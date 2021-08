Ferienimmobilie im Winterskiort kaufen

Träumen Sie von einer Immobilie in einem Wintersportgebiet? Egal ob Haus, Apartment, Chalet oder Wohnung – Hauptsache nahe an der Skipiste?

Genug geträumt! Das Wintersportportal skipass-go.com verrät Ihnen, wie Sie die passende Immobilie finden, auf was Sie achten müssen und wie Sie diese finanzieren.

Ferienimmobilie in einem Wintersportgebiet finden

Am Anfang aller Entscheidungsprozesse steht immer die Grundsatzfrage, ob die Immobilie im Inland oder Ausland sein soll.

Dies hat einerseits Auswirkungen auf die rechtlichen sowie sprachlichen Gegebenheiten, aber auch auf die Finanzierungsmöglichkeiten der Immobilie.

Der Kauf eines Appartements, eines Chalets oder einer Ferienimmobilie in einem Wintersportort in Ihrem eigenen Land ist natürlich wesentlich einfacher als im Ausland.

Die Plattform skipass-go.com unterstützt Wintersportbegeisterte bei der Suche nach der passenden Immobilie in Österreich.

Dazu geben Sie einfach die Wunschdaten zu Ihrer Wintersport-Immobilie ein und Skipass-Go findet im Partner Netzwerk die passende Wohnung, Chalet, Skiapartments oder Haus in Ihrem Lieblingswinterskigebiet.

Auf was Sie beim Kauf einer Ferienimmobilie achten müssen

Da Sie die Gemeinden und den Immobilienmarkt vor Ort wahrscheinlich nicht so gut kennen werden, verschaffen Sie sich als aller Erstes einen Überblick über den lokalen Immobilienmarkt. Schnelle, spontane Käufe enden oft in einem teuren Fiasko.

Befindet sich die Immobilie im Ausland, informieren Sie sich über die rechtlichen Möglichkeiten und Erfordernisse bei einem Immobilienkauf. Nicht jeder Staatsbürger darf in einem anderen Land Immobilien kaufen. Fragen Sie dazu am besten bei einem lokalen Anwalt nach, welche Gegebenheiten vorherrschen und welche Unterlagen Sie für einen rechtsverbindlichen Kauf benötigen. Vertrauen Sie nicht allein auf die Aussagen des Verkäufers.

Haben Sie vor, im Ausland zu bauen oder möchten Sie einen noch nicht fertiggestellten Neubau kaufen, sollten Sie vor Ort eine Kontaktperson organisieren, welche den Baufortschritt regelmäßig überprüft.

Oft gibt es sogenannte “Vorverträge” diese sind keine unverbindlichen Angebote, sondern gültige Kaufverträge, aus denen Sie ohne Zustimmung des Verkäufers nicht mehr austreten können.

Überprüfen Sie alle rechtlichen Aspekte wie Baugenehmigung und Eintragungen noch bevor Sie etwas unterschreiben oder eine Anzahlung leisten. Achten Sie auch darauf, dass die Immobilie die richtige Widmung z. B.: Als Ferienwohnung bzw. Nebenwohnsitz besitzt.

Lassen Sie die Immobilie von einem Sachverständigen auf Schäden überprüfen. Gerade bei Ferienimmobilien fallen oft bestehende Schäden aufgrund der eingeschränkten Nutzung nicht sofort auf.

Als Käufer sollten Sie anhand eines Nachweises sicherstellen, dass Ihr Verkäufer die Steuern und Abgaben rechtzeitig bezahlt oder nicht auf Sie eine Schuld übergeht.

Achten Sie darauf, dass Sie schnellstmöglich den Eintrag ins Grundbuch bzw. Eigentumsregister erledigen.

Ferienimmobilie finanzieren – so geht’s

Kredite für Ferienimmobilien sind nicht immer leicht zu bekommen. Gerade bei Auslandsfinanzierungen stellen sich die Banken oft quer.

Entweder benötigt der Kreditnehmer hier eine Bank vor Ort oder dementsprechende Sicherheiten im Heimatland.

Skipass-go.com kooperiert bei der Finanzierung von Ferienimmobilien mit dem Finanzierungsvermittlungsportal immobilie-finanzieren.at.

Die Finanzierung Ihrer Wintersport Immobilie

Grundsätzlich sollten Sie bei der Finanzierung von Ferienimmobilien im In- und Ausland Folgendes beachten:

Sicherheiten für die Bank

Gerade bei Auslandsfinanzierungen möchten Banken ihr Risiko mit höheren Sicherheitsvorschriften für den Kreditnehmer absichern.

Das kann zum Beispiel bei einer heimischen Bank, die im Ausland etwas finanzieren soll, durch die Besicherung des bestehenden Hauses oder der Wohnung im Heimatland erfolgen.

Finanziert eine Bank vor Ort Ihr neues Wintersport-Domizil kann z. B. eine Hypothek ins Grundbuch der Auslandsimmobilie eingetragen werden. Sie sollten bei einer Auslandsfinanzierung immer von einer hohen notwendigen Eigenkapitalquote ausgehen.

Bei der Finanzierung einer Wintersportimmobilie im Inland werden die gleichen Sicherheiten wie bei einer normalen Immobilienfinanzierung gefordert sein.

Sehr gute Bonität / Kreditwürdigkeit

Der Begriff Bonität beschreibt die Fähigkeit, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. In einer Haushaltsrechnung sollten Sie gerade bei der Finanzierung einer Auslandsimmobilie einen deutlichen Überschuss aufweisen.

Achten Sie auf Fremdwährungen, Steuern und andere Abgaben

Kaufen Sie sich eine Immobilie, die nicht in der Eurozone liegt, kann es Sinn machen, den Kredit in der Landeswährung bei einer ansässigen Bank aufzunehmen. Dies wird aber stark davon abhängen, ob Ihnen vor Ort eine Bank eine Finanzierung anbieten wird. Gerade bei Finanzierungen von Ferienimmobilien scheuen sich auch oft die ansässigen Banken vor einer Finanzierung, da der Besitzer theoretisch nicht im eigenen Land haftbar gemacht werden kann.

Beachten Sie, dass je nach Land noch zusätzliche Steuern und Abgaben bei einem Immobilienkauf auf Sie zukommen können. Fragen Sie deshalb bei einem ansässigen Immobilienmakler oder bei einem Steuerberater nach den zusätzlichen Kosten eines Immobilienkaufes, damit Sie diese bei Ihrem Finanzierungsbedarf mit einberechnen.

In Österreich müssen Sie mit folgenden Nebenkosten rechnen:

-Grunderwerbssteuer

-Grundbucheintragungskosten

-Vertragsgebühren

-Notariats- und Anwaltskosten

-Maklergebühren

-Bank- bzw. Kreditkosten

-Tourismusabgaben je nach Gemeinde – Wenn Sie Ihre Immobilie dann auch vermieten möchten

Skipass Go ist das Portal für jeden Wintersportbegeisterten aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz.

Auf unserer Website finden Sie spanndende News, Tipps und Produktvergleiche aus allen Wintersportbereichen. Wir sind Ihr Profi – Egal ob bei Skiausrüstung, Skibekleidung oder Sicherheitstools.

Firmenkontakt

Skipass-Go

Sabine Dobler

Industriering 14

9491 Ruggell

+41 44 500 94 20

sabine.dobler@skipass-go.com

https://skipass-go.com/

Pressekontakt

DIGITA L EADER GMBH

Sabine Dobler

Industriering 14

9491 Ruggell

+41 44 500 94 20

info@the-digital-leader.com

https://the-digital-leader.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.