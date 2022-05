Extensis Connect: neue Cloud-basierte Plattform für Font Management und DAM

Extensis Connect erleichtert den Austausch von Fonts und digitalen Assets innerhalb von Teams, die Zusammenarbeit zwischen Kreativen und die Abstimmung mit Kunden

Portland, Oregon/USA – 24. Mai 2022

Extensis informiert, dass seine Font Management- und Digital Asset Management-Lösungen in einer neuen Cloud-basierten Plattform zusammengeführt wurde: Extensis Connect. Dadurch wird der Austausch innerhalb von Teams, die Zusammenarbeit zwischen Kreativen und die Abstimmung mit Kunden vereinfacht.

Extensis Connect besteht aus zwei Produkten, die auf einer gemeinsamen Plattform verfügbar sind: Connect Fonts ( https://www.extensis.com/de-de/connect/fonts), ein cloudbasiertes Font Management-System und Connect Assets ( https://www.extensis.com/de-de/connect/assets), ein einfach zu bedienendes System zur Verwaltung digitaler Assets.

Connect Fonts: Die Zukunft des Font Managements, powered by Suitcase Fusion

Connect Fonts ist die nächste Evolutionsstufe von Suitcase Fusion. Das Programm kombiniert die meistgenutzten Funktionen mit zahlreichen Innovationen, mit denen die Schriftverwaltung intuitiver, leistungsfähiger und kollaborativer wird. Durch die Verfügbarkeit in der Cloud sind die Schriftensammlungen jetzt leichter zugänglich und können einfacher mit Teams geteilt werden.

Connect Fonts im Detail:

– Detailliertere Suchoptionen

Die Suche nach Schriftarten gestaltete sich in der Vergangenheit etwas umständlich. Man musste bestimmte Informationen über eine Schriftart haben, um sie zu finden, z. B. den Schrifttyp, den Namen oder die Familie. Aber sofort können auch abstraktere Suchbegriffe wie Adjektive oder Gattungen genutzt werden, was zu besseren Suchergebnissen führt.

– Benutzerdefiniertes Tagging für bessere Auffindbarkeit

Das Tagging-System wurde erweitert und enthält jetzt auch anpassbare Tags für die optimale Strukturierung. Ab sofort können Schriftarten so gekennzeichnet werden, dass man sie später leichter wiederfindet. Das kann beispielsweise nach Projekt oder Kunde sein.

– Präzisere Zuordnung von Schriften

Der Algorithmus für die Zuordnung von Schriftarten wurde nicht nur auf Genauigkeit, sondern auch im Hinblick auf Inspiration optimiert. Wer nach einer Schriftart für den Fließtext sucht, die gut zu einer Titelschrift passt, wird so leichter fündig.

Connect Assets: Cloud-basiertes Digital Asset Management für Teams jeder Größe

Connect Assets ist ein zentraler Ort, an dem Designer alle Assets speichern können, die sie für ihre Arbeit benötigen: von Markenlogos bis hin zu Präsentationsvorlagen. Nach dem Hochladen sind diese Assets für das gesamte Team zugänglich. Die Benutzer können auch Dritten, wie Kunden oder freiberuflichen Mitarbeitern, Zugriff gewähren.

Connect Assets im Detail:

– Verwaltung aller Assets unabhängig vom Standort

Durch die Umstellung auf Cloud-Technologie kann ein Projekt unabhängig vom Standort weitergeführt werden. Der Zugang zur Cloud vereinfacht auch die Zusammenarbeit mit anderen Kreativen und Kunden weltweit.

– Eine zentrale Plattform für Alles

Mit einem einzigen Asset-Repository wird die kreative Arbeit für alle Beteiligten deutlich organisierter. Die Migration ist so einfach wie Drag-and-Drop

– Intelligente Keywords für bessere Suchergebnisse

Connect Assets verfügt über eine größere Anzahl und größere Genauigkeit von Keywords. Diese werden automatisch generiert, um die Suche zu beschleunigen und die Sortierung zu erleichtern.

Seit fast drei Jahrzehnten unterstützt Extensis Hunderttausende von Kreativschaffenden bei der Rationalisierung ihrer Arbeitsabläufe. Die Tools reichen von Plug-ins zur automatischen Aktivierung von Schriften über Tools zum schnellen Auffinden von Design-Assets bis hin zur Verfolgung der Einhaltung von Richtlinien und der Suche nach kreativer Inspiration.

Chad Slater, Vice President of Research and Development bei Extensis, ist überzeugt, dass seine Kunden von der neuen Plattform profitieren werden.

„Extensis unterstützt Kreative seit 29 Jahren. In dieser Zeit konnten wir beobachten, wie sich die Arbeitsabläufe verändert haben. Alles ist jetzt schneller geworden. Design-Tools sind viel flexibler und genauer, Remote-Zusammenarbeit ist eher die Regel als die Ausnahme, und die Standards für kreative Arbeit waren noch nie so hoch. Es sind also Lösungen gefragt, die individuelle Arbeitsweisen und die Zusammenarbeit wirklich unterstützen. Wir haben Extensis Connect ( https://www.extensis.com/blog/say-hello-to-extensis-connect) entwickelt, um die Ansprüche unserer Kunden an sich ständig verändernde Arbeitsweisen und eine sich schnell entwickelnde Branche optimal zu unterstützen. So können sie den Arbeitsaufwand reduzieren und sich auf ihre eigentliche kreative Tätigkeit konzentrieren.“

Verfügbarkeit

Connect Fonts und Connect Assets sind ab sofort im Jahresabonnement erhältlich. Klicken Sie hier für weitere Informationen https://www.extensis.com/de-de/

Über Extensis

Extensis wurde 1993 in Portland, Oregon/USA gegründet. Das ausdrückliche Ziel war es, Hindernisse auszuräumen, die der Kreativität im Wege stehen. Seit der Gründung vor 29 Jahren hat Extensis mit Hunderttausenden von Kreativprofis und Unternehmen weltweit zusammengearbeitet. Mithilfe von leistungsstarken Lösungen für die Verwaltung von digitalen Assets und Schriften konnten sie ihre Arbeitsabläufe beschleunigen. Aufgrund der langen Zusammenarbeit mit seinen Kunden ist Extensis zu einer einfachen Erkenntnis gelangt: Beseitigt man Hindernisse, sind Menschen zu Außergewöhnlichem fähig. Mehr zu unserem Unternehmen finden Sie auf unserer Website oder folgen Sie Extensis auf Twitter @extensis

https://www.extensis.com/de-de/

© Celartem, Inc. d.b.a. Extensis – Alle Rechte vorbehalten. Extensis und das Extensis-Logo, Extensis Connect, Connect Fonts, Connect Assets und Suitcase Fusion sind Marken oder eingetragene Marken von Extensis in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, der Europäischen Union und/oder anderen Ländern. Diese Liste der Marken erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Andere Warenzeichen, eingetragene Warenzeichen, Produktnamen, Firmennamen, Marken und Dienstleistungsnamen, die hier erwähnt werden, sind Eigentum von Extensis oder der jeweiligen Eigentümer.

