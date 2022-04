Explodierende Tankkosten werden zur Last – Das können Unternehmen jetzt tun

Expertenkommentar von Andreas Schneider

Bereits die allgemein hohen Energiekosten setzen deutsche Unternehmen finanziell unter Druck. Zusätzlich dazu sind seit dem Ukraine-Konflikt auch die Treibstoffkosten explodiert. Nicht nur für Privatpersonen, auch für Unternehmen mit Firmenfahrzeugen bedeuten die stark gestiegenen Tankkosten eine hohe Last. Andreas Schneider, Geschäftsführer von Vimcar, zeigt, was Unternehmen nun tun können.

Dass die Bundesregierung durch das temporäre Absenken der Energiesteuer die Treibstoffkosten reduzieren möchte, wird Unternehmen zwar helfen, ist aber nur eine kurzfristige Maßnahme. Bereits für 2021 zeigen die Daten unserer Kunden einen Anstieg der monatlichen Spritkosten pro Fahrzeug von etwa 300 EUR auf fast 500 EUR. Elektroautos kommen insbesondere angesichts der aktuellen Entwicklung günstiger.

Die Elektrifizierung wird immer wichtiger

Mittel- und langfristig ist es ein wichtiger Hebel, Firmenfahrzeuge von Verbrennern auf Elektrofahrzeuge umzustellen. Dadurch reduzieren Unternehmen ihre Betriebskosten und stellen sich nachhaltig für die Zukunft auf. Aktuell besteht an dieser Stelle jedoch noch offenes Potenzial: Wie unsere Daten zeigen, liegt der Anteil an Fahrzeugen mit alternativen Antrieben bei unseren Kunden – überwiegend kleinen und mittelständischen Unternehmen – aktuell bei 6,78 Prozent. Dies ist über dem bundesweiten Durchschnitt, zeigt aber auch, dass noch ein langer Weg zu gehen ist.

Das Wachstum der Nachfrage zeigt sich an der Anzahl neu registrierter Elektrofahrzeuge auf der Plattform von Vimcar. Diese ist im Lauf des Jahres 2021 kontinuierlich angestiegen, reduzierte sich aber im Januar und Februar kurzfristig wegen Lieferproblemen auf Seiten der Hersteller. Vimcar empfiehlt Unternehmen, jetzt die Zeit zu nutzen, um durch eine Elektrifizierungsanalyse zu ermitteln, welche Fahrzeuge sich problemlos elektrifizieren lassen und welche Ladeinfrastruktur notwendig ist. Da zahlreiche Experten erst für 2023 wieder einen beruhigten Beschaffungsmarkt erwarten, sollte 2022 für intensive Planung genutzt werden.

Zentralisierung und Digitalisierung optimieren Betriebskosten

Beinahe jedes Unternehmen, das Firmenfahrzeuge betreibt, kann mit schnell umsetzbaren Maßnahmen Geld sparen. So sollten Spritkosten zentralisiert und lückenlos dokumentiert werden. Aus diesem Grund bieten sich daher etwa Tankkarten an. Nicht nur, dass Unternehmen so bis zu drei Cent pro Liter sparen können, zudem fließen die Daten in das Flottenmanagementsystem ein und können dort ausgewertet werden. Das sorgt für Transparenz und deckt Kostentreiber auf.

Weiterhin sollten Unternehmen ihre Fahrer sensibilisieren, unnötige Fahrten zu vermeiden, Tempolimits zu beachten und eine insgesamt wirtschaftlichere Fahrweise zu wählen. Entsprechende Schulungen wirken sich schnell im Alltag aus.

Infografiken zur Entwicklung der monatlichen Tankkosten sowie der Anzahl an bei Vimcar neu registrierten Elektrofahrzeige können Sie hier downloaden.

Gerne organisieren wir Ihnen für weitere Informationen ein persönliches Gespräch mit Andreas Schneider, Geschäftsführer von Vimcar.

Kontaktieren Sie uns gerne!

Vimcar ist der führende Anbieter von Software zur Fuhrparkverwaltung für Mittelständler in der DACH-Region. Das SaaS-Angebot (Software as a Service) deckt vom Fahrzeug-Ortung über das digitale Fahrtenbuch, Routenplanung und Fahrzeugverwaltung bis hin zum Schlüsselmanagement zahlreiche Business-Mobility-Aufgaben ab. Über 100.000 Fahrzeuge hat Vimcar bereits mit seiner Software ausgerüstet – darunter die Fuhrparks von Deutsche Bahn, Allianz, Free Now, Knauf, Koziol, Nippon Seiki und Zalando. Weitere Informationen unter https://vimcar.de

Firmenkontakt

Vimcar

Sophie Glaser

Warschauer Straße 57

10243 Berlin

+49 (0) 89 99 38 87 51

vimcar@hbi.de

http://www.vimcar.de

Pressekontakt

HBI Helga Bailey GmbH

Markus Wild

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+49 (0) 89 99 38 87 51

vimcar@hbi.de

https://www.hbi.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.