FairToner.de erhält WirtschaftsWoche Auszeichnung „Preisfavoriten – Sehr hohe Empfehlung 2023“

In heutiger Zeit müssen die Menschen wegen der hohen Inflation noch genauer auf ihre Ausgaben achten. Die Suche nach günstigen Produkten wird immer schwieriger. Es gibt jedoch noch die einen oder anderen Unternehmen, die von ihren Kunden auch in schwierigen Zeiten als Preisfavoriten bezeichnet werden. Hierzu gehört unter anderem FairToner.de.

Knapp 1.400 Unternehmen aus 107 Branchen wurden ausgewertet

Nach der anfänglich deutlich gedämpften Kauflust ist festzustellen, dass diese seit Ende letzten Jahres wieder leicht ansteigt. Viele Händler locken mit verhältnismäßig günstigen Angeboten. Wie das bekannte Magazin WirtschaftsWoche mitgeteilt hat, wurden zuletzt vom renommierten Marktforschungsinstitut ServiceValue 1.399 Unternehmen aus 107 Branchen näher unter die Lupe genommen. Dabei hat das Institut mehr als 240.000 Verbraucherurteile ausgewertet, die zuvor über ein Online-Access-Panel herangezogen wurden. Die Verbraucherinnen und Verbraucher sollten in dieser Umfrage angeben, welche Anbieter wegen ihrer Leistung, Produkte und Preise besonders hervorzuheben sind. Die „WirtschaftsWoche“ hat diesbezüglich erstmals ein Ranking mit der Bezeichnung „Preisfavoriten 2023“ vorgestellt. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass beispielsweise die Drogeriekette DM als Gesamtsieger aus der Umfrage hervorging. Es gibt aber nicht nur die Drogerie-Branche.

Druckerzubehör zu attraktiven Preisen

Ebenfalls zu den Preisfavoriten gehört FairToner.de in der Branche „Drucker & Zubehör“. Hier können Kunden und Kundinnen Verbrauchsmaterialien und Druckerzubehör für nahezu jede Marke zu attraktiven Preisen bestellen. FairToner ist schon seit einigen Jahren erfolgreich auf dem Markt vertreten. Zu den Besonderheiten gehört, dass die kompatiblen Verbrauchsmaterialien selbst hergestellt werden und eine ausgezeichnete Druckqualität und Passgenauigkeit aufweisen. Neben den attraktiven Preisen haben auch viele Kunden dies befürwortet. Daher wurde FairToner.de in diesem Ranking mit der Auszeichnung „Sehr hohe Empfehlung“ ausgezeichnet. Der Mittelwert in dieser Branche liegt bei 2,57, wobei FairToner.de eine positive Abweichung von 0,07 erreicht hat.

Die CPO Concept GmbH aus Meinerzhagen vertreibt über den Onlineshop www.fairtoner.de Verbrauchsmaterialien für Drucker, Kopierer, Fax- und Multifunktionsgeräte vieler bekannter Druckerhersteller.

Firmenkontakt

CPO Concept GmbH

Sascha Kolditz

Eisenweg 13

58540 Meinerzhagen

+49 (0)2354 94499260

service@fairtoner.de

https://www.fairtoner.de

Pressekontakt

CPO Concept GmbH

Sascha Kolditz

Eisenweg 13

58540 Meinerzhagen

+49 (0)2354 94499260

presse@fairtoner.de

https://www.fairtoner.de

Bildquelle: #563050766 © Jintana – stock.adobe.com