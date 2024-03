Exzellenz in Qualität: GEMA Germany erneut ISO 9001 zertifiziert

GEMA Germany hat seine Verpflichtung zu exzellenter Qualität mit der jüngsten Erneuerung der DIN EN ISO 9001:2015 Zertifizierung im Januar 2024 zum zweiten Mal in Folge unter Beweis gestellt.

In einem dynamischen Marktumfeld, das sich ständig weiterentwickelt und neue Herausforderungen an Qualität und Effizienz stellt, hat sich GEMA Germany erneut als verlässlicher und qualifizierter Partner im Bereich End User Computing (EUC) bewiesen. Die kürzlich erfolgte Rezertifizierung des Qualitätsmanagementsystems (QMS) gemäß der international anerkannten Norm DIN EN ISO 9001:2015 bescheinigt, dass das Unternehmen effiziente Prozesse implementiert hat, welche die Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität der Serviceleistungen gewährleisten.

Qualitätssicherheit durch duale Strategie

Die weltweit anerkannte Zertifizierung wurde durch das unabhängige Prüfinstitut TÜV NORD durchgeführt. Sie belegt systematische Ansätze für die Bewältigung von Risiken wie Prozessineffizienzen, Qualitätsvarianzen und die steigenden Marktansprüche an Produkt- und Servicequalität. Die markante Eigenschaft der Strategie von GEMA Germany liegt dabei in der Verfolgung eines dualen Ansatzes, wie Heiko Friedrich, CEO von GEMA Germany, erläutert: „In unserem schnelllebigen Technologiebereich setzt GEMA Germany auf ein stringentes und zugleich agiles Qualitätsmanagement. Diese wertschöpfende Workflow-Dynamik gewährleistet Konformität und Qualität in unseren Dienstleistungen, schafft langfristig Vertrauen bei unseren Kunden und bietet gleichzeitig die Flexibilität, die wir brauchen, um auf Marktveränderungen in der IT-Branche schnell und kundennah zu reagieren.“

Höhere Standards als Benchmark für die Zukunft

Während des Auditverfahrens wurde insbesondere evaluiert, inwieweit GEMA Germany selbstgesteckte Unternehmensziele umsetzt und langfristig etabliert. Daher umfasste das Assessment auch Aspekte wie Managementverantwortung, Ressourcenverwendung und Produktentwicklung, basierend auf hohen Standards, die deutlich über die gesetzlich erforderlichen Mindestanforderungen hinausgehen und maßgeblich zukünftige Qualitätsbenchmarks setzen.

GEMA Germany ist Experte für Enterprise Mobility und End User Productivity. Als Teil einer internationalen Unternehmensgruppe mit mehr als 1.300 Mitarbeiter:innen in 23 Ländern steht die Global Enterprise Mobility Alliance (GEMA) für umfassende Kompetenz auf dem Gebiet mobiler Arbeitslösungen. Die Partnerschaft mit Lizenznehmern aus 60 Ländern befähigt die Gruppe, die Mobility-Strategien international agierender Unternehmen durchgängig mit höchsten Qualitätsstandards zu implementieren. Dabei garantiert GEMA maßgeschneiderten Vor-Ort-Support in der jeweiligen Landessprache und sichert so den reibungslosen Einsatz mobiler Unternehmenslösungen weltweit.

