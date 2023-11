eyefactive präsentiert neue Modelle an transparenten OLED Touchscreens

Pressemitteilung: eyefactive aktualisiert die revolutionären OLED-basierten Touchscreen-Systeme HYPEBOX und POLARIS und definiert damit interaktives Digital Signage neu.

eyefactive, ein führender Anbieter interaktiver Digital Signage Touchscreen-Technologien, kündigt die Markteinführung neuer Modelle seiner semitransparenten Produkte HYPEBOX und POLARIS an. Diese innovativen Touchscreen-Systeme definieren interaktives Digital Signage neu, indem sie eine digitale interaktive Ebene mit realen Objekten kombinieren und so Augmented Reality Erlebnisse ermöglichen.

HYPEBOX

Diese halbtransparenten Multitouch-Displays kombinieren interaktive digitale Informationen mit sichtbaren Produkten im Inneren der Präsentationsfläche und sorgen so für ein intensives und ansprechendes Kundenerlebnis.

Die HYPEBOX ist in verschiedenen Größen und Farben erhältlich, mit individuell anpassbaren Apps für unterschiedliche Anforderungen. Es sind verschiedene Größen bis zu 86“ und individuell anpassbare Optionen erhältlich, welche die Produktpräsentation und Kundenbindung verbessern.

POLARIS

eyefactive verspricht Einzelhändlern, mit den neuen POLARIS Touchscreen-Displays ihre Kunden zu begeistern und den Umsatz zu steigern.

Die mit der innovativen OLED-Technologie von LG ausgestatteten Displays bieten eine lebhafte Bilddarstellung und beeindruckende Transparenz.

Transparente Digital Signage: Markteinblicke

In der heutigen Digital Signage-Landschaft ist transparente Digital Signage sehr gefragt. Die Produkte von eyefactive erschließen diesen wachsenden Markt und bieten hochauflösende, interaktive und transparente Displays.

Marktforschern zufolge wird der Markt für transparente Digital Signage-Displays zwischen 2022 und 2027 voraussichtlich um 8.282,87 Millionen US-Dollar wachsen, mit einer CAGR von 30,36%. Innovative OLED-basierte Touchscreen-Systeme von eyefactive sind perfekt positioniert, um von diesem Marktwachstum zu profitieren.

Was sind OLED-Touchscreen-Displays?

OLED (Organic Light Emitting Diodes) ist eine flache Beleuchtungstechnologie, die durch das Aufbringen von dünnen organischen Schichten zwischen zwei Leitern hergestellt wird. Wenn elektrischer Strom angelegt wird, strahlt sie ein lebendiges Licht aus.

OLEDs sind selbstleuchtende Bildschirme, die keine Hintergrundbeleuchtung benötigen, was zu dünneren und energieeffizienteren Bildschirmen im Vergleich zu LCD-Bildschirmen führt, die auf eine weiße Hintergrundbeleuchtung angewiesen sind. Diese Technologie ist relativ neu und ermöglicht die Herstellung von halbtransparenten Displays. Durch Hinzufügen einer Berührungsschicht können diese Displays interaktiv werden.

Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung hier:

https://www.eyefactive.com/presse-mitteilungen/eyefactive-praesentiert-neue-modelle-transparenter-oled-touchscreens

Weitere Informationen:

https://www.eyefactive.com/transparentes-touchscreen-display-hypebox

https://www.eyefactive.com/transparenter-oled-touchscreen-polaris

https://www.eyefactive.com/multitouch-software-multiuser-apps

Als Pionier für großflächige Touchscreen-Technologien entwickelt eyefactive seit 2009 interaktive Digital Signage Lösungen in Hamburg. Das Produktportfolio umfasst heute u.a. interaktive MultiTouch Screens, Tische, Stelen und Kiosk-Terminals, den weltweit ersten spezialisierten B2B App Store für professionelle Touchscreens sowie weitere MultiTouch Technologien wie Objekterkennung auf Displays. Eingesetzt werden die Systeme von Unternehmen am Point of Sale und Information, für effektives Marketing und kollaboratives Teamwork. eyefactive wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. als IKT Gründung des Jahres 2012 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Hyundai, Airbus, 3M, McDonalds, Shell und Olympus.

Kontakt

eyefactive GmbH

Matthias Woggon

Mendelssohnstrasse 15

22761 Hamburg

040 / 9999 695 0



https://www.eyefactive.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.