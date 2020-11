Feierlicher Start der Baladna App & Baladna WebShop

Schon kurz nach seiner Wiederwahl zum Landrat besucht Hans-Jürgen Petrauschke, CDU, das Unternehmen Baladna DE GmbH, ein in Grevenbroich ansässiger Hersteller von orientalischen Premium-Lebensmitteln.

Mit einer feierlichen Zeremonie unter der Teilnahme von Ehrengästen aus Politik, dem Bankwesen, der Verwaltung und von Logistikpartnern, wurde der eigene Web-Shop mit eigener Firmen-App online geschaltet. Neben der Europa-Zentrale von Baladna befindet sich in einem zweiten Gebäudekomplex das Fulfillment Center, wo die Produkte des Online-Shops kommissioniert werden.

Eigener Baladna Online-Shop für kurze Wege zum Kunden

Dazu Abdulrazak Kattan, Inhaber Baladna: “Wir sind stolz jetzt mit einer eigenen App und einem eigenen Web-Shop präsent zu sein. Damit wird es für unsere Kunden leichter unsere Produkte zu kaufen und sich bequem nach Hause liefern zu lassen. Unsere Spezialitäten erfreuen sich auch bei Veganern wachsender Beliebtheit und so können wir mit unserem eigenen Online-Shop, neben unserem Engagement bei anderen Anbietern, die Nachfrage schnell erfüllen.”

Baladna leistet wichtige Integrationsarbeit

Landrat Petrauschke zeigte sich erfreut: “Das Unternehmen hat Ende 2017 an der Konrad-Zuse-Straße mit nur sechs Mitarbeitern begonnen. Mittlerweile sind bei Baladna mehr als 40 Angestellte beschäftigt. Darunter sind viele Menschen die aus Syrien geflüchtet sind und hier einen sicheren Arbeitsplatz und eine neue Heimat gefunden haben. Somit leistet Baladna einen wichtigen Beitrag für die erfolgreiche Integration unserer neuen Mitbewohner im Rhein-Kreis Neuss. Die Firma Baladna ist ein gutes Beispiel für ein Gemeinschaftsprojekt in unserem Kreis, wo Politik, Verwaltung, Banken und lokale Dienstleister gemeinsam ihr Ziel erreicht haben.”

Verzwangzigfachter Umsatz in 3 Jahren

Auch Werner Krauss, Baladna Geschäftsführer Europa, betonte in seiner Rede das Thema erfolgreiche Integration: “Für unsere syrischen Mitarbeiter ist es sehr wichtig bei einem zuverlässigen Arbeitgeber wie Baladna arbeiten zu können, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Hier erfährt man Verständnis für die persönliche Situation und kann von den Erfahrungen der Kollegen profitieren. Neben unserem ökonomischen Erfolg als Anbieter von orientalischen Premium-Lebensmitteln – wir konnten in den letzten drei Jahren unseren Umsatz verzwanzigfachen – leisten wir so aktive Integrationshilfe.”

Erfolgsbeispiel Online-Handel für die Region

Der erfahrene Kommunalpolitiker Petrauschke will das Thema Digitalisierung weiter forcieren und sieht in Baladna ein erfolgreiches Beispiel, nicht nur für wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch für das Engagement im Online-Handel: “Ich bedanke mich bei Baladna, dass ich als Vertreter des Rhein-Kreises Neuss den Startknopf für die Baladna App und den Baladna Web-Shop drücken durfte. Wir liegen mitten in Deutschland und sind ein interessanter Standort für Online-Händler. Von hier aus sind die Wege kurz zu wichtigen See- und Binnenhäfen wie Neuss, zum Cargo Flughafen Düsseldorf und zu anderen europäischen Absatzmärkten.”

Baladna ist führender Hersteller und Händler von orientalischen Premium Lebensmitteln. Das Sortiment umfasst mehr als zweihundert hochwertige Lebensmittelprodukte sowie eine Vegan-Sparte für gesunde und moderne Lebensmittel mit orientalischem Geschmack.

Die konsequente und strenge Qualitätspolitik ist der Garant des Erfolgs. Die Auswahl hochwertiger Rohstoffe von vertrauenswürdigen Lieferanten ist entscheidend für die hohe Qualität der Produkte, die im Einklang mit internationalen Standards hergestellt werden. Der Bereich Forschung & Entwicklung ermöglicht die ständige Weiterentwicklung der Produkte sowie die Erweiterung des Sortiments.

Das engagierte Baladna Team besteht aus Akademikern und Technikern unterschiedlicher Nationalitäten wie Arabern, Türken, Europäern und Amerikanern.

Neben arabischen und europäischen Kunden, die die Vielfalt der orientalischen Produkte schätzen, erfreut sich Baladna zunehmender Beliebtheit bei Veganern.

Der Hauptsitz von Baladna im Nahen Osten befindet sich in der Türkei. Durch zehn Niederlassungen und Vertretungen, die in allen wichtigen Städten des Landes verteilt sind, beliefert Baladna tausende Verkaufsstellen. Von seinem Hauptsitz in der Türkei exportiert Baladna in den Nahen Osten, Afrika und Europa.

Die Europa-Zentrale von Baladna ist in Grevenbroich, in der Nähe von Düsseldorf. Von dort aus werden Millionen von Kunden in Europa beliefert.

Lesen Sie dazu: https://rp-online.de/nrw/staedte/grevenbroich/der-grevenbroicher-halal-europa-vertrieb-sitzt-in-grevenbroich_aid-38756915

Firmenkontakt

Baladna DE GmbH

Sabine Kuch

Konrad-Zuse-Strasse 6

41516 Grevenbroich

015114939123

corporate.communications@baladnahalal.com

https://www.baladnahalal.com/de

Pressekontakt

Kuch Kommunikation

Sabine Kuch

Henneberg 19

41068 Mönchengladbach

015114939123

corporate.communications@baladnahalal.com

https://baladnahalal.com/de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.