Exzellent im Sprechen – Award geht nach Bacharach

Beim Internationalen Speaker Slam 2023 holt Sanja Solomun mit 147 Finalist:innen Weltrekord und dreifache Auszeichnung.

Am vergangenen Freitag, den 03.02.23 trafen sich 147 Redner aus 21 Nationen in Mastershausen Rheinland Pfalz zum Internationalen Speaker Slam.

Beim Speaker Slam handelt es sich um einen sogenannten „Rednerwettstreit“. Der bereits zum 13. Mal, nach New York, Wien, Hamburg, Stuttgart, München Frankfurt, Wiesbaden, nun auch in den Hermann Scherer-Studios in Mastershausen ausgetragen wurde.

Sanja Solomun, eine der führenden Experten für Gefühlsmanagement und Selbstreflexion, war mit am Start und begeisterte das Publikum. Mit ihrer Rede „Mit Gefühl und Selbstreflexion zum Erfolg“ hat sie den Speaker Excellence Award gewonnen und holt sich mit ihrem Auftritt bei diesem Event den Titel.

So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner:innen mit vielfältigen Themen die alle Bereiche des Lebens abdecken, gegeneinander.

Die besondere Herausforderung: Jede:r Speaker:in hat maximal vier Minuten Zeit, das Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem zu brillieren sowie alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer:innen sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet. Es muss also alles auf den Punkt sitzen.

Auf zwei Bühnen waren die Speaker in sechs Sprachen parallel zu erleben. Damit wurde erfolgreich ein neuer Weltrekord in der Kategorie Speaker Slam aufgestellt.

Auch beim 13. Speaker Slam hieß es wieder für jede:n Speaker:in vier Minuten zittern. Denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon des Vortragenden stumm geschaltet.

Nach jeweils 240 Sekunden Schweiß dann die große Freude: Sanja Solomun brachte den Saal zum Kochen und holte den Weltrekord und dreifache Auszeichnung nach Bacharach!

Sanja Solomun konnte nicht nur das Publikum und die Jury im Finale begeistern.

„Ein sanftes Thema mit der nötigen positiven Progressivität vorgetragen, genau das braucht es – ich bin ein Fan von Dir“ meinte auch Hermann Scherer, Veranstalter und Organisator des Speaker Slams.

Das sanfte scheinbar unbedeutende Thema „Selbstreflexion – unsere Gefühle und Emotionen“ bringt Sanja Solomun den Menschen in verschiedenen Seminaren, gepaart mit Marketing & Business seit über 15 Jahren näher. Sie bildet erwachsene Menschen unter andrem weiter zum Emotion-Management-LifeCoach in einer 2, 5 Jahresweiterbildung und bietet weitere Bewusstseins-Trainings zum Selbstreflektieren, Finanzfluss und Start UP, für besseres Verständnis, Selbstverantwortung, Neuorientierung und stetige Weiterentwicklung und Verbesseung, an.

In den vorgegeben 4 Minuten vermittelte Sanja Solomun ihre Botschaft nicht nur klar und verständlich, sondern zusätzlich noch mit Humor. Wie wichtig es doch ist, für das eigene Leben, die Familie, privat und beruflich, ja sogar im Berufsalltag, sich stetig selbst zu reflektieren und den eigenen Gefühlen und Emotionen mehr Raum zu geben.

Was für ein Erfolg für die 48-jährige, ihrer Rede folgten im Finale über 100.000 auch internationale Zuschauer per Live-Stream auf YouTube und anderen Kanälen gebannt.

„Das ist schon krass wie der Körper, die Emotionen und Gefühle Achterbahn, ja sogar Looping fahren vor Aufregung – ohne meine Tools hätte ich den Auftritt nicht geschafft,“ so Sanja Solomun nach ihrem Auftritt und freute sich über den donnernden Applaus ihrer zahlreichen Zuhörer:innen.

