Fashion Design Institut: Mode braucht Management

Das Fashion Design Institut bildet nicht nur Fashion Designer und Modejournalisten aus

Die Düsseldorfer Modeschule Fashion Design Institut bietet unter anderem den Bildungsgang Fashion Marketing/Management Manager an. Ohne die unternehmerische und betriebswirtschaftliche Seite wäre eine florierende Modeindustrie nicht möglich, deswegen gehören die Fashion Manager und Marketingleute zu den wichtigsten Persönlichkeiten in der Branche. Dabei gestaltet sich ihr Berufsalltag keineswegs trocken oder dreht sich nur um Zahlen.

– Was genau macht ein Fashion Manager/Marketingspezialist?

– Wie sind die Karrierechancen als Fashion Manager/Marketingspezialist?

– Wie gestaltet sich der Bildungsgang Fashion Marketing/Management am Fashion Design Institut?

– Welche Ausbildungen bietet das Fashion Design Institut außerdem an?

WAS GENAU MACHT EIN FASHION MANAGER/MARKETINGSPEZIALIST?

Fashion Marketing/Management Manager, wie es am Fashion Design Institut als Bildungsgang gelehrt wird, bedeutet, sich mit allen Bereichen der Mode auseinanderzusetzen, vom Markenaufbau und der Markenpflege über das Sponsoring, das Design von Shops, der Finanzen und der Logistik bis hin zu den regionalen und globalen Modetrends. Fashion Manager und Marketingspezialisten kümmern sich um alle Belange, welche das Image und den Erfolg einer Marke betreffen. Die Marke kann dabei das Unternehmen oder auch eine Produktlinie sein. Kreativität und Kommunikationsfähigkeiten sind wichtige Voraussetzungen für diesen Beruf. Hier verknüpfen sich die großen Bereiche der Betriebswirtschaft, des Managements und des Marketings – das Aufgabengebiet ist vielschichtig und komplex.

WIE SIND DIE KARRIERECHANCEN ALS FASHION MANAGER/MARKETINGSPEZIALIST?

Die Fashion Management Ausbildung an der Modeschule Fashion Design Institut bereitet die Teilnehmer auf vielfältige Karrierechancen in der Modebranche zu. Mit dem Erreichen des Diploms ist man als echter Allrounder gut gerüstet und hat die Wahl zwischen den unterschiedlichsten Tätigkeiten in allen Bereichen der Modebranche. Sehr gute Möglichkeiten hat der Fashion Manager/Marketingspezialist zum Beispiel bei

– Modelabels im Produkt- und Kollektionsmanagement

– Marketing- und Kommunikationsabteilungen von Mode- und Textilunternehmen

– Textil- und Modeverbänden

– Einzelhändlern und Kaufhausketten

– Trendscouting

– Selbstständigkeit

WIE GESTALTET SICH DER BILDUNGSGANG FASHION MARKETING/MANAGEMENT MANAGER

Die Modeschule Fashion Design Institut legt größten Wert darauf, dass die gelehrten Inhalte sich vor allem im Bildungsgang Fashion Marketing/Management Manager ständig dem aktuellen Stand der Dinge anpassen, denn die Fashion Welt ändert sich laufend. Die Teilnehmer erwerben Kompetenzen in zwei Bereichen der Modebranche, die stets miteinander kooperieren, wenn sie ein Unternehmen zum Erfolg führen sollen. Im Praktikum und während des Abschlusses agieren die Schüler bereits als Problemlöser für Unternehmen und Marken, so dass sie als Absolventen ohne große Umwege zu den aussichtsreichsten Kandidaten für spannende Arbeitsplätze in den Führungsebenen von Unternehmen gerechnet werden können.

WELCHE AUSBILDUNGEN BIETET DAS FASHION DESIGN INSTITUT AUSSERDEM AN?

Außer der Ausbildung im Fashion Marketing/Management Manager bietet das Fashion Design Institut die Bildungsgänge International Fashion Designer und International Fashion Journalist & Stylist an. Alle Ausbildungen dauern ca. drei Jahre und schließen mit dem FDI – Diplom des Fashion Design Instituts ab. Da das Fashion Design Institut eine international anerkannte Modeschule ist und sich als einzige deutsche Modeschule in den internationalen Rankings stets unter den Top 50 der weltbesten Modeschulen befindet, erfreut sich das Fashion Design Institut weltweit eines ausgezeichneten Rufs und seine Diplome werden in der Modewelt international anerkannt.

Komm zu uns und mache Deine internationale Karriere im Modebusiness!

Die staatlich anerkannte berufsbildende Modeschule in Düsseldorf “Fashion Design Institut” bietet Dir eine Ausbildung auf höchstem Niveau an:

internationales Fashion Design, Fashion Journalismus und Fashion Management/Marketing.

Mit Harvard Business Publishing Educations (verbunden mit der Harvard University) Lehrmaterialien werden einige Fächer in höheren Jahrgänge durchgeführt. Somit bekommen unsere Schüler das Wissen von den besten der Welt.

Diplom, Bachelor oder Master: Unser in der Fashion Design Industrie anerkanntes institutseigenes Diplom, sowie die Bachelor- und Masterabschlüsse unserer Partnerhochschulen im Ausland kannst du auch ohne Abitur mit unserer Hilfe erreichen.

Seit 2014 sind wir die beste Modeschule Deutschlands.

Diesen Standard bestätigt “The Business of Fashion”, Forbes Magazin und CEO World, welche das Fashion Design Institut Jahr für Jahr unter die besten 50 internationalen Modeschulen wählen!

Firmenkontakt

Fashion Design Institut

E. P.

Oberbilker Allee 282 – 286

40227 Düsseldorf

+49.211.13 72 72 40

info@fashion-design-institut.de

https://fashion-design-institut.com/de/

Pressekontakt

Fashion Design Institut

E. P.

Oberbilker Allee 282 – 286

40227 Düsseldorf

+49.211.13 72 72 40

fashion-design-institut@clickonmedia-mail.de

https://fashion-design-institut.com/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.