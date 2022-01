EZCast ProAV WR/WT bringt über 200 Meter Reichweite in drahtlose HDMI-Display-Systeme

Ein kabelloser Extender, Splitter und Switcher, der die Leistung eines kabelgebundenen Systems bietet

New Taipei City, Taiwan, 13. Januar 2022 – EZCast, ein führender Innovator drahtloser Display-Technologien, freut sich, den EZCast ProAV WR/WT vorzustellen, einen hochflexiblen WLAN-HDMI-Extender/-Splitter/-Switch mit einer Reichweite von 200 Metern oder sogar mehr in offenen Bereichen. Dieses Produkt, bestehend aus einer Sendeeinheit und einer Empfangseinheit, wird offiziell auf der Infocomm 2021 vorgestellt. Der kabellose ProAV WR/WT ist ideal für Anwendungen und Szenarien, in denen eine kabelgebundene Netzwerkverbindung zu störend, zeitaufwändig oder schwierig zu installieren sein kann, und bietet gleichzeitig eine einfache Brücke zu kabelgebundenen Netzwerken, wo diese besser geeignet sind (z. B. über ProAV ET/ER von EZCast). Der EZCast ProAV WR/WT bietet eine hervorragende WLAN-Leistung, die genauso gut ist wie eine Standard-LAN-Performance.

Leistungsstarkes, aber erschwingliches EZCast ProAV WR/WT-Upgrade

Der ProAV WR/WT profitiert vom vereinfachten, vereinheitlichtem Sender- und Empfängerdesign von EZCast sowie von einer wirtschaftlichen, schnell vernetzten Struktur und einfachen Bereitstellungskonfigurationen. Diese Vorteile tragen dazu bei, dass EZCast ProAV-Geräte weniger als ein Zehntel des Preises herkömmlicher ProAV-Geräte kosten, sodass Sie auf komplexe und teure Matrix-Switch-Geräte verzichten können. Trotzdem bietet dieses Produkt eine einfache Kompatibilität mit bestehenden Systemen und eine problemlose Integration.

Flexibel und skalierbar und steuerbar

Das Produktdesign bietet mehr Flexibilität und Skalierbarkeit sowohl im Systemdesign als auch in den Systemfunktionen – zum Beispiel erleichtert es den Wechsel von Extender- zu Splitter- und Switcher-Funktionalität. Die Softwareunterstützung des Central Management Systems (CMS) ermöglicht eine einfache zentralisierte Fernsteuerung, während die integrierte USB-KVM-Fähigkeit Ihnen weiterhin Zugriff auf wichtige Funktionen im Einsatz bietet, wie z. B. die Steuerung des TX-Port-Messaging vom RX-Empfänger.

Basierend auf unserem fortschrittlichen, speziell entwickeltem Chip

EZCast ProAV-Geräte, die Video/Audio/USB/IR/UART over IP unterstützen – einschließlich des ProAV WR/WT, basieren auf einem leistungsstarken, selbst entwickelten, hochintegrierten System-on-a-Chip (SoC) mit eingebettetem HDMI-Empfänger und Netzwerkkomponenten.

Mehr Informationen gibt es hier:

https://ezcast-pro.com/ezcast-proav/

Preis und Verfügbarkeit

EZCast ProAV WT HDMI Extender/Splitter/Switch ist für einen UVP von 139EUR im

EZCast Online-Shop erhältlich

EZCast ProAV WR HDMI Extender/Splitter/Switch ist für einen UVP von 129EUR im

EZCast Online-Shop erhältlich.

EZCast Pro ist im Besitz von Actions Microelectronics Co., Ltd. Das Unternehmen mit Sitz in New Taipei City, Taiwan, entwickelt audiovisuelles und digitales drahtloses Zubehör mit integrierter Unterstützung für Cloud-Dienste für professionelle, bildungs- und geschäftsorientierte Märkte. Vom Chip bis zum Produkt zielt EZCast Pro durch seine internen Designs darauf ab, die Welt von kabelgebunden zu kabellos zu verlagern, Menschen die Freiheit der Mobilität zu ermöglichen und digitale Produkte ohne Einschränkungen zu verwenden. Bis heute verwenden mehr als 10 Millionen Benutzer auf der ganzen Welt EZCast-Pro-Lösungen, und Dutzende von großen Marken weltweit vertrauen auf unsere Technologien und Lösungen. Erfahren Sie mehr über EZCast Pro auf www.ezcast-pro.com Erreichen Sie uns auf YouTube unter @EZCast Pro oder LinkedIn unter @EZCast Pro.

Firmenkontakt

Actions Microelectronics Co., Ltd

Alex Chen

4F.-5, Jhongjheng Rd., Jhonghe Dist. 736

23511 New Taipei City

+886 2 82269979

alexchen@ezcast.com

https://www.ezcast.com/

Pressekontakt

Media Gate Group Co. Ltd. (GlobalPR)

Kayla Lee

Section 4, Chengde Road, Shilin Dist No. 182

11167 Taipei

+886228825577

kayla@globalpr.agency

http://www.globalpr.agency

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.