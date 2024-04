Extreme Networks stellt Extreme Labs vor: Zentrum für Forschung, Entwicklung und Innovation im Networking

Ausblick auf Extreme AI Expert, eine zukunftsweisende Möglichkeit, Netzwerke zu konzipieren, zu optimieren und bereitzustellen

Extreme Connect, Fort Worth, TX, 24. April 2024 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), ein führender Anbieter cloudbasierter Netzwerklösungen, gibt heute den Launch von Extreme Labs bekannt: Ein dynamisches Ökosystem, in dem Kreativität, Kollaboration und neueste Technologie zusammenfinden, um Innovationen im Frühstadium zu fördern. Extreme Labs ist der zentrale Ort des Unternehmens, um technologische Innovationen zu präsentieren, die der Marktreife nahekommen. Extreme Labs konzentriert sich auf die Entwicklung von Technologien mit weitreichenden Auswirkungen, was sich auch in der Zusammenarbeit mit Living Tomorrow zeigt, um gemeinsam innovative Produkte zu fördern und zu entwickeln, die bis zum Jahr 2030 voraussichtlich breite Anwendung finden werden.

Heute präsentiert Extreme Networks die erste Vorschau aus den Extreme Labs: Extreme AI Expert. Aufbauend auf dem Engagement von Extreme Networks für KI über die ExtremeCloud™ IQ CoPilot AIOps-Lösung hinaus, ist Extreme AI Expert eine generative KI-Lösung, die deutliche Verbesserungen und Kosteneinsparungen bei Design, Bereitstellung und Management von Unternehmensnetzwerken und Sicherheit ermöglicht. Im Gegensatz zu Lösungen, die Daten und Wissen limitieren und isolieren, ist Extreme AI Expert so konzipiert, dass es über öffentliches Produkt- und Netzwerkoptimierungswissen hinausgeht, um die bestmöglichen Einblicke zu bieten. Es kombiniert sicher und effektiv öffentliche Daten mit den internen Daten der Kunden, um proaktiv Empfehlungen zu geben. Das erleichtert Kunden das Erfassen von Informationen und die Lösung von Problemen in ihrer Netzwerkumgebung.

Die zukünftigen Vorteile zusammengefasst:

– Expertise für die Produkte und Dienstleistungen von Extreme Networks, um schneller und intelligenter arbeiten zu können: Nahtloser Zugriff auf umfangreiche Daten aus knapp hunderttausend Quelldokumenten, übersetzt in mehrere Sprachen. Die Daten basieren auf der Kombination aus der öffentlichen Datenbank und der Wissensbasis von Extreme sowie der Dokumentation des Global Technical Assistance Center (GTAC).

– Auswertung von Netzwerkdaten und darüber hinaus zur Verbesserung von Leistung und Betriebseffizienz: Abrufen und Kombinieren der Daten von Anwendungen und Geräten im gesamten Netzwerk, um Erkenntnisse über Leistung und Erfahrung zu gewinnen. Extreme AI Expert kuratiert Unternehmensdaten, um zum Beispiel Einblicke zu liefern, den Betrieb zu automatisieren und Warnhinweise zu erstellen, wenn es Anomalien wie Netzwerküberlastung, Beeinträchtigungen oder tote Winkel im WLAN feststellt.

– Erkenntnisse in Fachwissen und Maßnahmen umsetzen: Empfehlung von Präventivmaßnahmen und Netzwerkoptimierungen auf der Grundlage von betrieblichen KPIs. Extreme AI Expert erzeugt Vorschläge und Best Practices, um Probleme zu beheben, zu lösen oder proaktiv anzugehen.

Extreme Networks zeigt heute bei der Extreme Connect in Fort Worth, Texas eine Vorschau auf Extreme AI Expert.

„Mit Extreme Labs erweitern wir nicht nur Grenzen, wir definieren sie neu und setzen Maßstäbe. Wir stehen dafür, Networking zu vereinfachen und Konventionen zu hinterfragen. Extreme AI Expert ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir erstklassige Technologien entwickeln, mit denen unsere Kunden effektive Ergebnisse erzielen können. Die Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern während des gesamten Innovationszyklus gibt ihnen ein Mitspracherecht und setzt einen Maßstab für Qualität, zumal wir uns mitten im Zeitalter der Verschmelzung von KI, Netzwerken und Sicherheit befinden.“ – Nabil Bukhari, Chief Product and Technology Officer bei Extreme Networks

Verfügbarkeit

Extreme AI Expert wird derzeit als technische Vorschau vorgestellt. Extreme Networks wird voraussichtlich noch in diesem Jahr mit der Integration der Technologie in die Lösungen beginnen.

Extreme Networks, Inc. (EXTR) ist ein führender Anbieter cloudbasierter Netzwerklösungen mit dem Fokus, Lösungen und Services bereitzustellen, die Geräte, Anwendungen und Menschen auf innovative Weise miteinander verbinden. Durch den Einsatz von Machine Learning, Künstlicher Intelligenz (KI), Analytik und der Automatisierung erweitern wir die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen über 50.000 Kunden auf die cloudbasierten End-to-End Netzwerklösungen sowie die Services und den Support von Extreme Networks, um ihre digitalen Transformationsinitiativen zu beschleunigen und nie zuvor dagewesene Ergebnisse zu erreichen.

