Farbenfrohe Frühlingszeit in Küche und Esszimmer mit erwinmueller.de

Textilien und Geschirr in bunten und floralen Dessins

Endlich Frühling! Die Natur beschenkt uns mit üppiger, bunter Blütenpracht und lässt Herzen höher schlagen. Mit farbenfrohen Heimtextilien von erwinmueller.de sowie Geschirr in bunten und floralen Dessins hält der Frühling auch im Esszimmer und in der Küche Einzug. Frühlingsgefühle sind in der neuen Themenwelt in jedem Fall garantiert.

Sonniger Tagesbeginn

Ein Meer von Tulpen und Geschirr mit sonnigem Dekor – so kann der Tag beginnen. Tulpen sind die ersten Frühlingsboten und bringen auch auf den Esstisch Frische und Leichtigkeit. Dezente jacquardgewebte Ranken beleben den seidig schimmernden Stoff der Tischwäsche im Tulpendessin und bilden die perfekte Basis für den hochwertigen Digitaldruck.

Runde Tischsets in Flechtoptik verleihen dem Tisch einen geschmackvollen Look und schützen vor Verschmutzungen. Für gute Laune sorgt das Porzellanservice Roma mit der klaren, modernen Formensprache und dem sonnigen gelben Dekor.

Jetzt wird es blumig im Esszimmer

Tischwäsche mit Blumendekor bringt frische Lebendigkeit in das Esszimmer. Ob zart und charmant oder knallig bunt, mit den neuen Frühjahrskollektionen bietet erwinmueller.de für jeden Geschmack und jede Einrichtung die passende Tischwäsche.

„Anemone allover“ nennt sich eine Kollektion mit zartem Blumendruck. Die Tischwäsche ist fleckabweisend und in verschiedensten Größen, auch als Meterware, erhältlich. Sie versprüht dezenten Charme im Esszimmer. Üppiger präsentiert sich die Tischwäsche mit unterschiedlichen Blüten auf grünem Grund. Auch diese ist mit Fleckschutz ausgerüstet, sehr robust und strapazierfähig.

Verträumt und etwas verspielt wirkt das Porzellan mit zarten Streublümchen aus der Serie „Alessandria“. Dieses Service zaubert zu jeder Jahreszeit fröhliches Flair auf den Tisch.

Bunte Tupfer für die Küche

Das Multifunktionstuch in Doubleface-Optik sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch sehr vielseitig einsetzbar zum Abtrocknen, Nachwischen, Abwischen von Tisch und Arbeitsplatte, als Putztuch oder zum Staubwischen. Eine Seite hat eine prägnante Webstruktur, mit der sich hartnäckige Verschmutzungen gut entfernen lassen. Die Rückseite aus weichem Frottier nimmt Flüssigkeiten und Staub perfekt auf. Aus demselben Material sind auch Spültücher erhältlich.

Schöne Geschirrtücher beleben die Küche, besonders wenn sie so liebevoll designt sind wie die Baumwolltücher mit zarten Karos in mint und rosa und blühenden Pfingstrosen.

In der Themenwelt „Frühlingsgefühle“ zeigt erwinmueller.de eine große Auswahl an frühlingshaften Heimtextilien in bunten und floralen Dessins für alle Wohnbereiche.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhält Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch“ und „Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

