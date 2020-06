Felix Haupt gibt Tipps für den aktuellen Aktienmarkt

Die Corona-Krise verstärkt die negativen Auswirkungen der vorherigen Finanzkrise zusätzlich. Das hat in den vergangenen Monaten dazu geführt, dass ein Großteil der Anleger noch mehr Wert auf einen guten Vermögensschutz beim geplanten Vermögensaufbau legt. Durch die niedrigen Zinsen an den Finanzmärkten reicht es längst nicht mehr aus zu einem Großteil auf sichere Produkte bei der Geldanlage zu setzen. Schließlich bieten Tagesgelder und auch Festgelder in der Regel nur noch minimale Zinsen, die in vielen Fällen unterhalb der Inflationsrate liegen. Aus diesen Gründen empfiehlt es sich laut Einschätzung von Finanzprofi Felix Haupt ( https://felix-haupt.com/ ) auf interessantere Anlagemöglichkeiten auszuweichen. Durch seine Erfahrung ist Felix Haupt bewusst, dass passende Strategien eine ganz entscheidende Rolle bei einem erfolgreichen Investment spielen.

Cleveres Anlegen in schwierigen Zeiten

Die Folgen der Corona-Krise haben vor allem im ersten Schritt zu deutlichen Kursverlusten an den weltweiten Börsenplätzen geführt. Das hört sich zunächst eher negativ an, kann aber für Anleger auch als eine gute Chance angesehen werden. Schließlich besteht durch die teilweise niedrigen Kurse die Möglichkeit, auf längere Sicht noch erfolgreicher sein Geld zu investieren. Wichtig ist generell, dass man als Anleger immer seine Schritte gut überlegt. Das funktioniert jedoch nur, wenn man als Anleger die wichtigsten Grundprinzipien kennt und diese Prinzipien versteht. Denn es ist schon wichtig, dass man sich bewusst ist, warum man eine bestimmte Investition vornehmen sollte. Ein ganz wichtiges Prinzip bei einer Investition ist laut Aussagen von Felix Haupt, dass man immer an eine möglichst hohe Diversifikation denkt. Damit ist eine breite Streuung beim Investment auf verschiedene Asset-Klassen und vor allem auch auf unterschiedliche Anlageprodukte gemeint.

Bei einer entsprechenden Diversifikation sind eine Optimierung des Ertrags und eine deutlich höhere Risikostreuung die entscheidenden Vorteile. Hierbei bietet sich beispielsweise eine sogenannte Vier-Säulen-Strategie an. Diese Strategie gibt vor, dass man sein vorhandenes Kapital zu jeweils einem Viertel auf vier unterschiedliche Anlageformen aufteilen sollte. Dabei handelt es sich um DAX-ETFs, Rohstoffe, Blue Chips und auch Fest- und Tagesgelder. Durch ein solches Vorgehen kann man als Anleger das eigene Anlagerisiko stark verringern und außerdem die Chancen auf attraktive Gewinne stark erhöhen.

Musterdepots und Börsenbriefe als Informationsquellen nutzen

Als Anleger sollte man sich stets vorab umfassend informieren, um die richtigen Strategien perfekt umsetzen zu können. Als nützliche Informationsquellen kann ein Anleger beispielsweise Börsenbriefe und Musterdepots für sich nutzen. Diese angesprochenen Quellen verdeutlichen gut welche Chancen und welche Risiken bei einer geplanten Investition in bestimmte Rohstoffe, Hebelprodukte und Einzelwerte vorhanden sind. Felix Haupt als bekannter Investmentexperte sagt zum Beispiel, dass der Erfolg bei einem geplanten Investment in großem Maß von einem sinnvollen Einsatz sogenannter Hebelprodukte und Optionsscheine abhängt. Hierbei sollten definitiv auch Investitionen in einzelne Aktien vorgenommen werden, um ein ertragsorientiertes Portfolio aufzubauen. In den vergangenen Wochen haben sich die Aktienmärkte zwar erholt, was aber nichts daran ändert, dass man weiterhin gute Chancen hat interessante Aktien zu einem günstigen Preis zu kaufen. Deshalb könnte sich gerade auch für Anfänger der Einstieg in den Aktienhandel zum aktuellen Zeitpunkt lohnen.

Trading mit Expertenunterstützung – Erfahrungen von Felix Haupt

Besonders Anfänger machen laut den Erfahrungen von Felix Haupt bei einer langfristig ausgelegten Geldanlage einige Fehler. Ganz entscheidend ist auch aus diesem Grund das Sammeln von wichtigen Informationen und eine ausgewogene Anlagestrategie. Darüber hinaus gibt es einen weiteren ganz wichtigen Baustein für ein erfolgreiches Investment. Hierbei geht es um die zusätzliche Einbindung und Unterstützung von erfahrenen Anlageexperten. Laut Felix Haupt sind solche Experten in der Lage mit ihren Ratschlägen und fundierten Tipps den Anfängern zahlreiche Fehler zu ersparen und die Ertragskraft eines Investments zu steigern. Dazu zählt beispielsweise, dass man sich nach der Entscheidung für einen geeigneten Broker mit der vorhandenen Trading Plattform auseinandersetzt. Hierbei sollte man auch die Möglichkeit nutzen, mithilfe eines Demokontos die ersten Erfahrungen zu machen. Darüber hinaus ist eine Unterstützung durch einen Investmentfachmann wie Felix Haupt absolut zu empfehlen, weil man so von den umfassenden Erfahrungen eines Experten profitieren kann. Durch eine entsprechende Zusammenarbeit kann man als Anleger von Börsenbriefen, aktuellen Empfehlungen und tiefen Analysen profitieren. Durch die genannten Hilfsmittel haben neue Anleger viel bessere Voraussetzungen für ein erfolgreiches Agieren an den Finanzmärkten.

