Fellow Consulting AG veröffentlicht DOC² – die intelligente Lösung zur Digitalisierung von Dokumenten

Jeder Arbeitsprozess im Unternehmen hat mit Dokumenten zu tun. Egal ob in Papierform oder bereits als Datei. Dabei spricht man von unstrukturierten Daten. Die Informationen befinden sich zwar auf oder in dem Dokument, aber können nicht automatisiert in die Arbeitsprozesse integriert werden, da sie nicht von jeder Software einfach so erkannt werden.

Hier kommt DOC² ins Spiel. DOC² ist die neueste Software und Lösung zur Dokumentenerfassung, die von der Fellow Consulting AG entwickelt wurde. Es handelt sich um eine vollständig cloudbasierte Lösung, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen das genaue Erkennen, Klassifizieren, Analysieren und Auslesen ihrer Dokumente ermöglicht. Egal ob Papier oder Datei. DOC² lernt dabei selbstständig dazu, mit jedem Dokument steigt der Erfahrungsschatz. Selbstverständlich gibt es Anbindungen an zahlreiche Systeme wie Infor, SAP, Microsoft und viele mehr. Die Software wurde außerdem komplett in Deutschland entwickelt, programmiert und wird in Deutschland gehostet.

Wieso braucht man so etwas? Viele Unternehmen haben erkannt, dass die Verarbeitung von beispielsweise eingehenden Rechnungen sehr zeitaufwändig sein kann. Sie versuchen die Produktivität zu steigern und den Purchase-to-Pay Prozess zu optimieren, indem sie Produkte zur “Digitalisierung” von Rechnungen einführen.

DOC² nutzt dabei Schwarmintelligenz. Was bedeutet das? Sie profitieren von den Erfahrungen anderer Kunden und deren “Lernkurve”, ohne natürlich sensible Daten zu teilen. Durch die cloudbasierte Regel-Engine, die auf modernster Mathematik basiert, stellen wir eine kontinuierliche Verbesserung der Anwendung sicher. Dabei brauchen Sie keine Entwickler oder Data Scientists, das System lernt von den Eingaben der Benutzer und der Prozess kann ohne Unterbrechung weiterlaufen.

Mit Hilfe von Deep-Learning Algorithmen können nicht nur einfache Kopfdaten eines Dokuments erfasst werden, sondern auch komplizierte Strukturen wie Tabellen. Dabei werden natürlich nicht nur Rechnungen verarbeitet, sondern jede Art von Dokumenten. Egal ob Frachtbriefe, Mitgliedsanträge, medizinische Rezepte und viele mehr.

Testen Sie DOC² kostenlos und unverbindlich unter https://doc2landing.cloudintegration.eu/

Weitere Informationen finden Sie unter www.fellow-consulting.de und https://cloudintegration.eu

Wir liefern Produkte und Dienstleistungen, um unseren Kunden, Partnern und der Community zu ermöglichen, mehr zu erreichen. Wir konzentrieren uns auf modernste Technologien, um zusätzlichen Mehrwert zu liefern & ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Durch unsere KI-basierte Software wie DOC², FLOW² und CONNECT² sowie durch die Nutzung unserer Expert Services für die Produkte unserer wichtigsten Partner Infor, Ephesoft, Microsoft und SugarCRM, erzielen wir für Sie eine höhere Produktivität und senken Kosten.

