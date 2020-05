Extreme Networks ermöglicht den Umstieg auf eine neue Normalität der Arbeitsumgebungen

Start eines umfangreichen Programms zur Bereitstellung von Informationen, Insights und cloudbasierten Lösungen, um Kunden bei Umstellungen und Fortschritt zu unterstützen

FRANKFURT A.M./SAN JOSE, 28. Mai 2020 – COVID-19 hat die Bemühungen zur digitalen Transformation für Organisationen beschleunigt und die rasche Einführung neuer Cloud-Technologien zur Unterstützung von Telearbeit und Online-Lernen vorangetrieben. Darauf reagierend, startet Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR) die Initiative #NewNormal, um Kunden bei der Umrüstung zu helfen. Hierbei handelt es sich um ein umfangreiches Programm, das Informationen und Branchenkenntnisse bietet. Als Anbieter von cloudbasierten Netzwerklösungen unterstützt Extreme Networks Unternehmen und Organisationen mit ExtremeCloud IQ™, seiner Cloud-Management-Plattform der 4. Generation, beim Fortbestehen und Wachstum.

ExtremeCloud IQ™ ist eine auf der vierten Generation der Cloud aufgebaute Cloud Management Plattform mit Machine Learning (ML) und Künstlicher Intelligenz (KI). Sie ist in die Netzwerktechnologie von Extreme integriert und unterstützt die Datenerfassung, um Aufbau, Absicherung und Wartung agiler und dezentraler Arbeitsumgebungen zu ermöglichen. Organisationen, in denen Mitarbeiter an ihren Arbeitsplatz oder Schüler, die an ihre Schulen zurückkehren, hilft ExtremeCloud IQ dabei, sichere Mobilität am Campus durch Konnektivität und Sichtbarkeit von IoT und Robotik sowie Unterstützung für Belegungsmanagement und Anwendungen zur Kontaktverfolgung bereitzustellen.

Anwendungsbereiche

– Flexible Arbeitsumgebungen erleichtern – Für Organisationen, die Remote-Netzwerkstandorte oder Remote-Mitarbeiter anbinden, sichern und verwalten oder Fernunterricht ermöglichen müssen, kann ExtremeCloud IQ zur Verwaltung der von Extreme kuratierten Portable Branch Kits (PBK) und Bring Your Office Home Kits (BYOH) eingesetzt werden. ExtremeCloud IQ bietet Analytics und Tools für proaktives Monitoring und Optimierung des Netzwerkzustands in jedem Teil einer Organisation, unabhängig davon, ob es sich um einen festen oder temporären Standort, um ein kabelgebundenes oder kabelloses Netzwerk handelt. Die flexible und portable ExtremeCloud IQ-Plattform ermöglicht IT-Administratoren die Anpassung an sich ändernde Benutzer-, Geräte- und Datenanforderungen.

– Belegungsmanagement – Für Einrichtungen, HR-Teams und Rechtsabteilungen, die mit der Reduzierung von Risiken durch Social Distancing betraut sind, lässt sich ExtremeCloud IQ in Extreme-Netzwerklösungen und Technologien von Drittanbietern integrieren, um Echtzeit- und Verlaufsanalysen der Präsenz, Standort- und Gebäudeüberwachung sowie Echtzeit-Standortbestimmung und Indoor-Positionierung bereitzustellen. Die Daten ermöglichen es Drittanbieter-Anwendungen, bei großen Ansammlungen, gestiegenem Verkehrsaufkommen über bestimmte Zeiträume, No-Go-Zonen, Verletzungen von Richtungsströmen oder anderen Parametern zu alarmieren.

– IoT-Monitoring und Robotik-Automatisierung – Organisationen, die ein hohes Maß an Sichtbarkeit und Überwachung des Umfelds benötigen, bietet Extreme sichere kabelgebundene und drahtlose Konnektivität und einfaches, sicheres Onboarding sowie Gerätemanagement über ExtremeCloud IQ. Die Plattform bietet eine umfassende Übersicht und Management der angeschlossenen Geräte zur Sicherstellung von Gesundheit und Sicherheit, ohne dass technisches Personal oder Dienstleister erforderlich sind. Sie bietet eine Verknüpfung von Gerätestandort und erfassten Daten – ab Juli stehen unbegrenzt Daten zur Verfügung. Sie hilft auch bei der Verwaltung von Remote-Zugriffen auf unbemannte Produktionsstätten, die Roboter einsetzen, um die Gefährdung des Personals zu minimieren.

– Ermöglichung der Kontaktverfolgung – Dasselbe Netzwerk, das bereits die Unternehmenskommunikation gewährleistet, überwacht, erfasst und protokolliert auch kontinuierlich die Client-Aktivitäten. Mit ExtremeWireless™ Access Points, die von ExtremeCloud IQ verwaltet werden, haben Unternehmen ab Juli einen lückenlosen Einblick in ihren dezentralen Netzwerkverkehr, der spezifische Standortinformationen und unbegrenzte Verlaufsdaten bereitstellt. Diese Daten können in Anwendungen von Drittanbietern eingespeist werden, die die Kontaktrückverfolgung unterstützen.

Zeus Kerravala, Principal, ZK Research

“Dezentrale Vernetzung erfordert eine noch bessere zentrale Verwaltung. In einer Post-COVID-Welt werden IT-Teams in jeder Branche mehr Kontrolle und bessere Einblicke als je zuvor benötigen, um eine sichere Anbindung auf Unternehmensebene für Mitarbeiter unabhängig von ihrem Standort zu gewährleisten. Cloud-Anwendungen und Management müssen skaliert und angepasst werden. Extreme arbeitet eng mit Kunden und Partnern zusammen, um Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren, die zur Vertrauensbildung beitragen. Dadurch wird eine agile und produktive Mitarbeiterstruktur ermöglicht – unabhängig davon, von wo aus sich die Mitarbeiter anmelden. Die Cloud-Management-Lösung der 4. Generation macht all dies möglich.”

Norman Rice, Chief Operating Officer, Extreme Networks

“Während wir uns mit immer mehr Daten auseinandersetzen, die von immer mehr Orten, immer mehr angeschlossenen Geräten und immer mehr SaaS-basierten Anwendungen kommen, wird die Cloud grundlegend für die Schaffung einer neuen Normalität. Das bedeutet, dass Unternehmen eine noch bessere Cloud benötigen – eine Cloud, die eine nahezu 100-prozentige Betriebszeit, verlässliche und unverfälschte Daten über eine unbegrenzte Zeitspanne und die beste Sicherheit der Branche bietet. Dazu gehört eine Cloud der 4. Generation. Extreme ist das einzige Unternehmen, das eine solche mit seiner ExtremeCloud IQ-Plattform bietet.”

Webinar – Etablierung einer neuen Normalität: Wichtige Überlegungen für IT-Führungskräfte

Am 4. Juni um 20 Uhr sowie am 9. Juni um 11 Uhr mit Extreme und Gästen.

Virtual Connect

Die Extreme Connect Europe 2020 Konferenz, die für den 14. bis 17. September in Berlin geplant war, wird virtuell! Weitere Einzelheiten werden in den kommenden Wochen folgen. 2021 finden unsere Extreme Connect Präsenz-Konferenzen in Nashville (Juni) und Berlin (September) statt.

Über Extreme Networks

Die Lösungen und Services von Extreme Networks, Inc. (EXTR) bieten Unternehmen und Organisationen auf sehr einfache Weise hervorragende Netzwerkerfahrungen, die sie in die Lage versetzen, Fortschritte zu erzielen. Durch den Einsatz von Machine Learning, Künstlicher Intelligenz (KI), Analytik und der Automatisierung erweitern sie damit die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen über 50.000 Kunden auf die cloudbasierten End-to-End Netzwerklösungen sowie die Services und den Support von Extreme Networks, um ihre digitalen Transformationsinitiativen zu beschleunigen und nie zuvor dagewesene Ergebnisse zu erreichen.

