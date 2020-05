Expedia Group verpflichtet sich zur Zahlung von 275 Millionen US-Dollar an ihre Partner

Das globale Programm unterstützt Partner, Destinationen sowie die Reisebranche

München, 28. Mai 2020 – Expedia Group, eines der weltweit größten Online-Reisebüros, stellt 275 Millionen US-Dollar bereit, um Partner dabei zu unterstützen, sich von den Auswirkungen von COVID-19 zu erholen und die Branche wiederzubeleben.

Von Expedia Group* im April 2020 durchgeführte Untersuchungen zeigen, dass Reisepartner in drei vorrangigen Bereichen Unterstützung von OTAs wünschen, um sich von der Pandemie zu erholen:

-Nachfragetrends bei Freizeit- und Inlandsreisen;

-Investitionen in Marketing und Nachfragegenerierung für Reisen und Reiseziele;

-erhöhte Sichtbarkeit auf den Websites der Expedia Group;

-finanzielle Entlastung.

Das Wiederaufbauprogramm der Expedia Group besteht aus globalen Initiativen zur Unterstützung einer Erholung der Branche und Erleichterungen auf Eigentumsebene, die unabhängigen Partnern und kleinen Ketten helfen sollen, ihr Geschäft wieder aufzubauen, Gäste anzuziehen und den Cashflow zu optimieren.

“Es gibt keinen ‘Einheitsplan’ für den Wiederaufbau. Die Wiederherstellung des Reiseverkehrs erfordert ein beispielloses Maß an Partnerschaft zwischen öffentlichem und privatem Sektor und ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Partner”, sagte Cyril Ranque, Präsident der Travel Partners Group der Expedia Group. “Dieses Wiederaufbauprogramm ist der erste Schritt auf unserem langen Weg zum Wiederaufbau eines widerstandsfähigeren, integrativeren und nachhaltigeren globalen Reise-Ökosystems”, sagte Cyril Ranque, Präsident der Travel Partners Group bei der Expedia Group.

Zur Unterstützung von Partnern:

-Expedia Group stellt 250 Millionen Dollar für Marketing-Kredite und finanzielle Unterstützung bereit. Für jeden Partner, der am Programm teilnimmt, wird die Expedia Group 25 % ihrer Einnahmen von 2019 in Form von Marketing-Credits reinvestieren. Darüber hinaus reduziert das Unternehmen seine Vergütung für alle neuen Buchungen, die innerhalb der bis zu dreimonatigen Programmperiode getätigt werden, unabhängig von den tatsächlichen Aufenthaltsdaten. Schließlich verlängert Expedia Group die Zahlungsfristen für Hotel-Collect-Buchungen auf 90 Tage, um zusätzliche finanzielle Entlastung zu bieten. Die Marketingkredite und finanziellen Entlastungsmaßnahmen werden den Partnern auf der Grundlage von Erholungssignalen, einschließlich Nachfragetrends, aus ihren spezifischen Märkten zur Verfügung stehen. Dieser Ansatz ermöglicht es den Partnern der Expedia Group, die Unterstützung, die sie benötigen, zum geeignetsten Zeitpunkt zu erhalten. Es gibt Mindestanforderungen, die Partner erfüllen müssen, um an dem Programm teilnehmen zu können. Das Unternehmen führt dieses Programm derzeit in ausgewählten Ländern Asiens als Pilotprojekt durch.

-Um besser zu verstehen, wann die Nachfrage auf einen Markt zurückkehrt, stellt Expedia Group proprietäre Daten zur Verfügung, um Trends mit Hilfe eines neuen Analysetools namens Markteinblick zu verfolgen. Das dynamische Dashboard liefert Trends zu Website-Traffic, Aufenthaltsdaten und Nachfragequellenmärkten. Das Tool ist jetzt live und wird allen Partnern, die Partner Central nutzen, kostenlos zur Verfügung gestellt.

-Zur Unterstützung von Ketten und Eigentümergruppen hat Expedia Group eine rationalisierte Version ihrer optimierten Vertriebslösung herausgebracht, die es Beherbergungsunternehmen ermöglicht, die Verteilung von Großhandelspreisen an Drittanbieter von Reisen effektiver zu verwalten. Die Lösung ist darauf ausgelegt, den Umsatz zu steigern, indem der Bestand der Zulieferpartner in einem Netzwerk, zu dem Fluggesellschaften, Treue- und Mitgliederorganisationen, Finanzinstitute, Offline-Reisebüros und andere gehören, vorteilhaft positioniert wird.

Zur Unterstützung von Destinationen:

-Um die Nachfrage durch Marktbewusstsein wieder anzukurbeln, eröffnet Expedia Group Media Solutions, die globale Werbeorganisation der Expedia Group, einen Fonds von 25 Millionen US-Dollar für Destinationen. Dieser Subventionsplan konzentriert sich auf zielortgeführte und kooperative Kampagnen, die Ziel- und Lieferpartner mit ähnlichem Publikum zusammenbringen, um ihre Werbeausgaben zu verwalten und gleichzeitig ihre Konversionen zu maximieren.

-Um das Thema Reisen nicht aus den Augen zu verlieren, führt Expedia Group eine Reihe von globalen Markenkampagnen durch. Beispielsweise hilft eine Online-Kampagne von Media Solutions mit dem Titel Where Next? den Kunden, neue Reiseziele zu entdecken. Das Engagement in der Kampagne zeigt eine vielversprechende Kundenabsicht und zog in den ersten Wochen 30.000 Besucher an. Die Kampagne wird bis Mitte Juni laufen und ist auf allen Geräten der Marken der Expedia Group verfügbar. Weitere Kundenkampagnen umfassen Videokonferenzen mit dem Travelocity Roaming Gnome, virtuelle Hochzeitszeremonien mit Captain Obvious und neue virtuelle Reiseerlebnisse auf Expedia.com wie Wanderungen durch den Yellowstone und Auftritte der Berliner Philharmoniker, um nur einige zu nennen.

Zur Unterstützung der Industrie:

-Um in dieser Zeit das Vorankommen der entlassenen und vertriebenen Arbeiter zu unterstützen, hat Expedia Group ein kostenloses Schulungs- und Ausbildungsprogramm namens Expedia Group Academy ins Leben gerufen. Das Programm bietet die Entwicklung von Fähigkeiten durch Online-Lernmodule und Live-Inhalte unter der Leitung von Fachexperten der Expedia Group und führenden Vertretern der Reisebranche. Es umfasst Schwerpunkte in den Bereichen Vielfalt und Integration, Verkaufs- und Geschäftsfähigkeiten sowie Führungstraining. Nach Abschluss des Programms erhalten die Teilnehmer Einstellungsmöglichkeiten. Interessierte Personen können vor dem offiziellen Programmstart Ende Juni mit anderen Teilnehmern der Expedia Group Academy LinkedIn Group in Kontakt treten.

-Um sicherzustellen, dass Kunden vertrauensvoll buchen können, hat Expedia Group ein neues Feature für Unterbringungspartner geschaffen, um die Gesundheits- und Hygienemaßnahmen in ihren Häusern hervorzuheben. Dazu gehören kontaktloses Ein- und Auschecken, den Gästen zur Verfügung stehende Handdesinfektionsmittel, verbesserte Reinigungsmaßnahmen und Pläne zum Social Distancing. Um die Gesundheit und Hygiene von Eigentümern und Gästen zu fördern, führte Vrbo, die Ferienvermietungsmarke der Expedia Group, eine Sauberkeitscheckliste ein, die den Objektbeschreibungen auf den Websites der Expedia Group beigefügt wird.

-Um den Bedürfnissen vorsichtiger Kunden gerecht zu werden und eine flexible Buchungsmöglichkeit zu gewährleisten, sind nun fast 70% der Unterkunftsgebühren auf den Websites der Expedia Group erstattungsfähig. Darüber hinaus führt Expedia Group einen neuen Filter für die Suche nach Flügen nach flexiblen Tarifen auf den Websites von Expedia Group weltweit ein, der bei Bedarf Umtausch oder Änderungen der Reiseroute ermöglicht.

Um mehr über die Marketingkredite oder die finanzielle Entlastung zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Ihren Expedia Group-Kundenbetreuer. Weitere Ressourcen zur Anleitung von Wiederherstellungsstrategien finden Sie im Expedia Group COVID-19 resource center.

*Laut einer Untersuchung der Expedia Group unter 10.551 Unterkunftspartnern und direktem Partner-Feedback

Expedia Group (NASDAQ: EXPE) hilft, die Barrieren für das Reisen abzubauen, indem wir es einfacher, angenehmer, erreichbarer und zugänglicher machen. Wir sind hier, um die Welt für Kunden und Partner rund um den Globus zugänglich zu machen. Wir nutzen unsere Plattform- und Technologiekapazitäten in einem umfangreichen Portfolio von Unternehmen und Marken, um die Mobilität von Menschen und die Bereitstellung von Reiseerlebnissen auf lokaler und globaler Ebene zu koordinieren. Unsere Familie der Reisemarken umfasst: Brand Expedia®, Hotels.com®, Expedia® Partner Solutions, Vrbo®, Egencia®, trivago®, HomeAway®, Orbitz®, Travelocity®, Hotwire®, Wotif®, ebookers®, CheapTickets®, Expedia Group™ Media Solutions, Expedia Local Expert®, CarRentals.com™, Expedia® CruiseShipCenters®, Classic Vacations®, Traveldoo®, VacationRentals.com und SilverRail™.

