtuellen Assistenten, mit dem Reisende ihre Buchung bei Bedarf schnell verwalten können. Auch die Tatsache, dass Partnerfluggesellschaften ihre Reinigungs- und Sicherheitsmaßnahmen auf den Seiten der Expedia Group anzeigen können, ist hier ein gewichtiger Faktor.

