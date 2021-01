Die neue Erlebnis-Umgebung für Digitale Events und Hybride Veranstaltungen

Die Kommunikationsagentur brandherde GmbH aus Heidelberg hat eine erlebnisorientierte Plattform für Online-Events entwickelt. Die Plattform eignet sich nicht nur fur rein digitale Events, sondern bietet auch eine beispiellose Alternative zu den sonst eher einfallslosen, inhaltlich getriebenen Livestreaming Portalen um hybride Events zu realisieren.

Das Ziel der Plattform ist es, einen neuen Standard fur digitale Veranstaltungen zu schaffen, bei denen die User Experience (UX) deutlich im Vordergrund steht. Gamification spielt schon lange – nicht nur live, sondern auch digital – eine immer wichtigere Rolle und Erlebnisorientierung und Storytelling dürfen auch im virtuellen Raum nicht vernachlässigt werden.

EXPEREA ist der Name der Plattform, auf der sich Erlebnis und digitales Event die Hand reichen sollen. Aufgebaut ist das Ganze folgendermaßen: Nach einem zentralen Log-In begibt sich der Gast im virtuellen Flug uber die Veranstaltungs-Welt, welche individuell auf die Wunsche des Kunden angepasst werden kann. In Vogelperspektive hat der Gast einen Uberblick uber Zugangspunkte, die verschiedenen Programmcluster, die als feste Stationen auf der Szenerie verankert sind. In diese Stationen kann der Gast wiederum eintauchen und hat von dort direkten Zugang zu den Programmpunkten innerhalb des Clusters. Dies konnen Livestreams, Diskussionsrunden, one-to-one Expertengesprache, virtuelle Networking Spaces, und vieles mehr sein.

Grundsatz von EXPEREA ist es nicht nur, digitale wie hybride Veranstaltungen so individuell und flexibel wie moglich gestalten, planen und letztlich umsetzen zu konnen, sondern das Erlebnis dem virtuellen Raum anzupassen, d.h. auch die Moglichkeiten, die uns dort gegeben sind, voll auszuschopfen und diese vielmehr als Chancen denn als Risiken wahrzunehmen. Weiterer ist der Anspruch ist es, die Navigation fur den Gast intuitiv, einfach und spannend zu gestalten.

Außerdem wird die digitale Eventplattform erweitert auch als digitale Markenwelt funktionieren, die die direkte Interaktion und Kommunikation mit Kunden und Interessenten im virtuellen Raum attraktiver und einfacher machen wird. EXPEREA ist in jedem Fall eine zukunftsgerichtete Anwendung, die mit hohem Potenzial im Rahmen der digitalen Markenkommunikation punktet. Wir sind gespannt, in welche Sphären wir kunftig virtuell und technologisch (AR, VR, uvm.) eintauchen, abheben und die wir erforschen werden durfen.

