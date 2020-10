Expertin in Stuttgart: Medizinische Aspekte der Thaimassage

Thaimassage in Stuttgart ist mehr als eine Wellness Behandlung

STUTTGART. Jeder will gesund und fit sein. Und Wellness-Angebote erfreuen sich daher ungebrochener Beliebtheit. Die Thaimassage bildet hier keine Ausnahme. Und doch ist diese Technik mehr als eine reine Wohlfühl-Behandlung, wie Kitty Kammer, Inhaberin eines Thaimassage-Studios in Stuttgart, betont. “In Thailand ist die traditionelle Massagetechnik fest in das Gesundheitswesen integriert. Sie wird in Krankenhäusern angewendet und kommt zur Vorbeugung von Beschwerden zum Einsatz.” Zwar ist die Massage nach thailändischer Tradition hierzulande nicht als medizinische Therapie zugelassen. Als begleitendes Angebot sei sie dennoch bei vielen Beschwerden sinnvoll, gibt sich die Expertin überzeugt.

Wirkungen der Thaimassage sind belegt, so Expertin aus Stuttgart

Ursprünglich geht die Thaimassage auf das Ayurveda Konzept zurück, wie Kitty Kammer erklärt: “Der Ayurveda Lehre zufolge durchzieht ein Netz an Energielinien den Körper. Nach traditioneller Ansicht versuchen wir bei der Massage ausgewählte Energiebahnen zu stimulieren und so Blockaden zu lösen.” Doch die Wirkungen der Massagetechnik sind der Expertin zufolge auch aus Sicht der westlichen Medizin belegt. Unter anderem haben Wissenschaftler diese Effekte nachgewiesen:

– Druckpunktmassagen regen die Durchblutung des Gewebes intensiv an – auch im Bereich der inneren Organe.

– Zugleich wird der Lymphabfluss gefördert.

– Drehungen (Rotationen) der Gelenke fördern die Produktion von Gelenksschmiere (Synovialflüssigkeit).

– Dehnungen und Streckungen entspannen die Muskulatur und fördern die Beweglichkeit.

– Passive Yogapositionen können die Körperhaltung verbessern.

– Die Massage aktiviert den parasympathischen Teil des Nervensystems, was für Tiefenentspannung sorgt.

Alle diese Wirkungen tragen laut Kitty Kammer dazu bei, körperliche Beschwerden zu lindern und das psychische Gleichgewicht wiederherzustellen.

Wichtig für Thaimassage Kunden in Stuttgart: Auf Qualifikationen achten!

Doch was hilft, könne in Einzelfällen auch Schaden anrichten, stellt Kitty Kammer klar. “Wer gesundheitliche Probleme hat, sollte unbedingt mit dem Arzt abklären, ob Massagen erlaubt sind.” Gut qualifizierte Masseurinnen seien sich der Grenzen der Methode ohnehin bewusst, weiß die Expertin, die ihre eigene Ausbildung an der Thai Traditional Medical Service Society absolviert hat. Auch die Mitarbeiterinnen ihres Studios können entsprechende Qualifikationen vorweisen.

