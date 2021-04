Farbe zählt – Trendfarben 2021

Das erste, was man beim Betreten eines Raumes bemerkt, sind üblicherweise die Farben bzw. das Farbschema. In der Tat spielt Farbe in der Kommunikation des Raumgefühls eine so grosse Rolle, dass Firmen bei der Gestaltung ihrer Produkte grössten Wert auf die zu verwendende Farbpalette legen.

Jedes Jahr werden Trendfarben von Expertengruppen, die sich aus Soziologen, Farbdesignern, Trendprognostikern und Architekten zusammensetzen, anhand globaler Trends und Erkenntnisse neu ermittelt.

Die Trendfarben 2021 sind vertraute, zeitlose und natürliche Farbtöne die ein Zuhause schaffen, das Mut und Selbstvertrauen vermittelt. Im Zentrum der Trendfarben 2021 steht ein warmer Sandton, der Stabilität, Bodenständigkeit und Harmonie ausstrahlt. Die Kombination mit ausdrucksstarken oder frischen Farben wie z.B. zitronengelb verspricht zuverlässig gute Laune. Ein warmer, dunklerer Sandton und ein helles, fröhliches Gelb sprühen vor Lebendigkeit und wärmen mit der Kraft der Sonne.

Die TOP 5 Trendfarben für 2021 sind

-Sandtöne – von zartem ocker bis hellem beige vermitteln Eleganz, Bodenständigkeit und Harmonie

-Merlot-Rot – von rhabarberrot bis burgunderrot steht für Geborgenheit und Wärme

-Meerblau – pastellige bis dunkle Blautöne schaffen Klarheit und Atmosphäre

-Sonnengelb – von hell bis dunkel bringt Licht und Frische

-Tannengrün – erdige bis hellere Grüntöne bringen Ruhe und Natürlichkeit

Die Ventilatoren von Casa Bruno bewegen sich allgemein in einem neutralen Farbspektrum, aber trotzdem oder gerade deswegen beobachten wir sehr genau die Farbtrends der nächsten Saison. Uns ist besonders wichtig, dass unsere Deckenventilatoren sich harmonisch und perfekt in einen Raum einfügen.

Häufig nutzen Designer, Einrichter und Hausbesitzer die Vielfalt an Designs und Farbkombinationen der Casa Bruno Ventilatoren, um einem Raum einen besonderen Aspekt oder den letzten Schliff zu geben. Insbesondere Deckenventilatoren mit Flügeln aus Echtholz in verschiedenen Holztönen – von mahagonifarben bis zum verwaschenen Treibholz-Look – sind derzeit gefragt und werden nicht nur als dekoratives Element verwendet sondern sind auch wegen des erwiesenen Energiespareffekts von Deckenventilatoren im Trend. Die Auswahl bei Casa Bruno ist riesig und bietet für jeden Geschmack und jeden Raum den richtigen Ventilator. Wer unsicher ist, kann sich ausführlich und kompetent beraten lassen. Ein wichtiges Merkmal teilen alle Modelle von Casa Bruno: die kompromisslos hochwertige Qualität.

Über 90 verschiedene Ventilatoren hängen im Showroom von Casa Bruno auf Mallorca und sind ausserdem natürlich im Onlineshop erhältlich.

www.casabruno.com

Casa Bruno American Home Decor importiert seit 1998 besondere Outdoormöbel und amerikanische Ventilatoren. Als Vertriebspartner renommierter US-amerikanischer Hersteller bietet Casa Bruno in Santa Ponsa ebenfalls eine Auswahl an öko-freundlichen, wetterfesten Möbeln wie z.B. Verandaschaukeln, Schaukelstühle, Adirondack Sessel, Liegestühle und Bänke in vielen Farben. Alles direkt importiert und hergestellt in den USA.

Die Welt der Ventilatoren zeigt sich ebenfalls im Showroom von Casa Bruno. Mit mehr als 100 Ventilatoren in der Ausstellung und einem grossen Lager ist Casa Bruno der Spezialist für Deckenventilatoren. Ob moderner, tropischer oder mediterraner Stil – das sympathische und professionelle Team von Casa Bruno hilft gern bei allen Fragen rund um den Ventilator.

CASA BRUNO beliefert Privatkunden sowie Inneneinrichter, Architekten, Hotels und Restaurants, Referenzen vorhanden.

Die Verwaltung, Showroom und das Hauptlager sind in Spanien. Versand nach Deutschland oder Österreich ist für Privatkunden kostenlos.

Servicenummer Deutschland: Telefon 05136/ 804 1716.

Webseite und Onlineshop:

www.casabruno.com

Firmenkontakt

Casa Bruno SL

Simone Scholz

Carrer de les Illes Balears 62

07180 Santa Ponsa

Telefon DE: 05136- 8041716

simone.scholz@casabruno.com

https://www.casabruno.com/american-homedecor/

Pressekontakt

Casa Bruno SL

Simone Scholz

Carrer de les Illes Balears 62

07180 Santa Ponsa

05136. 804 1716

pr@casabruno.com

http://www.casabruno.com

