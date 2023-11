Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand: Arbeiten im glücklichsten Bundesland bei einem der familienfreundlichsten Unternehmen Deutschlands

17. November 2023 – Die Mitarbeiter des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand arbeiten im glücklichsten Bundesland – erneut laut SKL-Glücksatlas 2023 – und bei einem der familienfreundlichsten Unternehmen Deutschlands – jetzt aktuell so bewertet von der Zeitschrift „freundin“ und dem Arbeitgeberbewertungsportal „kununu“. Bereits im September wurde der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand vom Branchenmagazin „Rolling Pin“ als „Top Arbeitgeber 2023“ ausgezeichnet. „Dies zeigt, dass wir auch als Arbeitgeber einen sehr guten Job machen – und das beweisen auch die Zahlen: Unsere Fluktuationsrate liegt 40 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Und die Bewertung von 4,3 von 5 Sternen auf der Bewertungsplattform kununu liegt um 18 Prozent über dem Branchendurchschnitt“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Daneben ist der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand einer der Mitgründer der Initiative „Exzellente Ausbildung in der Hotellerie“, der das Unternehmen seit 2012 angehört. Dieses Gütesiegel wird durch die Hoteldirektorenvereinigung e. V. (HDV) verliehen und alle zwei Jahre mit einem Re-Audit durch die DEKRA neu überprüft. Bis heute ist es das einzige unabhängig geprüfte Qualitätssiegel der Branche. Seit 2016 ist das Unternehmen zudem auch Mitglied von Fair Job Hotels und steht damit für Ehrlichkeit, Befähigung, Wertschätzung, Diversität, Professionalität und Flexibilität.

Die über 30 verschiedenen Crew-Benefits und Ermäßigungen am Weissenhäuser Strand und bei Partnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz runden das Angebot an die Beschäftigten ab. Weitere Informationen erhalten interessierte Leserinnen und Leser unter https://www.weissenhaeuserstrand.de/service-und-info/ueber-uns/karriere/

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

