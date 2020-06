Familie baut mit Fingerhut Haus auf Wohngesundheit im modernen Satteldachhaus

Holzweichfaser-Wärmeverbundsystem und natürliche Materialien sowie flexible Gestaltungsmöglichkeiten überzeugten Familie

Neunkhausen, 29. Juni 2020 – Ein Haus, das “wohngesund” ist und sich flexibel gestalten lässt – das war der Wunsch der Bauherren an Fingerhut Haus ( www.fingerhuthaus.de). Das Ehepaar hatte genaue Vorstellungen von ihrem künftigen Wohndomizil. Im Fokus der Planung stand neben einem großzügigen, hellen Wohnbereich und Dachgeschossgemütlichkeit das natürliche gesunde Raumklima des Hauses. So entstand ein modernes Satteldachhaus mit Materialien, die zur Wohngesundheit beitragen. Zentrales Element ist dabei das Holzweichfaser-Wärmeverbundsystem ThermLiving.

“Bei der Berücksichtigung der Wohngesundheit beim ökologischen Bau ensteht vor allem das persönliche Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden im Fokus. Dies entsteht unter anderem durch gutes Raumklima, das keinen starken Temperaturschwankungen unterliegt. Bedürfnisse nach Schutz und Abschirmung von alltäglichen Einflüssen wie Lärm, Elektrosmog und unreiner Luft spielen ebenfalls eine große Rolle. Daher achten wir bei unseren Fertighäusern auf entsprechende Bauweise”, erklärt Holger Linke, geschäftsführender Gesellschafter bei Fingerhut Haus.

Ein energieeffizientes, ökologisches, modernes und gesundheitszuträgliches Zuhause war auch der Wunsch der 3-köpfigen Familie. So sollte beispielsweise Styropor bei der Dämmung vermieden werden. Fingerhut setzt auf ökologische und wohngesunde Materialien wie die eigens entwickelte thermische Gebäudehülle ThermLiving. Diese ist diffusionsoffen und verwendet keine Styropordämmung, sondern ein Holzweichfaser-Wärmeverbundsystem. Bei der Holzweichfaserdämmung wird auf Polystyroldämmung und Kunststofffolien in der Wand verzichtet und es werden nur geprüfte heimische Hölzer sowie Dämmstoffe ohne chemische Bindemittel verwendet.

Flexibel auf ganzer Linie

Gesundheitsaspekte schließen optische Werte nicht aus: So überzeugte das Satteldachhaus mit drittem Giebel außerdem mit einem flexibel anpassbaren Grundriss. Es entstand eine optimierte Grundfläche mit einem hohen Kniestock und Dachgeschossgemütlichkeit für den Nachwuchs. Im Erdgeschoss entschied sich die Familie außerdem für einen offenen und vor allem hellen Wohn-, Ess- und Küchenbereich, der gleichzeitig Wärme und Gemütlichkeit vereint.

“Unser Haus wurde exakt nach unseren Vorstellungen umgesetzt. Der Grundriss ist gut durchdacht, auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten und bietet einen maximalen Nutzen in Bezug auf die Flächenausnutzung. Die moderne Fertigungstechnik, der gute Service und die Nähe zu dem regional verwurzelten Unternehmen aus unserer unmittelbaren Umgebung überzeugten uns. Unser Berater brachte zusätzlich viele nützliche Tipps und Vorschläge in unsere Planung mit ein. Insgesamt sind wir begeistert von der schnellen und guten Umsetzung unseres Hauses, das in vielen Bereichen dem Zeitgeist entspricht”, erklärt der Bauherr.

Die Fingerhut Haus GmbH & Co. KG mit Sitz in Neunkhausen im Westerwald hat sich auf die industrielle Herstellung maßgeschneiderter Fertighäuser spezialisiert. Dies reicht vom Einfamilienhaus und Landhaus über die Stadtvilla und den Bungalow bis zum Mehrfamilienhaus und Zweckbau. Dabei zählen unter anderem das energieeffiziente sowie barrierefreie Bauen zu den Kernkompetenzen. Das familiengeführte Traditionsunternehmen ist bereits seit 1903 tätig und errichtete einst als Zimmerei und Sägewerk in Neunkhausen hochwertige Fachwerkhäuser. Im Jahr 1950 wurde das Unternehmen Fingerhut gegründet, das auf Grund der steigenden Nachfrage nach Fertighäusern den Fokus auf die Entwicklung von Kompletthäusern mit vollständiger Unterkellerung legte. Seit Herbst 2011 präsentiert Fingerhut Haus auf dem Firmengelände in Neunkhausen das neue “Kreativzentrum”, in dem auf rund 700m² vielfältige Muster und Varianten der Innenausstattung ausgestellt werden. Ein modern ausgestattetes Musterhaus steht am Standort in Neunkhausen, weitere neun Musterhäuser sind bundesweit zu besichtigen.

