EZCast bringt EZCast TwinX auf den Markt, eine universelle Lösung zum Duplizieren und Erweitern von Bildschirmanzeigen

Keine Konfiguration, Ein-Klick-Betrieb, Full-HD-Display-Streaming

New Taipei City, Taiwan, 9. Juni 2021 – EZCast, ein führender Innovator für drahtlose Anzeigetechnologien, hat mit EZCast TwinX eine Lösung zur Bildschirmanzeigenduplizierung und -erweiterung mit universeller Geräteunterstützung auf den Markt gebracht, für die keine Einstellungen erforderlich sind: Einfach eine Taste drücken und alles ist synchronisiert.

Keine langen, unansehnliche Monitorkabel mehr

Kabel schränken die Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz ein und können zum Sicherheitsrisiko werden, wenn sie im ganzen Haus oder Büro verstreut sind. Um die Duplizierung der Bildschirmanzeige zu vereinfachen und die Umgebung deutlich aufgeräumter und sicherer zu machen, hat EZCast EZCast TwinX entwickelt und löst damit all diese Probleme.

Hervorragende Kompatibilität mit allen Heim- und Büroeinrichtungen

EZCast TwinX unterstützt die drahtlose Bildschirmanzeigenduplizierung und -erweiterung mit einer Auflösung von bis zu FullHD (1920×1080 bei 60 Hz). Benutzer können die Bildschirmduplizierung in Besprechungen verwenden, um sie einem Publikum über ein großes Display oder einen Projektor zu präsentieren. Duplizieren Sie Medien, TV-Sendungen und Filme von Apps auf einen HD-Fernseher oder spielen Sie Spiele mit Freunden auf einem großen Bildschirm. Verwenden Sie die Bildschirmerweiterung für zusätzliche Anzeigefläche und einfachere Multitasking-Funktionen.

Universelle Unterstützung für mehrere Betriebssysteme und Geräte

EZCast TwinX unterstützt eine Vielzahl gängiger Betriebssysteme: macOS, iOS, Windows sowie Android und erfordert zum Einrichten und Starten keine Konfiguration. Dementsprechend wird eine universelle USB-Typ-C-Verbindung verwendet, die auf den meisten modernen Geräten verfügbar ist, unabhängig davon, ob es sich um PCs oder Laptops, Android-Smartphones, MacBook oder iPad Pro handelt. Der EZCast TwinX kann auf alle EZCast-Empfänger, Dongles und Projektoren übertragen werden. Schließen Sie einfach den EZCast TwinX an ein Gerät an und verbinden Sie den Receiver mit einem HDTV oder Projektor. Dann können Sie in Sekundenschnelle Medien von Ihrem Gerät auf einem großen Bildschirm abspielen.

Nur einen Klick entfernt

Mit einer einzigen Taste zur Steuerung bekommt man dieses “Easy-Feeling”, wenn Sie die plattformübergreifenden Einschränkungen der drahtlosen Anzeigefreigabe überwinden, und es gilt “Plug-In-and-Go” selbst in restriktiven Unternehmensumgebungen, die die Installation von Software von Drittanbietern verhindern. Das kleine Gerät lässt sich einfach in eine Tasche stecken, um es unterwegs zu verwenden.

Weitere Informationen zum EZCast TwinX.

Preis und Verfügbarkeit

Das EZCast TwinX Paket, das EZCast TwinX C-1 und EZCast Compact CS2 enthält, ist ab sofort im offiziellen EZCast-Store für EUR79 erhältlich und wird im Juli bei Amazon verfügbar sein.

EZCast ist ein Multimedia-Hersteller mit Sitz in Taipeh, Taiwan. Wir produzieren kabelloses, digitales Zubehör, WLAN-Dongles, Digital-Beam-Projektoren, MagicEther und MagicLink. Alle unsere Produkte werden sorgfältig geprüft und nach hohen Qualitätsstandards verpackt. EZCast ist ein führender Anbieter von universellen Bildschirmspiegelungstechnologien. Wir haben die EZCast Universal Wireless Display Receiver-Dongles entwickelt, die EZCast 4K, EZCast Wire und EZCast 2 enthalten, damit Sie Ihr die Inhalte Ihres Smartphone auf dem Fernseher wiedergeben können. Unsere Plattform unterstützt iOS Screen Mirroring und Miracast, sodass Sie Ihre iPhones und Android-Telefone mit HDTVs verbinden können. Die Universal Wireless Display Receiver-Dongles unterstützen auch Windows- und Mac-Laptops, sodass Sie mit Miracast oder iOS Screen Mirroring die Bildschirminhalte für den Fernseher freigeben können.

Weitere Informationen finden Sie auf www.ezcast.com Erreichen Sie uns auch auf Facebook: @iezcast oder auf YouTube: @EZCast

