FairToner erneut mit dem CHIP Leading Shops Siegel ausgezeichnet

Das bekannte Technikmagazin CHIP und das Marktforschungsinstitut Globis Consulting haben für das Jahr 2022 erneut die besten Online-Shops ermittelt.

Transparenz und Vertrauen spielen im Onlinehandel eine wichtige Rolle. Vorteilhaft ist es, wenn sich die Kunden im Vorfeld informieren können, welchem Onlineshop sie vertrauen können. Das bekannte Technikmagazin CHIP und das Marktforschungsinstitut Globis Consulting haben für das Jahr 2022 erneut die besten Online-Shops ermittelt. FairToner.de ist auch in diesem Jahr wieder mit dem begehrten Siegel ausgezeichnet worden.

So wurde FairToner getestet

In diesem Jahr sind von der Fachzeitschrift CHIP sowie der Globis Consulting erneut mehr als 11.000 Onlineshops näher untersucht worden. Die Kandidaten unterziehen sich einem Test nach den Kategorien Sicherheit, Präsentation, Service und anderen Besonderheiten. Verständlicherweise ist dabei auch eine Sortierung nach gängigen Branchen erforderlich. Besonders wichtig ist den Testern, dass der jeweilige Shop dem Kunden ein verbraucherfreundliches Einkaufsvergnügen mit praktischem Nutzen unter Einhaltung der geltenden Sicherheitskriterien bietet. Zu den gewichteten Testkriterien gehören

-Benutzerfreundlichkeit mit 27 %

-Produktinfos und Präsentation mit 24 %

-Transparenz und Sicherheit mit 24 %

-Konditionen und Service mit 19 %

-Mobile Nutzbarkeit mit 7 %

Insgesamt erreichen nur 9,5 % aller getesteten Shop ein Gesamtergebnis von mindestens 80 %. Von den 11.000 Onlineshops sind letztlich nur 999 übriggeblieben. Der bekannte Druckerzubehör-Anbieter FairToner kann auch im Jahr 2022 überzeugen und ist mit dem begehrten Siegel ausgezeichnet worden.

FairToner hat das begehrte CHIP Leading Shops Siegel erneut erhalten

Schon 2021 hat FairToner ein überragendes Testergebnis erzielt. Auch in diesem Jahr erreicht der Anbieter für Druckerzubehör und Verbrauchsmaterialien ein Gesamtergebnis von 92 %. In Bezug auf Benutzerfreundlichkeit und Komfort kann FairToner mit einer überarbeiteten Suchfunktion überzeugen. Die gewünschten Verbrauchsmaterialien, wie zum Beispiel Tonerkartuschen, Bildtrommeln, Druckerpatronen etc. lassen sich nun noch schneller und einfacher finden. Ebenso muss der Kunde auf den bisherigen Service mit Mengenrabattstaffelung und Geld-zurück-Garantie nicht verzichten.

FairToner ist für eine einfache Bestellung mit größtmöglicher Transparenz und ohne versteckte Kosten bekannt. Sicherheit verschafft hier auch der bequeme Einkauf auf Rechnung. In der CHIP-Übersicht ist FairToner in der Kategorie „Elektronik und Bürobedarf“ mit einem Gesamtergebnis von 92 % zu finden.

Die CPO Concept GmbH aus Meinerzhagen vertreibt über den Onlineshop www.fairtoner.de Verbrauchsmaterial für Drucker, Kopierer, Fax- und Multifunktionsgeräte vieler bekannter Druckerhersteller.

Firmenkontakt

CPO Concept GmbH

Sascha Kolditz

Eisenweg 13

58540 Meinerzhagen

+49 (0)2354 94499260

+49 (0) 2354 9218021

service@fairtoner.de

https://www.fairtoner.de

Pressekontakt

CPO Concept GmbH

Sascha Kolditz

Eisenweg 13

58540 Meinerzhagen

+49 (0)2354 94499260

+49 (0) 2354 9218021

presse@fairtoner.de

https://www.fairtoner.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.