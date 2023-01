Fakten statt Greenwashing: Mit Ivalua zu weniger Lieferketten-Emissionen

– Ermittlung und Reduktion von Scope-3-Emissionen in globalen Lieferketten

– Identifikation und Priorisierung von Möglichkeiten zur Reduktion von Treibhausgasen

– Überwachung und Management von Emissionen auf Produktebene

Auf mittlere und lange Sicht genügt es nicht, nur den CO2-Verbrauch im eigenen Unternehmen oder von dessen Energielieferanten zu ermitteln. Unternehmen benötigen weitergehende Zahlen von allen ihren Lieferanten. Daher hat Ivalua, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, hat heute eine Lösung vorgestellt, mit der Organisationen diese sogenannten Scope-3-Emissionen in ihren Wertschöpfungsketten messen und reduzieren können: Mit der Integration des Environmental Impact Center (EIC) in den Beschaffungsprozess werden Organisationen in die Lage versetzt, die Emissionen für eingekaufte direkte und indirekte Materialien sowie externe Dienstleistungen zu ermitteln. Mit den gewonnenen Erkenntnissen können sie strategischer und umweltfreundlicher einkaufen, Nachhaltigkeitsziele schneller erreichen und transparente Standards für ihre Berichterstattung schaffen. Das EIC wird als Modul in die Source-to-Pay-Plattform von Ivalua integriert und im nächsten Plattform-Update 176 enthalten sein.

# Nachhaltigkeit hat hohe Priorität #

Angesichts der wachsenden regulatorischen Anforderungen (1), Sanktionsregelungen und starkem öffentlichen Interesse hat das Thema Nachhaltigkeit für Unternehmen weltweit immer höhere Priorität gewonnen. Alle Bemühungen, Emissionen zu senken und Netto-Null-Ziele zu erreichen, müssen vor allem für Scope-3-Emissionen gelten, die bei den meisten Unternehmen über 75 Prozent der Gesamtemissionen ausmachen (2). Der Einkauf spielt in diesem Prozess eine zentrale Rolle: Er kann mit dem EIC nun auf Grundlage verlässlicher Daten einen Ist-Zustand ermitteln und auf dieser Basis mit Lieferanten gemeinsame Pläne zur Senkung von Kohlenstoffemissionen entwickeln – und deren Erfolg evaluieren.

# Einkauf kann Kohlenstoffemissionen aktiv senken #

Dabei überlässt Ivalua den Kunden die Freiheit, Emissionsdaten aus einer Vielzahl anerkannter Datenquellen oder den Firmen bereits vorliegende Daten oder solche direkt von ihren Lieferanten ins EIC zu importieren. Diese werden mit Informationen wie Umweltrisikobewertungen, Richtlinien, veröffentlichten Zielen oder Zertifizierungen kombiniert und in einem übersichtlichen Dashboard dargestellt. Die Ergebnisse sind über die Source-to-Pay-Lösung von Ivalua zugänglich und unterstützen den Einkauf beim Treffen nachhaltigeren Beschaffungsentscheidungen. Wenn Produkte und Dienstleistungen innerhalb eines Unternehmens gekauft werden, können Kategorien-Manager den Verlauf der Kohlenstoffemissionen ihrer Einkäufe seit Jahresbeginn genau verfolgen.

# „Großer Fortschritt auf dem Weg zur Nachhaltigkeit“ #

„Beschaffungs- und Lieferkettenteams spielen eine entscheidende Rolle bei der Reduktion der Scope-3-Emissionen und tragen zur Erreichung der Unternehmensziele im Bereich der Nachhaltigkeit der Lieferkette bei“, sagt David Khuat-Duy, Gründer und CEO. „Durch die Kombination von relevanten und zuverlässigen Daten mit Funktionen zur Zusammenarbeit mit Lieferanten wird Ivalua es den Kunden ermöglichen, bedeutende Fortschritte auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit zu erzielen.“

# „Mehr Fakten, weniger Greenwashing“ #

„Im Gegensatz zu anderen Lösungen ermöglicht das EIC Beschaffungsmanagern Basisschätzungen für Produkte und Kategorien zu erstellen, für die bisher keine überprüfbaren Lieferantendaten existieren“, so Pascal Bensoussan, Chief Product Officer bei Ivalua. „Sie können unsere Berechnungsmodelle nutzen, um sich auf emissionsintensive Kategorien und Produkte zu konzentrieren. Sie sind zudem in der Lage, enger mit den Lieferanten zusammenzuarbeiten, um die tatsächlichen Produktemissionen zu überprüfen, Verbesserungspläne zur Emissionsreduktion festzulegen sowie Fortschritte genau zu verfolgen und melden. Das EIC wird unsere Kunden dabei unterstützen, eine nachhaltigere Lieferkette aufzubauen, um sowohl Greenwashing als auch Greenguessing signifikant zu reduzieren.“

Wenn Sie mehr über dieses neue Angebot erfahren möchten, registrieren Sie sich hier für eine der nächsten Live-Demos.

(1) Regulatorische Entwicklungen: EU Corporate Sustainability Reporting Directive ( CSRD), UK Sustainability Disclosure Requirements ( SDR), U.S. Securities and Exchange Commission ( SEC) und das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG).

(2) CDP

