Extreme Networks ist Leader im Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Access Infrastructure 2024

Zum sechsten Mal in Folge als Leader für Umsetzung und ganzheitliche Vision ausgezeichnet

FRANKFURT A.M./MORRISVILLE, N.C., 13. März 2023 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), ein führender Anbieter cloudbasierter Netzwerklösungen, ist zum sechsten Mal in Folge als Leader im Gartner Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless Local Access Network LAN Infrastructure 2024 positioniert, der am 06. März 2024 veröffentlicht wurde. Der Bericht wurde von Tim Zimmerman, Christian Canales, Nauman Raja und Mike Toussaint verfasst. Von den 12 Unternehmen im Magic Quadrant wurde Extreme Networks sowohl für seine Vision als auch für seine praktische Umsetzung als Leader eingestuft.

Extreme hat seit dem letzten Magic Quadrant Report sein Produktportfolio weiterentwickelt. Dazu gehören die Einführung des ersten Wi-Fi 7 Access Points, von ExtremeCloud™ Universal ZTNA, einer Lösung für das Management des Netzwerkzugriffs, der cloud-managed Universal Switches der 4000 Serie und ExtremeCloud Edge, das branchenweit erste Networking Cloud Continuum.

„Die Lösungen von Extreme Networks helfen Kunden, neue Wege zu finden, um bessere Geschäftsergebnisse in ihren Unternehmen zu erzielen“, so Ed Meyercord, President und CEO von Extreme Networks. „Unsere Kunden schätzen die innovativen Enterprise Fabric-Lösungen, weil sie für das gesamte Netzwerk konzipiert sind und durch die Hypersegmentierung erhöhte Sicherheit bieten, um den potenziellen Angriffsradius eines seitlichen Angriffs zu minimieren. Die IP-Fabric-Lösungen im Markt sind oftmals für Rechenzentren und nicht für Unternehmen konzipiert. Wir können eine Fabric elfmal schneller implementieren und bereitstellen als andere Anbieter. Aus diesem Grund ist die Fabric von Extreme die am weitesten eingesetzte in der Branche. Darüber hinaus erleichtert Extreme die Migration in die Cloud durch nahtloses Management der Hardware von anderen Anbietern, so dass nicht jedes Mal ein kompletter Austausch erforderlich ist, wenn ein Kunde eine Modernisierung wünscht. Und schließlich hat sich die im Marktvergleich besonders einfache, flexible und kosteneffiziente Lizenzierung als entscheidender Faktor erwiesen. Extreme räumt mit Herausforderungen im Zusammenhang mit Unternehmensnetzwerken auf und ist stolz darauf, von Gartner zum sechsten Mal in Folge als Leader ausgezeichnet worden zu sein.“

Warum Kunden sich für Extreme Networks entscheiden

Extreme setzt seine innovativen Entwicklungen an der Schnittstelle von Netzwerken, KI und Sicherheit fort. Zu den besonderen Merkmalen gehören:

Branchenweit einzige End-to-End Netzwerkfabric

Die Network Fabric von Extreme ermöglicht es Kunden, kabelgebundene, drahtlose und SD-WAN-fähige Geräte sowie Fremdgeräte im gesamten Netzwerk zu verbinden. Sie verfügt über integrierte Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen, die eine verbesserte betriebliche Effizienz, eine schnellere Time-to-Service und einen vereinfachten Betrieb ermöglichen. Extreme bietet die branchenweit einzige End-to-End Netzwerkfabric, die Kunden dabei unterstützt, schnell und einfach segmentierte Netzwerke einzurichten und gleichzeitig das Netzwerkmanagement für IT-Teams zu vereinfachen.

Vereinfachtes Cloudmanagement mit AIOps

Der Netzwerkbetrieb ist mit der ExtremeCloud IQ Cloudmanagement-Plattform so einfach und kosteneffizient wie nie zuvor. Kunden können die Bereitstellungs- und Fehlerbehebungszeit mit den über ExtremeCloud IQ CoPilot verfügbaren, in der Netzwerkbranche einzigartigen AIOps-gestützten Digital Twin-Funktionen erheblich reduzieren. Außerdem können sie Fremdgeräte mit ExtremeCloud IQ verwalten und so die Kosten für zusätzliche Netzwerk-Upgrades senken.

Sicheres, resilientes Networking

Sicherheit ist in allen Elementen des Extreme-Portfolios verankert, von der systemeigenen Sicherheit der Extreme Fabric bis hin zu neuesten Lösungen wie ExtremeCloud Universal ZTNA. Darüber hinaus ist ExtremeCloud IQ die einzige Cloud-Plattform, die derzeit nach ISO 27001, ISO 27017 und ISO 27701 zertifiziert ist. Extreme priorisiert das Thema IT-Sicherheit in seinem gesamten Lösungsportfolio und ermöglicht es seinen Kunden, diese in ihre Infrastruktur zu integrieren, anstatt Einzellösungen zu benötigen.

Flexible Plattformen und einfache Lizenzierung

Die innovativen Universal Platforms von Extreme geben Kunden die Flexibilität, durch einfache Anpassung der Software oder des Funktionsumfangs verschiedene Anwendungsfälle unter Berücksichtigung sich verändernder Anforderungen zu erfüllen. Extreme hat außerdem ein besonders einfaches Lizenzierungsmodell, so dass Kunden nur für das zahlen, was sie benötigen und nutzen, und die Lizenzen über Geräte und Bereitstellungsoptionen hinweg übertragbar sind. Beide einzigartigen Angebote verringern das Überalterungsrisiko der Hardware sowie die Gesamtkosten und sichern die Infrastruktur für die Zukunft.

Außerdem wurde Extreme Networks in jedem Jahr seit 2019 als Gartner® Peer Insights™ Customers“ Choice for Wired and Wireless LAN Infrastructure ernannt. Unter anderem Folgendes sagen Kunden über das Unternehmen:

„ExtremeCloud™ IQ ist [die] perfekte Lösung, um ein zuverlässiges und sicheres Wireless-Netzwerk zu schaffen, das zahlreiche parallele Verbindungen verarbeiten kann. [Wir können] ganz einfach zugreifen und Geräte über eine einzige Plattform hinzufügen, aktualisieren und konfigurieren.“ – Senior Executive, Fertigung

„Unsere Erfahrungen mit dem Extreme-Team sind hervorragend, denn sie verstehen die Art unserer Projekte und ihre typischen Anforderungen. Die Sales- und Pre-Sales-Teams sind sehr kooperativ, vermitteln das nötige Wissen und konzipieren die richtige Lösung.“ – Verkaufsleiter, Einzelhandel

„Kein anderer Anbieter, mit dem ich bisher zu tun hatte, hat mir so viel unmittelbaren Support und Betreuung geboten. In der Regel muss der Reseller helfen, aber Extreme stellte selbst Ingenieure zur Verfügung, um die Konzeption und Implementierung zu betreuen. [Mir gefällt auch] die Einfachheit der cloud-managed ExtremeCloud IQ [Plattform].“ – IT-Manager, Öffentliche Verwaltung

* Die Bewertungen wurden im Hinblick auf Fehler und Lesbarkeit überarbeitet.

Report Attribution

Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure, By Tim Zimmerman, Christian Canales, Nauman Raja, Mike Leibovitz, 6 March 2024.

Gartner, Voice of the Customer for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure, By Peer Contributors, 29 May 2023

GARTNER is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally, Magic Quadrant and PEER INSIGHTS are registered trademarks of Gartner, Inc. and/or its affiliates and are used herein with permission. All rights reserved.

Disclaimers

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner“s research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, express or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Gartner Peer Insights content consists of the opinions of individual end users based on their own experiences with the vendors listed on the platform, should not be construed as statements of fact, nor do they represent the views of Gartner or its affiliates. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in this content nor makes any warranties, expressed or implied, with respect to this content, about its accuracy or completeness, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Über Extreme Networks

Extreme Networks, Inc. (EXTR) ist ein führender Anbieter cloudbasierter Netzwerklösungen mit dem Fokus, Lösungen und Services bereitzustellen, die Geräte, Anwendungen und Menschen auf innovative Weise miteinander verbinden. Durch den Einsatz von Machine Learning, Künstlicher Intelligenz (KI), Analytik und der Automatisierung erweitern wir die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen über 50.000 Kunden auf die cloudbasierten End-to-End Netzwerklösungen sowie die Services und den Support von Extreme Networks, um ihre digitalen Transformationsinitiativen zu beschleunigen und nie zuvor dagewesene Ergebnisse zu erreichen.

