EXXECNEWS INSTITUTIONAL erweitert Kompetenz-Team

Hanna M. Hornberg und Prof. Dr. Patrick Peters wurden Co-Herausgeber von EXXECNEWS INSTITUTIONAL, der Hamburger Fachzeitung für institutionelles Asset Management. „Wir freuen uns auf den Input dieser ausgewiesenen Experten und können mit ihnen zusammen unserer Leserschaft eine noch breitere Informationspalette bieten“, sagen die Herausgeber der Zeitung, Dr. Dieter E. Jansen und Hans-Jürgen Dannheisig.

Hamburg, 30. September 2022 – Hanna M. Hornberg, Diplom-Betriebswirtin, ist Dozentin für Impact Investing an der European Business School und regelmäßig als Kolumnistin und Autorin zum Thema Nachhaltigkeit tätig. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet sie in der Investmentbranche und berät Institutionelle Kunden in der gesamten Kapitalanlage von liquiden bis zu alternativen Assetklassen.

Lesen Sie in der aktuellen EXXECNEWS INSTITUTIONAL-Ausgabe 09/2022 das Editorial von Hanna M. Hornberg zur Expo Real 2022 in München sowie ihre Gedanken zum Energiesparen in ihrer Kolumne „Moment mal …“

Dr. Patrick Peters, MBA, ist Prorektor und Professor für PR, Kommunikation und digitale Medien an der Allensbach Hochschule und unterrichtet an der Hochschule Niederrhein sowie an der Fontys International Business School Venlo. Er ist gelernter Wirtschaftsjournalist, Chefredakteur des Impact Investing-Magazin und Berater für Ethik und Kommunikation mit der Marke „Klare Botschaften“. Er befasst sich ausgiebig mit Impact Investing, Wirtschaftsethik und nachhaltigen Geschäftsmodellen und tritt regelmäßig als Herausgeber und Publizist in Erscheinung.

Lesen Sie in der aktuellen EXXECNEWS INSTITUTIONAL-Ausgabe 09/2022 das Interview von Patrick Peters mit Manuela Scheubel und Matthias Batz, Gründer der Frankfurter Beratungsboutique Truffle Art Advisory, die sich auf Kunst als Assetklasse spezialisiert hat.

Über EXXECNEWS INSTITUTIONAL:

Das Medium zur direkten Kommunikation zwischen Anbietern und Anlegern im institutionellen Asset Management. Die Schwerpunkte werden in der wachsenden Bedeutung von verantwortungsvollem Investieren gesehen. Dabei werden die aktuellen Entwicklungen im Impact Investing ebenso dokumentiert wie die Weiterentwicklung von ESG Investing. Weitere Schwerpunkte sehen wir darüber hinaus darin, innovative Konzepte im institutionellen Wertpapiermanagement, Private Equity, Venture Capital, Infrastruktur und neuen Entwicklungen im Risikomanagement transparent zu machen.

