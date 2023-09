Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand ist „TOP ARBEITGEBER 2023“

27. September 2023 – Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand wurde von Rolling Pin als „TOP ARBEITGEBER 2023“ ausgezeichnet. „Wir freuen uns sehr über diese riesige Anerkennung als Arbeitgeber! Wir wollen ein Arbeitgeber sein, bei dem man gerne arbeitet. Diese Anerkennung ist der Beleg dafür, dass wir unseren Crewmitgliedern Benefits und Leistungen bieten, die weit über dem Branchenschnitt der Gastronomie und Hotellerie liegen. Um dies zu erreichen sind wir beispielsweise auch einer der Mitgründer der Initiative „Exzellente Ausbildung in der Hotellerie“ und langjähriges Mitglied von „Fair Job Hotels“,“ erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Zu den vielen Benefits, die der Ferien- und Freizeitpark bietet, gehören freier Eintritt für die Attraktionen und 50 Prozent Nachlass auf die gastronomischen Einrichtungen für Crewmitglieder und ihre Familien (inklusive Feiern wie Hochzeiten etc.) sowie eine sekundengenaue digitale Zeiterfassung mit Fingerprint, die der Ferien- und Freizeitpark branchenweit als einer der ersten bereits im Jahr 2012 eingeführt hat. Beschäftigte können den Fitnessclub im Dünenbad mitnutzen. Das hauseigene Crew-Restaurant bietet täglich wechselnde, leckere Gerichte und mehrere kostenfreie Crewshuttles zwischen Oldenburg i. H. und dem Ferien- und Freizeitpark können genutzt werden. Außerdem gibt es individuelle Weiterbildungspläne sowie kostenfreie Sprachkurse während der Arbeitszeit in Englisch, Deutsch und Dänisch. Das Angebot von „Personights“ kann genutzt werden, bei Lieferanten zu reduziertem Preis eingekauft werden. Ein Prämienprogramm „Crewmitglieder werben Crewmitglieder“ sowie die kostenfreie Nutzung der WHS-Fahrzeugflotte sind einige weitere Punkte aus dem noch weitaus umfangreicheren Vorteilskatalog für die Mitarbeiter.

Ein Ergebnis dieser Anstrengungen, ein guter Arbeitgeber zu sein, ist der Umstand, dass der Weissenhäuser Strand keinen Mitarbeitermangel zu beklagen hat und bislang noch keine einzige Leistung oder Angebote reduzieren oder einstellen musste. „Dies ist in der Branche mittlerweile eine Besonderheit, auf die wir zurecht stolz sind“, sagt Depenau.

Für das Siegel „TOP ARBEITGEBER 2023“ haben sich dieses Jahr mehr als 100 Unternehmen beworben. Von einem unabhängigen, 4-köpfigen Audit-Team werden mehr als 50 Kriterien abgefragt, von denen mindestens 80 Prozent erfüllt sein müssen, damit das Unternehmen die Auszeichnung erhält. Die Auszeichnungsübergabe fand gestern auf der Rolling Pin Convention mit rund 8.000 Teilnehmenden an zwei Tagen in Berlin statt. Die Rolling Pin Convention ist ein internationales Event für Mitarbeitende und Entscheidungstragende aus der Hotellerie und Gastronomie. Weitere Informationen erhalten interessierte Leserinnen und Leser unter

https://www.weissenhaeuserstrand.de/service-und-info/ueber-uns/karriere/

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

Firmenkontakt

Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand

Annika Hauck

Seestrasse 1

23758 Weissenhäuser Strand

04361 55 27 16

04361 55 27 30



http://www.weissenhaeuserstrand.de

Pressekontakt

[know:bodies] gesellschaft für integrierte kommunikation und bildungsberatung mbh

Prof. Dr. Astrid Nelke

spandauer damm 42c

14059 berlin

01777037412

0307032668



http://www.knowbodies.de

Bildquelle: Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand