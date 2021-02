faktur:digital, flowpilot, GBTEC Software, innovaphone und uvensys beteiligen sich an Initiative Cloud Services Made in Germany

Mit faktur:digital, flowpilot, GBTEC Software innovaphone und uvensys beteiligen sich fünf weitere in Deutschland ansässige Anbieter von Cloud Computing-Lösungen an der Initiative Cloud Services Made in Germany. In der bereits 2010 von der AppSphere AG ins Leben gerufenen Initiative haben sich unterschiedlichste Anbieter von Lösungen aus den Bereichen Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) und Software-as-a-Service (SaaS) mit dem Ziel zusammengeschlossen, für mehr Rechtssicherheit beim Einsatz von Cloud Computing-Lösungen zu sorgen.

faktur:digital – paperless works

Die Firma faktur:digital aus Thierhaupten bietet mit der Digitalisierungsplattform faktur:box umfassende Möglichkeiten, Dokumente nicht nur revisionssicher zu archivieren, sondern auch im Rahmen digitaler Prozesse durchgehend effizient zu verarbeiten.

flowpilot: Cashflow Management. Smart. Schnell. Einfach

Mit dem Online-Liquiditätsplaner flowpilot können Unternehmen ihre Liquidität analysieren, über-wachen und planen. Auf Basis der eigenen Buchhaltung und Bankkonten sehen Mittelständler die Entwicklung des Geldbestands und können mit wenigen Klicks ein professionelles Cashflow Management etablieren.

BIC Platform: Die Digital Transformation Suite

Die GBTEC Software AG ist Software- und Beratungsspezialist für Business Process Management, intelligente Prozessautomatisierung und Process Mining. Internationale Konzerne sowie kleine und mittelständische Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen vertrauen auf GBTEC und seine Software Suite BIC Platform.

innovaphone myApps Cloud: Eine Cloud – viele Möglichkeiten

Die kommerzielle Flexibilität und die technische Einfachheit der innovaphone myApps Cloud-Lösung machen es möglich, die volle Funktionsvielfalt der Arbeits- und Kommunikationsplattform myApps zu nutzen – ohne große Investitionen oder den Aufwand für Betrieb und Instandhaltung.

uvensys: your vendor for systems

Die uvensys GmbH wurde im Mai 2012 als StartUp gegründet. Inzwischen sind bei dem ISO 27001 zertifiziertem Hosting-Unternehmen aus Mittelhessen 12 Mitarbeiter beschäftigt, welche sich persönlich und mit hoher Beratungskompetenz 24/7 um die Anliegen ihrer Kunden kümmern.

Weitere Informationen zu allen an der Initiative Cloud Services Made in Germany beteiligten Unternehmen stehen im Lösungskatalog der Initiative ( https://www.cloud-services-made-in-germany.de/loesungskatalog) zur Verfügung.

Der Markt der Cloud Services wächst rasant und die Auswahl sicherer und rechtlich unbedenklicher OnDemand-Software-Lösungen fällt den Anwenderunternehmen zunehmend schwerer. Ziel der im Juni 2010 von der AppSphere AG mit Unterstützung des Cloud Computing Report ins Leben gerufenen Initiative Cloud Services Made in Germany ist es, für mehr Rechtssicherheit bei der Auswahl von Cloud Services zu sorgen.

