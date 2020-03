FELO Neuheit: E-SMART SLIM

– der perfekte Partner für Elektro-Arbeiten an schwer erreichbaren Orten

Elektriker möchten sicher, schnell und präzise arbeiten. Der erfolgreiche E-SMART wurde nun weiter entwickelt und mit 50 % schlankerer Isolierung versehen, um tiefer liegende Schrauben gut zu erreichen. Die IEC-Wechselklingen sind mit dem jetzt länger und schmaler konzipierten Sicherheits-Griff oder mit der aufsteckbaren Drehkappe als Feinwerkzeug kombinierbar. In der soliden Strongbox oder Gürteltasche (mit zusätzlichem Spannungsprüfer) verpackt, ist das Werkzeug mit 20 Anwendungsmöglichkeiten perfekt für Elektriker. Alle Schraubendreher sind DIN EN IEC 60900 zertifiziert und jede Klinge wurde mit 10.000 Volt stückgeprüft. Sicheres Arbeiten bei bis zu 1.000 Volt ist somit garantiert. Nach erfolgter VDE-Zertifizierung ist der E-SMART SLIM in Kürze im qualifizierten Fachhandel erhältlich. http://www.felo.com

140 Jahre Felo-Werkzeugfabrik. Ein Jubiläum auf das unsere Mitarbeiter und Kunden stolz sind! Eine Erfolgsgeschichte, die 1878 ursprünglich unter dem Markennamen Hammermühle, in Steinbach/Hallenberg in Thüringen, begann. 1950 wurde die Felo Werkzeugfabrik in Neustadt, als Nachfolger gegründet. Aus den bescheidenen Anfängen mit zwei Angestellten wuchs innerhalb von 140 Jahren durch Innovationskraft, Qualitätsbewusstsein und Begeisterung einer der weltweit führenden Hersteller von Schraubendrehern und Bits. Heute entwickeln und produzieren ca. 220 Felo Mitarbeiter auf über 10.000 m² weit über 1 Millionen Schraubendreher und genauso viele Bits pro Monat an zwei Standorten.

