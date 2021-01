Feldspritzenprüfungen: AGRAVIS bietet viele Termine an

Noch hat die Feldspritze Pause. Zeit für den Landwirt, mal einen Blick auf die TÜV-Plakette zu werfen. Denn Feldspritzen und Sprühgeräte, mit denen Pflanzenschutz- und Düngemittel ausgebracht werden, müssen alle drei Jahre zur gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung.

Bei den Technik-Gesellschaften der AGRAVIS Raiffeisen AG nehmen geschulte Mitarbeiter an den Prüfstationen das Gerät genau unter die Lupe. Sollte etwas nicht in Ordnung sein, gibt es vor Ort gleich die passenden Ersatzteile dazu. Denn die Techniken halten tausende von Verschleiß- und Ersatzteilen sowie ergänzende Produkte an den Standorten bereit und können sie bedarfsgerecht in die Serviceleistungen integrieren.

Termine zu den Feldspritzenprüfungen aller AGRAVIS Technik-Niederlassungen gibt es hier: agrav.is/feldspritzenpruefung.

