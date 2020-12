EXTRABLATT!! – EXTRABLATT!!

SIDOUN International auf der Titelseite

Haben Sie schon gehört? SIDOUN International, der Innovationsführer für AVA-Software, hat es dank seiner neuen Geschäftsführerin Karoline Diegelmann auf die Titelseite von Bauen Aktuell geschafft. Schon der Titel “Flexible Lösungen für kreative Freiheit” lässt Großes erahnen. Und mit dem Anspruch individuelle Lösungen von kreativen Menschen für kreative Menschen zu schaffen, ist der Grundstein für den Unternehmens-Slogan “Genialität von Herzen” gelegt. Worüber andere noch reden, ist bei SIDOUN International längst Realität.

Als einziges Unternehmen auf dem deutschen AVA-Software-Markt wird der Freiburger Premium-Software-Hersteller von einer Frau geführt. Lesen Sie hier, was SIDOUN International so besonders macht: Bauen-Aktuell

Die SIDOUN International GmbH mit Sitz in Freiburg im Breisgau wurde 1977 von Gérard Sidoun gegründet und ist spezialisiert auf AVA-Software mit Kostenmanagement und Baukalkulation für Architekten, Ingenieure, Baufirmen, Städte, Kommunen, Rechenzentren bis hin zu großen Industriekonzernen. Seit 1. Juli 2020 ist Karoline Diegelmann Geschäftsführerin der SIDOUN International GmbH. Als studierte Architektin ist sie schon seit 18 Jahren im Unternehmen beschäftigt und hat die AVA-Software SIDOUN Globe über viele Jahre mit- und weiterentwickelt.

Seit mehr als 40 Jahren ist SIDOUN International der Premium-Hersteller für Software im Bereich Baumanagement. Seinerzeit wurde das Unternehmen mit der Vision gegründet, zwei Dinge zu vereinen: Es sollte ein Ort geschaffen werden, an dem Menschen glücklich und erfüllt zusammenarbeiten, der inspiriert und Kreativität freisetzt, an dem Großes erschaffen wird. Gleichzeitig war es das Ziel in dieser Atmosphäre exzellente Software zu entwickeln, die alle an Bauprojekten Beteiligten glücklich macht, sowohl durch die Genialität der Produkte, als auch durch ein freundschaftliches Miteinander, das auf Kunden inspirierend wirkt.

