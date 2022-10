Feenweltchen bis 31.10. geöffnet, „Tag des offenen Heilstollens für Kinder“ und 29. Grottenadvent am 3. und 4. Dezember

Eine abwechslungsreiche und erfolgreiche Feenweltchen-Saison neigt sich dem Ende zu.

Bevor die Feen und Trolle ab dem 1. November bis März nächsten Jahres in den Winterschlaf gehen, empfangen die freundlichen, magischen Wesen noch täglich bis 31.Oktober kleine und große Besucher auf den verschlungenen Pfaden.

Zum Abschluss der Feenzeit 2022 erwartet die Gäste am Reformationstag von 10 – 17 Uhr verschiedene Bastelangebote und kleine Preise am Feenglücksrad.

Zusätzlich lädt der Heilstollen zum „Tag der offenen Tür für Kinder“ ein. Von 10 bis 16 Uhr können sich Eltern mit ihren Kindern über die Angebote im Naturheilstollen informieren. Die nebenwirkungsfreien und naturnahen Inhalationen wirken sich dank der besonders reinen Luft unter Tage stärkend auf das Immunsystem aus. Auch kann durch einen wiederholten einstündigen Aufenthalt Infekten und Erkältungskrankheiten vorgebeugt werden. Insbesondere Kinder mit chronischen Erkrankungen der Atemwege profitieren von dem einzigartigen Klima unter Tage. Erfahrene Heilstollen-Betreuerinnen stehen an diesem Tag für alle Fragen rund um den Heilstollen zur Verfügung.

Natürlich wird es am 31. Oktober auch die beliebten Kinderführungen durch die Feengrotten geben (11:00, 13:00, 15:00 Uhr). Ausgestattet mit Grubenumhang und Zipfelmützen können sich Familien auf eine spannende Reise unter Tage begeben, das Mitmachmuseum Grottoneum erkunden und an der Schatzsuche-Station Edelsteine finden.

Ab 1. November bis 3. Januar 2023 sind die Schaugrotten und das Grottoneum dann täglich von 11:00 bis 15:30 Uhr geöffnet.

Auf einen weiteren Höhepunkt können sich Besucher in diesem Jahr endlich wieder freuen: Am 3. und 4. Dezember verwandelt sich der Feengrottenpark zum 29. Grottenadvent wieder in eine zauberhafte Weihnachtskulisse. Unter Tage in den Schaugrotten ertönen festliche Klänge von einheimischen Musikern, Instrumentalgruppen und Gesangsformationen. Auch ein kleiner Adventsmarkt wird nicht fehlen, der die Vorfreude auf die schönste Zeit des Jahres wachsen lässt.

Online-Tickets für alle Angebote können bereits vorab unter www.feengrotten.de gebucht werden.

Informationen und Reservierungen: Kundenservice Saalfelder Feengrotten

Feenfon: 0 36 71 – 55 04 0 | kundenservice@feengrotten.de | www.feengrotten.de

Text und Bildmaterial zum Download unter www.feengrotten.de/presse

Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist eines der größten Tourismusunternehmen in Thüringen und vermarktet das Ausflugsziel Feengrotten, den Erlebnispark Feenweltchen sowie zahlreiche Zusatzangebote, wie zum Beispiel untertägige Hochzeiten, Inhalationskuren, Gruppenreisen u.v.m.

Firmenkontakt

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Yvonne Wagner

Feengrottenweg 2

07318 Saalfeld

03671550418

presse@feengrotten.de

http://www.feengrotten.de

