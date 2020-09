Expedition entlang der Seidenstraße 2022

Reisen mit Erlebnisfaktor – dafür steht der Reiseveranstalter Special Adventure. Hier setzt man Urlaubsträume in spannende Realität um. Die Reiseagentur mit Herzblut veranstaltet in 2022 eine Expedition entlang der Seidenstraße.

Als Seidenstraße bezeichnet man ein altes Netz von Karawanenstraßen, dessen Hauptroute das Mittelmeer auf dem Landweg über Zentralasien mit Ostasien verbindet. Wir folgen dieser berühmten Handelsroute in Richtung Osten. Bei der Reiseroute ist Special Adventure darauf bedacht, Ihnen das besondere Erlebnis zu verschaffen. Das macht diese Expedition zu einem unvergesslichen Erlebnis. Mythen und Geschichten ranken sich um diese Route von West nach Ost. Sie folgen einem Teil alter Karawanenstraßen, die einst die berühmte Seidenstraße gebildet haben. Auch heute ist die Seidenstraße wieder eine der wichtigsten Reiserouten der Welt.

Immer Richtung Osten, entlang der Seidenstraße, direkt ins unvergessliche Abenteuer. In 2022 startet der renommierte Reiseveranstalter Special Adventure eine Expeditionsreise entlang der historischen Seidenstraße bis nach Ulaanbaator. In einer kleinen Gruppe geht es in eigenen Geländewagen fast 20.000 Kilometer durch einige der faszinierenden Landschaften der Erde.

So führt die Reise unter anderem über Baku, Chiwa, Buchara, Samarkand und Tashkent in Richtung Pamirhighway. Die Abenteuereisenden befahren später den Wachankorridor, der sich zwischen der Grenze zu Tadschikistan im Norden und derjenigen zu Pakistan im Süden bis zu einer kurzen Grenze zwischen Afghanistan und China im Osten erstreckt. Leiter der Expedition ist der bekannte und erfahrene Offroad-Experte Konrad Fobbe.

Die Abenteuerreise führt die Teilnehmer über ausgewählte Routen bis hin nach Ulaanbaator. Eine der letzten Etappen führt von Almaty aus, über den Scharyn Natinalpark in Kasachstan weiter durch China bis in die Mongolei.

Abenteuer, fremde Kulturen und fantastische Landschaften

Die Tour bietet den TeilnehmerInnen unvergessliche Abenteuer, Einblicke in fremde Kulturen und Ausblicke auf fantastische Landschaften. Für diese Expedition müssen gut ausgestattete und gewartete Geländewagen mitgebracht werden. Ein professioneller Fahrzeugcheck sollte vorab durchgeführt werden. Der Veranstalter unterstützt dabei mit Informationen.

Die Unterkünfte variieren je nach Land vom Camp, Homestays, zu besonderen Hotels in den größeren Städten sowie Jurtencamps im asiatischen Raum. Das Frühstück wird in der Gruppe gemeinsam eingenommen und ist ebenso im Preis mit inbegriffen wie alle anstehenden Kosten für Camps, Homestays, Jurtencamps oder Hotels.

Wer nicht den nötigen Zeitrahmen hat, die gesamte Tour zu begleiten (im Guidefahrzeug), dem bietet Special Adventure auch Teiletappen an. Hier können die Teilnehmer aus verschiedenen Routen wählen. Um sich hier für die richtige Auswahl zu entscheiden hilft der direkte Kontakt zum Veranstalter.

Auf der Expedition Seidenstraße werden die Teilnehmer mit dem SOS-Call System der Firma med con team ausgestattet. Über eine kostenlose App und eine zusätzliche Versicherung haben die Teilnehmer während der Expeditions-Tour die Möglichkeit, von nahezu jedem Punkt der Erde, sich direkt mit einem muttersprachlichen Notfallmediziner in Verbindung zu setzten, oder einen Notruf abzugeben. Zudem sponsort die Firma Katadyn alles um die Trinkwasseraufbereitung und Expeditionsreisenahrung für die Teilnehmer.

Offroad-Reisen durch die abenteuerlichsten Gegenden der Welt

Special Adventure ist ein Spezialreiseveranstalter im gehobenen Preissegment. Ob Offroad-Reise im Land Rover durch das malerische Island oder eine Expedition in die Arktis oder Antarktis – alle Reisen werden professionell organisiert und von erfahrenen Reise Profis geplant und durchgeführt. Ellen Lohr und Jutta Kleinschmidt Briefen dann noch bei den besonderen Driving-Events ausführlich die Teilnehmer.

Expedition Seidenstrasse

