Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand „Top Company 2023“ auf der Arbeitgeberbewertungsplattform kununu

11. Januar 2023 – Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand hat es geschafft: Er darf die Auszeichnung „Top Company 2023“ vom Arbeitgeberbewertungsportal kununu tragen. „Wir freuen uns sehr über diese tolle Anerkennung! Wir wollen ein Arbeitgeber sein, bei dem man gerne arbeitet – gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist es entscheidend, sich als guter Arbeitgeber von anderen Unternehmen positiv abzuhaben. Wir freuen uns sehr, dies nun auch von kununu bestätigt bekommen zu haben“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Um sich als Unternehmen für das Siegel „Top Company 2023“ qualifizieren zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: Das Unternehmen muss mindestens sechs Bewertungen von Beschäftigten bekommen haben, dabei muss der Score in den zurückliegenden zwölf Monaten mindestens 3,8 Sterne betragen. Der Score des Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand beträgt momentan 4,3 Sterne von 5 bei einer Weiterempfehlungsrate von 87 Prozent. Außerdem muss das Unternehmen mindestens zwei neue Bewertungen in den letzten zwölf Monaten bekommen haben.

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand arbeitet schon lange daran, ein herausragender Arbeitgeber zu sein. Seit 2017 ist er Gründungsmitglied der Initiative „Fair Job Hotels“ und garantiert somit einen offenen Umgang mit den Beschäftigten, Arbeitssicherheit, eine faire Bezahlung unter Einhaltung von Mindestlohn und Tarifabschlüssen sowie faire Arbeitszeiten und eine professionelle Zeiterfassung. Aktuelle Informationen erhalten interessierte Leserinnen und Leser unter https://www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Wasserski- und Wakeboardanlage WaWaCo, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, Kidz Club, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

Bildquelle: Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand