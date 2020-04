Fake-Bewertungen erkennen – Tipp der Woche der ERGO Versicherung

Gut beraten von den Experten der ERGO Group

Nicole Nebelung, Digitalexpertin von ERGO:

Wer online einkauft, nutzt häufig Kundenbewertungen als Entscheidungshilfe. Leider sind manche dieser Bewertungen gefälscht. Aber es gibt ein paar Hinweise, mit denen Onlineshopper gefälschte Rezensionen erkennen können. Hier finden sich meist übertriebene Formulierungen, die wie aus einem Werbekatalog klingen. In diesem Fall empfiehlt es sich, weitere Kundenrezensionen zu lesen, insbesondere auch kritische. Auch die Anzahl der Bewertungen könnte ein Zeichen für potenzielle Fake-Rezensionen sein. Wenn ein Produkt beispielsweise erst kurze Zeit online ist, aber schon auffällig viele Bewertungen hat, ist dies sehr unglaubwürdig. Auch bei Unternehmen oder Produkten, die durchgängig äußerst positives Feedback erhalten, lohnt es sich, intensiver nachzuforschen. Das eigene Bauchgefühl ist hierbei oftmals ein guter Ratgeber. Ebenso ist es hilfreich, einen Blick auf die Namen der Rezensenten zu werfen. Häufen sich Namen mit ähnlicher Schreibweise und überschneiden sich Inhalt und Formulierung der Bewertungen, so kann dies ebenfalls ein Anzeichen für Fake-Bewertungen sein.

Über die ERGO Group

ERGO ist eine der großen Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist die Gruppe in mehr als 30 Ländern vertreten und konzentriert sich auf die Regionen Europa und Asien. Unter dem Dach der Gruppe steuern drei Einheiten das deutsche und internationale Geschäft sowie das Digital- und Direktgeschäft (ERGO Deutschland, ERGO International und ERGO Digital Ventures). Rund 42.000 Menschen arbeiten als angestellte Mitarbeiter oder als hauptberufliche selbstständige Vermittler für die Gruppe. 2017 nahm ERGO 19 Milliarden Euro an Gesamtbeiträgen ein und erbrachte für ihre Kunden Brutto-Versicherungsleistungen in Höhe von 18 Milliarden Euro.ERGO gehört zu Munich Re, einem der weltweit führenden Rückversicherer und Risikoträger. Mehr unter www.ergo-group.com

