FanFactory verhilft Bürgermeisterkandidat der CDU Langenfeld mit digital gesteuertem Wahlkampf zu absoluter Mehrheit

Wahlwerbung in Zeiten von Corona

Korkenknallen in Düsseldorf: Während die Düsseldorfer Bürgermeister-Kandidaten in die Stichwahl müssen, freuen sich die Mitarbeiter einer Düsseldorfer Werbeagentur über den Wahlkampf-Erfolg ihres Kunden. Frank Schneider, amtierender und wiedergewählter Bürgermeister der Stadt Langenfeld hatte die Kommunikation in die Hände der Düsseldorfer Werbeagentur FanFactory gelegt. Nach dem Motto “Never change a winning Team” hatte die Kreativagentur aus Düsseldorf bereits zum zweiten Mal das Vertrauen der CDU Langenfeld erhalten.

Mit herausragenden 52,7% gewann der amtierende Bürgermeister Frank Schneider die

Bürgermeisterwahl in Langenfeld. Ebenso stark mit 42,31% schnitt auch die CDU Langenfeld als stärkste Partei bei den Kommunalwahlen in Langenfeld ab. Und das bei geringerer Wahlbeteiligung als 2014. Dabei haben sie die Konkurrenz weit hinter sich gelassen. In kaum einer Stadt ist die Wahlentscheidung so klar ausgefallen, wie in Langenfeld. In beiden Fällen zeichnete sich die Kreativagentur FanFactory aus Düsseldorf erneut

verantwortlich.

Wahlkampf auf Social Media statt auf dem Marktplatz

Es war eine Herausforderung: wie gewinnt man die Stimmen der Menschen, in Zeiten von

Corona, ohne eine persönliche, direkte Ansprache, wie man sie seit jeher von Wahlkämpfen

kennt. Wenn Politiker pathetisch über ihr Programm und ihre Ziele sprechen, und das

direkt vor den Wählern. Was tun wenn der klassische Straßen-Wahlkampf nicht mehr

stattfinden kann? Dieser Frage stellten sich Frank Schneider und seine Partei frühzeitig.

Die Antwort: Man wechselt einfach die Bühne. Vom Marktplatz ins Netz.

Gemeinsam mit der Werbeagentur FanFactory entwickelten sie ein digitales Konzept, welches

den herkömmlichen Wahlkampf wohl auch in Zukunft ablösen könnte. Spätestens seit

der “Trumpschen Twitter Kommunikation” ist man sich der Kraft von Social Media auch in

Politikkreisen bewusst.

Begleitet von gut durchdachten Redaktionsplänen, vielen Erklärvideos, neuen Rubriken

und Umfragen steuerte die Agentur FanFactory den Wahlkampf der CDU Langenfeld über

den Facebook-Kanal der Partei: www.facebook.com/CDULangenfeld

Die direkte Kommunikation mit den Wählern war damit gegeben. Die Interaktion so gut wie

nie. Online-Anzeigen, sowie ein Bürgermeister-Spot rundeten den digitalen Wahlkampf ab.

Gekoppelt war die digitale Kampagne an emotionale Plakate zu den Themen Digitalisierung

von Schulen, Umweltschutz und Arbeitsplatzsicherung. Frank Schneider setzte bereits zum

zweiten Mal auf die renommierte Werberin Jeannine Halene.

Die Gründerin und Geschäftsführerin der Agentur FanFactory begleitete den Wahlkampf persönlich im engen Austausch mit dem Bürgermeister und der Parteivorsitzenden Dr. Barbara Aßmann.

Die Agentur fuhr die Kampagne dabei zweigleisig: Für den Bürgermeister gab es sogar

einen eigenen Slogan – Frank Schneider “Bewährt. Erfahren. Bürgernah.”

“Wie auch bei anderen Werbekampagnen ist es ein “Kampf” um die Gunst der Kunden”

betont Jeannine Halene. “Nach über 50 Jahren Internet haben viele die Digitalisierung

immer noch nicht kommen sehen. In der Politik und insbesondere im Wahlkampf ist dies

noch drastischer zu sehen als in der Wirtschaft.” meint die Werbeexpertin. “Frank Schneider

hat für mich an dieser Stelle fast schon Leuchtturm-Charakter – er erkannte dies frühzeitig.”

so Jeannine Halene weiter.

“Dieser Kommunalwahlkampf war in Corona Pandemiezeiten für mich eine ganz neue

Herausforderung. Wie erreiche ich die Wählerinnen und Wähler, denen ich sonst bei

Veranstaltungen, an der Haustür und auf der Straße begegne? Das FanFactory Team hat

auch diese Aufgabe perfekt gemeistert und uns in den hybriden Wahlkampf mitgenommen”

so Frank Schneider.

Gerade jungen Wählern ist vieles noch unklar: die genauen Abläufe von Wahlen, warum

auch ein Bürgermeister nicht alles durchsetzen kann und vieles mehr – woher sollten Sie

es auch wissen? Sie waren bei der letzten Wahl gerade mal 10 Jahre alt! Hier galt es viel

Aufklärung zu betreiben und die neuen “Erstwähler” richtig abzuholen. Auch dies gelang

in Langenfeld über eine Erweiterung der Kommunikationskampagne auf Kanäle wie

Instagram und YouTube offensichtlich besser.

Klassische Kommunikationswege wurden im Rahmen des Wahlkampfes ebenfalls bedient:

18/1 Plakate, Printanzeigen, Postwurfmailings und diverse Flyer unterstützten die Kommunikation.

Die hybride Kampagne kam sowohl bei Stammwählern als auch bei Erstwählern gut an.

Mit dem Partei-Claim “Für unsere Zukunft. Füreinander.” traf die FanFactory erneut den

Nerv der Langenfelder.

Die Agentur FanFactory wurde im Jahr 2011 von Marketing-Expertin und E-Business

Spezialistin Jeannine Halene mit dem Credo aus Kunden Fans zu machen, gegründet.

Die Agentur beschäftigt heute 12 feste und weitere freie Mitarbeiter. Zu den Kunden der

inhabergeführten Full-Service-Agentur zählen beispielsweise Deichmann, AOK, Alltours,

Sparkasse, Rheinlandversicherungen, Control Expert, die Stadt Langenfeld u.v.m.

Die Kreativ-Agentur hat ihren Sitz in Düsseldorf-Oberkassel und machte u.a. mit der

Standort-Kampagne für die Stadt Langenfeld als auch mit der kreativen Spenden-Aktion

“Sprayen für einen guten Zweck” zur Wiederaufforstung in Düsseldorf nach Sturm “Ela”

sowie der Corona-Initiative #kunstfutter ( www.kunstfutter.net) auf sich aufmerksam.

2015 schrieb Jeannine Halene gemeinsam mit Erfolgscoach Hermann Scherer mit

“Marketing – Jenseits vom Mittelmaß” einen Bestseller. Das erfolgreiche Marketing-Buch

wurde in mehrere Länder lizensiert und erfreut sich großer Beliebtheit in China.

Und auch mit dem von ihr gegründeten Start Up Vorzeige Helden, einer Präsentationsagentur

für effektive PowerPoint Präsentationen, feiert die Werberin Erfolge: 2018 wurde das Start

Up vom Wirtschaftsmedium “Die Deutsche Wirtschaft” als Innovator des Jahres gekürt.

