Fachwerk MEETs Freiraum

Mitten im Grünen und doch verkehrsnah zu den Großstädten der Regionen Ostwestfalen und Ruhrgebiet liegt das 4-Sterne-Hotel Der Schnitterhof mit seinen 131 Hotelzimmern und Suiten. In zehn Veranstaltungsräumen, zum Teil klimatisiert, behalten Sie auch bei schwierigen Themen und Verhandlungen stets einen kühlen Kopf. Highspeed W- LAN, sowie Mobiliar und Tagungsequipment der Firma Neuland® gehören neben dem persönlichen Service zum Selbstverständnis dieser geschichtsträchtigen und gleichzeitig modernen Tagungslocation. In den renovierten und teils neu erbauten Seminarräumen, für 2 bis 200 Personen, haben kreative Workshops und lehrreiche Seminare (mit Abstand) viel Platz sich zu entfalten.

Für Outdoor Aktivitäten nutzen Sie die hauseigenen Grünflächen, die zudem nahtlos an den neugestalteten Bad Sassendorfer Kurpark angrenzen. Die flexiblen Schnitterhof-Pauschalen passen sich Ihren Planungen an und bieten von der Basic-Variante bis zum Premiumpaket zahlreiche Kombinationen. Alternativ buchen Sie Ihren Wunschraum zu einem Festpreis und wählen alle weiteren Leistungen á la Carte. Ob Kaffeepause, Business-Lunch oder Dinner- die Küche mit ihrer Speisenauswahl ist in Westfalen verwurzelt und international verzweigt. Klassische Rezepte werden vom Küchenteam neu interpretiert und in gemütlicher und einmaliger Atmosphäre serviert. Nach Feierabend ein Sprung ins kühle Nass und schon befinden Sie sich inmitten der modernisierten Badelandschaft. Dass durch Aktivkohle gefilterte Schwimmbecken bietet sich gleichermaßen zum Bahnen ziehen, als auch zum Treiben lassen an. Das Sportangebot wird durch den Fitnessraum mit Geräten der Firma Technogym komplettiert. Zusätzlich laden auf 300 Quadratmeter Dampfbad, Bio- und finnische Sauna zum Entspannen ein. Zwischendurch schnappen Sie frische Luft auf der Dachterrasse, oder betreiben Augenpflege im Ruheraum. Ganz gleich worauf Sie Ihren Schwerpunkt bei einem Aufenthalt im Hotel Der Schnitterhof legen – das emphatische und fokussierte Personal kreiert zeitlose Momente, die Ihnen in Erinnerung bleiben.

Bildquelle: Der Schnitterhof