Feeling Cosy: Nachhaltige Stricklooks zum Kuscheln

Sustainable Fashion für Curvys, Mollige und Plus Size Frauen

Was wäre der Winter ohne kuscheligen Strick? Flauschig-gemütliche Pullis und bequem-chice Strickkleider gehören einfach zu den kalten Wintermonaten dazu. Peu a peu erobert dabei nachhaltige Strickmode unsere Kleiderschränke, hochwertige Teile, die fair und nachhaltig produziert werden. Die Designs und Schnitte nachhaltiger Knitwear sind meist eher klassisch oder komplett losgelöst von Fashiontrends, so dass du dir keine Gedanken machen musst, ob der Look morgen noch angesagt ist. Sustainable kommt so schnell nicht aus der Mode.

> Slow Fashion – mehr als ein nachhaltiger Trend

Umweltbewusste Fashionistas setzen auf zeitlose und nachhaltige Knitwear zum Einkuscheln und Wohlfühlen. Strickmode aus Naturfasern wie Wolle, Kaschmir oder Bio-Baumwolle ist strapazierfähig, langlebig und temperaturregulierend. Bei Kälte hält sie warm, bei Wärme sorgt ihre Atmungsaktivität für das richtige Wohlfühlklima. Zudem nimmt sogenanntes Edelhaar, wie beispielsweise Wolle von Alpakas oder Kaschmirziegen kaum Gerüche auf, so dass sie nur selten gewaschen werden muss.

